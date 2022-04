“No somos traidores”, reviran a López Obrador

Luis Muñoz

En tanto que la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México manifestó un reconocimiento político a las y los diputados del bloque opositor en San Lázaro, por su rectitud y valentía al emitir su voto para extinguir la mal hecha reforma eléctrica, una legislación que buscaba contaminar más y subir los precios en el recibo de la luz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia mañanera, insistió en llamar “traidores” a quienes votaron en contra de su iniciativa.

En sesión ordinaria, diputados desecharon el dictamen de reforma eléctrica constitucional por no alcanzar dos terceras partes de votación; Morena, lógico, acusó a PAN, PRI, PRD y MC de defender a trasnacionales.

El coordinador Christian Von Roehrich, afirmó este lunes que el resultado de la votación es ejemplar en un país donde cada vez hay más pobreza y menos empleo, sumado a que buscaba afectar la economía familiar.

El Presidente, que ya veía venir esto, expresó: ¡Claro! Se pudo evitar, si actuáramos como lo hicieron en 2013, que compraron los votos. Pero no somos iguales…

Von Roehrich comentó que “ya se vive y se nota una democracia plena y equilibrio de fuerzas. Se acabaron los albazos de la 4T y las sorpresas legislativas, ahora nos toca coadyuvar en construir una nueva propuesta que incluya el sentir ciudadano y la opinión de expertos en la materia, no la voz única de un dictador”.

El legislador panista refutó lo dicho por el Presidente y afirmó que nadie “traicionó a la patria”, por el contrario, las y los diputados de Va por México defendieron a la patria y le cerraron el paso a Manuel Bartlett, que pretendía adueñarse de la Comisión Federal de Electricidad.

Sostuvo, además, que la derrota de AMLO es un parteaguas para lo subsecuente en materia legislativa, ya que ahora el Presidente y sus diputados deberán acordar con la oposición las ideas parlamentarias que tengan en pro del país.

“Siempre lo hemos dicho, estamos en la mejor disposición de dialogar con el oficialismo, siempre y cuando nos escuchen; ha quedado demostrado que el Congreso de la Unión no es una oficina alterna de AMLO, sino un Poder que debe ser respetado por el Ejecutivo, aunque le pese”, concluyó.

Urgen escuelas de tiempo completo

En otro orden de ideas, ante la desesperación de miles de madres y jefas de familia que aún no tienen donde dejar a sus hijos para ir a trabajar, Von Roehrich propuso este lunes al gobierno de la CDMX gestionar que sean incluidas las más de 4 mil escuelas de nivel básico al Programa Escuelas de Tiempo Completo.

“Qué no sólo sean 500, sino todas para que las mujeres tengan mayores oportunidades de tiempo y de trabajo; porque son sustento de su hogar y muchas veces son las que deben salir por ingresos para sus familias”.

El diputado expresó:

“¿Por qué la indolencia y el autoritarismo de afectar a millones de personas; no les bastó con eliminar las Estancias Infantiles? Muchos padres de familia de escasos recursos no consiguen dónde dejar a sus hijos para que estén bien atendidos, cuidados y alimentados”.

Destacó que en la Ciudad de México son 498 planteles que participan en el Programa y desdeñadas por el Gobierno Federal con el silencio cómplice del Gobierno de la CDMX, que finalmente reculó.

“Este Gobierno, con su excusa de siempre, ahora dice que va a entregar los recursos directamente a las asociaciones de padres de familia porque hay mucha corrupción en el Programa actual. Lo cierto es que ni se han presentado pruebas, denuncias o sanciones por esa supuesta corrupción y, además, se van a entregar recursos sin destino, sin rumbo por la falta de conocimiento para operarlo.

Señaló que Delfina Gómez (titular de la SEP), es la servidora pública que se encargó de desviar dinero de los trabajadores de Texcoco para beneficio de MORENA, lo cual está plasmado en una sentencia del Tribunal Electoral.

Frente a ello, el PAN tiene una propuesta con tres ejes firmes:

Exhortar al presidente de la República, a mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo en todo el país sin amenazas para la CDMX e incluso, aumente los recursos para el mismo y no permita que se entreguen esos recursos para el manejo de una servidora pública que tiene antecedentes de desviar dinero del erario para fines partidistas.

A la SEP, cumplir con sus obligaciones y acuda a dialogar con la Cámara de Diputados para encontrar una solución conjunta y deje de anteponer excusas para no comparecer ante la máxima soberanía del país.

A la Jefa de Gobierno, para que destine recursos para ese fin y amplíe el beneficio a más escuelas.

Von Roehrich dijo que “sabemos que hay veces que no la jefa de Gobierno no tiene de otra que seguir la línea del presidente López Obrador y eliminar programas y política pública por el simple hecho de que al señor no le gustan, pero ella debe defender lo que la ciudadanía sí ve como un apoyo real a sus necesidades”.

Sin embargo, la jefa de Gobierno, ni los gobernadores y nadie de la 4T se atreven a decirle “no” al Presidente.

