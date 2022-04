Leen Beat es una “Guerrera” de la nueva música urbana

Isabel Violeta

Nacida en Vélez Santander, Colombia, Aileen Ortiz Duarte, conocida como Leen Beat, desde muy pequeña se interesó por la música y con tan solo 14 años escribió su primera canción; vivió en Colombia, después en Holanda y luego se mudó a Madrid, donde experimentó culturas diferentes que la llevaron a inspirarse y mezclar sonidos, pero manteniendo siempre un beat latino; Leen escribe y lee perfectamente tres idiomas; el holandés, inglés y español.

Leen regresa a la Ciudad de México a promocionar su segundo sencillo “Guerrera” que tiene como fin hacer bailar y disfrutar a la gente, mientras su letra busca empoderar a la mujer, tema que está bajo la producción de Givano Hooper.

En una amena entrevista para DIARIO IMAGEN, Leen nos contó un poco sobre el proceso de esta canción. “Estuve trabajando muy duro en Holanda, con muchos más artistas, estudié o, fui diario a trabajar al estudio, nadie me ayudó, ni me dirigió, solo me senté a escribir lo que salía naturalmente de mí, le dije al productor mas o menos lo que quería, fui sacándolo poco a poco, no planee casi nada y al final creo que salió algo muy bonito y más para las mujeres guerreras, la canción tiene muchas cosas que alientan a las mujeres a seguir sus sueños, a darse cuenta que, nadie más que ellas son dueñas de su destino y su vida”.

Un tema que sin duda puede inspirar a muchas, incluso a la misma cantante, pues en su opinión “todas las chicas en algún momento necesitamos escuchar que somos fuertes, que somos importantes, pero sobre todo que somos capaces, a lo largo de la historia se nos ha juzgado y hemos tenido muchos altibajos, incluso en la actualidad, y necesitamos saber que tú puedes ser lo que quieras, no precisamente algo que ha impuesto la sociedad”.

A pesar de que en su vida cotidiana la joven cantante es más introvertida, en el video del sencillo, que está disponible en las plataformas digitales, Leen se muestra segura, afirma que es algo que quiere mostrar a las demás, representar la seguridad y fortaleza que todas pueden tener; “es importante que entre todos nos apoyemos en el momento que nos demos cuenta de que tenemos algo bonito qué aportar, todo será diferente. Por ejemplo, en Europa las chicas ya son más empoderadas, ya saben que pueden solas, pero en Latinoamérica nos falta bastante por mejorar”, expresó la talentosa joven.

El éxito que esté teniendo en el público rebasa lo que imaginaba Leen, pues nos contó que lee todos los comentarios y se dio cuenta que el mensaje de la letra está sirviendo y muchas personas se sienten identificadas, esperando que los sencillos que vengan sigan teniendo el mismo o más éxito, pues los está haciendo directo del corazón.

Continuando en esa línea de apoyo entre mujeres, después del éxito con “Guerrera”, Leen Beat se encuentra preparando una colaboración con la cantante “La perversa”, además de otras muchas colaboraciones con artistas de diferentes lugares con sonidos muy particulares.

La pandemia no fue algo que detuviera a esta talentosa chica pues a pesar de que estuvo encerrada sola, lejos de su familia, todo eso la hizo valorar lo que tiene y luchar por sus sueños, “estamos viviendo en tiempos. muy locos, sin saber qué podría pasar mañana, es importante, por eso ser feliz y mejor aún ser feliz haciendo lo que te gusta, teniendo en cuenta que no todo es el dinero, si no tu pasión y hacer conexión con las personas” expresó.

Sobre las próximas presentaciones Leen expresó que ansía poder tener una aquí en México pues “estoy muy contenta siento que México es mi segundo hogar y lugar donde empecé mi carrera, quiero seguir viniendo y enseñarles todo lo que traigo para mis espectáculos, como el pole dance, y muchas locuras más, en la segunda parte de este año volveré, y seguro será algo increíble.

Agradeciendo el apoyo, por último, Leen nos invita a estar pendientes de próximas sorpresas en redes sociales y a escuchar sus próximos sencillos.