INE para en seco a José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Le ordena retirar de las redes sociales, TV y radio los spots de su campaña, en la que sin ningún empacho y pruebas en la mano, llama a Mara Lezama, corrupta, oportunista y traidora al partido Morena y a su jefe político, Andrés Manuel López Obrador

El Dr. Pech se despachó con la “cuchara grande” en sus promocionales y sin exhibir pruebas, hasta ahora, calificó a la candidata de Morena y del Verde Ecologista, Mara Lezama Espinosa, de “corrupta, traidora, ratera y empleada política del Niño Verde, Jorge Emilio González”.

El abanderado naranja ha basado su campaña política, hasta ahora, en atacar a Mara Lezama, quien se encuentra en primer lugar en las encuestas (dos a uno) de sus principales contrincantes por la gubernatura.

Hasta ahora, ninguna de las figuras nacionales de Movimiento Ciudadano, como lo son su líder nacional, Dante Delgado; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Luis Donaldo Colosio Jr, alcalde de Monterrey o el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, han sacado la cara por José Luis Pech Várguez, quién dice, voz en cuello, que va con todo por el cargo de gobernador de Quintana Roo.

Se espera que en el debate entre candidatos, para suceder en el cargo al chetumaleño Carlos Joaquín González a celebrarse la segunda quincena de mayo, el doctor Pech se suelte el pelo y exhiba las pruebas de las graves acusaciones que ha lanzado contra Lezama y sus aspiraciones por ser jefa del Ejecutivo estatal.

Esto se está poniendo de pelos… jejeje.

El INE pide que MC retire spot contra Lezama

Luego de la denuncia por parte del equipo de la candidata Mara Lezama sobre las presuntas difamaciones incluidas en un spot de Movimiento Ciudadano (MC) en su contra, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al partido en cuestión para que retire o sustituya el promocional.

En el spot, el candidato José Luis Pech Várguez, señaló que “traición es usar a Morena y al Presidente para robarse el dinero del pueblo, Mara es traición”; arremetiendo completa y directamente contra la abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias detalló: “Robar es un delito y se le está imputando ese delito sin que haya una sentencia determine que esta persona, la actual candidata, ha cometido este tipo de acciones”.

Frases no amparadas en la libertad de expresión

En este contexto, el órgano colegiado, en apariencia del buen derecho, estimó que la frase “traición es usar a Morena y al Presidente para robarse el dinero del pueblo, Mara es traición”, no está amparada en la libertad de expresión y el derecho a la información, dado que podría constituir la imputación de un delito o hecho falso contra Mara Lezama Espinosa, al imputarle el delito de robo tipificado en la legislación federal y local.

Hay que recordar que el PVEM, encabezado por Karen Castrejón, presentó una queja contra MC, ya que desde su perspectiva el promocional tiene contenido con elementos calumniosos.

Y en respuesta, el INE pidió a MC sustituir el material en un plazo no mayor a tres horas, a partir de la notificación que sucedió este miércoles después del mediodía, apercibiéndole que de no hacerlo se sustituirá con material genérico o de reserva; de igual forma ordenó a las concesionarias de radio y televisión a que suspendan de inmediato ese spot, en un plazo no mayor a 12 horas.

Improcedentes, solicitudes de medidas cautelares por parte del PAN

Por otro lado, esta misma comisión declaró la improcedencia de la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Morena y de Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, por la presunta difusión indebida del proceso de la Revocación de Mandato, durante la jornada de consulta del 10 de abril, en sus cuentas de Twitter y Facebook se dio cuenta de actos de difusión del proceso de Revocación de Mandato y desarrolló actos de “acarreo”.

El colegiado las declaró improcedente, ya que se trata de actos irreparables que no actualizan algún riesgo inminente por el que exista la necesidad del dictado de alguna medida precautoria, respecto del material que se denuncia, debido a que la jornada de votación ya tuvo lugar, con independencia de la resolución de fondo que en su momento se emita por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

