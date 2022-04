El mejor bailarín de ballet del mundo llega a México con “Despertares”

Está de regreso después de 2 años en pausa

El espectáculo reúne a los más grandes exponentes y compañías de la escena dancística del mundo, encabezado por el mejor bailarín del mundo, Isaac Hernández

Isabel Violeta

Isaac Hernández, el mejor bailarín de ballet del mundo, junto a su hermana Emilia Hernández, productora ejecutiva del proyecto “Despertares” y Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional anunciaron que el próximo 6 de agosto vuelve al Coloso de Reforma, lo mejor del mundo en un escenario.

“Despertares”, un evento en el que Isaac Hernández convoca a bailarines de las mejores compañías en el mundo, con el objetivo de ofrecer un espectáculo de calidad mundial para el público desde hace ya poco más de 10 años.

Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, comentó su emoción por la presentación de este evento en el recinto “agradezco su presencia, pero sobre todo la de estos dos jóvenes comprometidos con el arte que han decidido a través de su empeño, volver después de los dos años de pandemia que se suspendió este gran espectáculo.

El Auditorio Nacional está pleno de simbolismo de este regreso de ‘Despertares’ porque nos muestra la capacidad de restauración en la que estamos en el mundo”.

Por su parte, Isaac Hernández mencionó, “estoy encantado, emocionado y hasta un poco nervioso por estar aquí y por el cariño que siempre siento al presentar estos espectáculos en México, es un gran momento para reencontrarnos, será una noche llena de emociones, es un logro regresar a mi país, gracias al Auditorio Nacional y por supuesto al trabajo de mi hermana para que este evento regrese 10 años después del primer ‘Despertares’ y me llena de orgullo porque se logró gracias al apoyo de todos.

La gala estará conformada por 14 números y más de 30 artistas en escena como Natalia Osipova, Tamara Rojo, James Streeter, Jurgita Dronina, Chey Jurado, Michaela DePrince, Gabriele Frola, Maria Alexandrova y Vladislav Lantratov, Emily Suzuki, Jason Kittelberger y Brooklyn Mack. “El programa que junté es muy grande dentro de todo esto, esta edición tiene otro significado para mó, volver a vibrar con el público de mi país, además de volver a estar en el escenario con mi hermano Esteban Hernández y de agrupaciones como Guetto Funk Collective; la cantante Geo Meneses”.

“Soy inmensamente feliz, de volver a la vida después de estos años difíciles, es un privilegio para México contar con este espectáculo, estoy ansiosa de que el público disfrute el resultado, hemos trabajado muy duro, me siento muy orgullosa y agradezco a los que se sumaron para que se haga realidad este sueño, los invito a que nos acompañen a disfrutarlo, igual que nosotros. En lo personal aprendí que hay que tener resiliencia, mientras siga la pasión en lo que amas encontraras la forma de hacerlo”, dijo muy entusiasmada la productora Emilia Hernández.

Sobre como afectó o lo que aprendieron con esta pandemia los hermanos, comentaron, “Mucho ha cambiado en estos tiempos y me quedó claro lo importante de vivir los momentos y el arte, la mayor parte de mi tiempo la dedico a que pasen cosas como estas en México, hay toda una generación que se pudo perder esto y la inspiración de seguir sus sueños y me pareció importante para esta generación que vieran a los artistas, este es un proyecto con logística completa, pero estoy tratando de lograr algo con la asociación de ballet más importante y espero tener más noticias del tema, la pandemia nos obligó a usar las nuevas tecnologías, nos vimos obligados a no ignorar la realidad y lo que nos quedó claro es lo importante que es estar presente en la sociedad, lo que nos da felicidad es la música, el arte, cosas que de repente despreciamos, comentó Isaac Hernández.

Casi para finalizar Eduardo afirmó “El Auditorio Nacional es la casa de Despertares, el día que quiera venir los recibiremos con mucho gusto y orgullo”

“Despertares” se presentará el próximo sábado 6 de agosto a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Boletos disponibles en las taquillas del recinto y el sistema Ticketmaster.

Desde su primera edición en 2011, “Despertares” se ha caracterizado por reunir en un mismo escenario a las estrellas más importantes de la danza internacional, exhibiendo no sólo Ballet Clásico, sino un gran repertorio que abarca desde contemporáneo, urbano, tap, popping, locking y muchos más