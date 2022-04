Revocación de Mandato a gobernadores

Desde el portal

Ángel Soriano

La Revocación de Mandato tendría mucho éxito en los estados gobernados, muchos de ellos, por mandatarios poco escrupulosos o donde se han asentado cacicazgos opresores de las entidades federativas, por lo que una evaluación a la mitad del camino daría oportunidad a los ciudadanos a quitar a los malos gobernantes.

Habría la oportunidad de no tolerar seis años a incapaces o corruptos y de dar oportunidad a nuevas generaciones de políticos o dirigentes sociales, líderes naturales arraigados con sus comunidades o verdaderos administradores que, al encontrarse identificados con el pueblo, no cometerían las atrocidades que realizan quienes llegan a esos puestos desde afuera.

No podría hacerse lo mismo con los alcaldes porque estos duran sólo tres años con posibilidades de reelección, que no pueden lograr si es que en su primer periodo no cumplieron con lo ofrecido al pueblo y se dedicaron al saqueo. Muchos casos de esto ya se han visto, pero también, que por la oferta de que en 3 años no pueden hacer mucho, se les concede otra oportunidad.

Ese es el propósito del revocatorio convocado para el pasado 10 de abril y que la mayoría de la población, lamentablemente, no entendió. La práctica de la consulta con fines de evaluación es importante para que se cumpla el dicho de que el pueblo da y el pueblo quita. Se empezó por una práctica en la que pocos participaron, pero que viendo sus bondades, podría sentar sus reales en el país.

Turbulencias

De qué lado están los diputados y diputadas

En la discusión o aprobación de la reforma eléctrica, las y los legisladores decidirán si “se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y extranjeras o si optan, en los hechos, por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación, ya pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional al rendir su informe de los 100 días de su administración en 2022 y adelantó que, en caso de no alcanzar las dos terceras partes de los votos para la reforma “por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores de derecha, reaccionarios”, enviará de inmediato, al día siguiente, una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Minera… El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, toma el pulso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde habrá un inversión calculada en más de 105 mil mdp para comunicar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y que podrá competir con el Canal de Panamá en el traslado de mercancías. La secretaría de Marina será mano en el manejo del canal que beneficiaría a más de un millón de habitantes de 79 municipios de Oaxaca y Veracruz y que tendrá además parques industriales con amplias facilidades para inversionistas… El líder del PRI, “Alito” Moreno se fue con la finta y fue chamaqueado como en los buenos tiempos lo hacía el tricolor. Con cobijas y colchonetas llegó con los legisladores y legisladoras del tricolor para pernoctar y estar al tanto de que no ocurriera un albazo para aprobar la reforma eléctrica, para garantizar la soberanía nacional sobre los recursos minerales propiedad de la Nación. La sesión del Pleno se fue para el domingo de Ramos, pero el propósito era demostrar que están pendientes de las reformas que promueve el Ejecutivo federal. La verdad es que, o no han leído la propuesta, o asumen actitudes antinacionalistas en favor de las trasnacionales que han depredado al país desplazando al Estado mexicano y acumulando ganancias en pasados gobiernos. Hoy se busca recuperar para la Nación sus recursos. Y a eso se oponen.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista