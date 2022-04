Por corrupción, prolifera ambulantaje en CDMX

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Calles bloqueadas por vendedores, que al amparo de la ilegalidad, la corrupción y la complicidad han secuestrado y robado el espacio público, indujo a la diputada local América Rangel Lorenzana a denunciar esta situación y a exhortar a las autoridades del gobierno capitalino a implementar políticas y acciones de contención.

Es evidente la proliferación de vendedores ambulantes a las afueras y en los pasillos de las estaciones del STC Metro, en la alcaldía Miguel Hidalgo y por supuesto en toda la Ciudad, lo cual representa un claro testimonio de tolerancia, corrupción e incapacidad de las autoridades locales.

Por eso mismo, enfatizó, “urgen medidas enérgicas, cuyo fundamento sea el cumplimiento de la ley; es menester que las autoridades apliquen de manera clara los lineamientos en materia de Protección Civil y actúen, a fin de liberar los espacios de tránsito peatonal”.

Explicó que la presencia de vendedores obstaculiza y obstruye posibles evacuaciones en caso de desastre, por lo que hizo un enérgico llamado al director (del Metro), Guillermo Calderón, para librar de comercio ilegal de su zona.

La diputada advirtió que la probabilidad de un desastre en el STC es alta y a ello se suma la falta de acciones preventivas que permitan una evacuación ordenada y sin riesgos para los miles de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte. Tampoco es un secreto la falta de mantenimiento a todas las instalaciones del Sistema y a los trenes, lo cual pone en eventual riesgo a los usuarios.

Incumplen a jubilados

Autoridades jurisdiccionales han fallado en favor de los trabajadores, pero la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (Captralir) del gobierno local se niega a cumplir los laudos.

Ante esa situación, el diputado Carlos Fernández Tinoco pidió que el director general de la Captralir, Iván de Jesús Olmos Cansino, acate y dé cumplimiento a las sentencias en favor de las y los trabajadores de la capital, emitidas por las distintas autoridades jurisdiccionales locales y federales.

De la misma manera, el legislador pidió exhortar al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa local, con el fin de dar cumplimiento a las sentencias en las que se ordenan a la Captralir integrar las prestaciones a las jubilaciones y pensiones, así como pagos por diferencias generadas.

En un Punto de Acuerdo que presentó al Pleno del Congreso de la CDMX, Fernández Tinoco mencionó que, conforme al reglamento de la Captralir, jubilados y pensionados que causan baja definitiva como activos tienen derecho a que sus pensiones sean pagadas con salario integrado, lo que no ha sucedido en miles de casos, por lo que los afectados han tenido que demandar ese derecho ante el TJA.

Se trata, subrayó el diputado, de adultos mayores en su gran mayoría, que, en vez de vivir una vejez digna, tienen que sortear una serie de obstáculos para disfrutar lo trabajado, mientras que la autoridad no cumple con su obligación, no resuelve, carece de sensibilidad social y no es empática con quienes han entregado su vida al servicio público.

Mencionó que, entre 2017 y 2018, se interpusieron los primeros recursos, obteniendo sentencias favorables desde finales de los años 2020 y 2021, dictadas por 17 diferentes juzgados federales y que actualmente no se han cumplido. Dichas sentencias le dan el derecho, a los jubilados y pensionados, a la integración de prestaciones, y una vez ejecutoriadas, se solicita el cumplimiento.

Derivado de lo anterior, se han contabilizado más de 250 asuntos que han agotado la instancia de jurisdicción local y pasado al ámbito federal para solicitar su cumplimiento por la vía de amparo.

Esto, ante la negativa de la Caja, cuyo director, “flaco favor le está haciendo a la jefa de Gobierno, ya que como su superior jerárquico la está colocando en una situación de incumplimiento”.

Alerta nueva ola Covid

El diputado local Luis Chávez García convocó a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, a no subestimar una posible nueva ola de contagios de Covid-19 en la Ciudad, luego del regreso de vacacionistas. “Vemos al gobierno local muy campante y sin la más mínima preocupación para seguir actuando en la pandemia; ojalá exista una visión más actualizada como sucede en otros países”, señaló.

Reconoce que seguir con la vacunación es un acierto, pero lamenta nuevamente que se intente eliminar el uso del cubrebocas, como lo promueve la jefa de Gobierno.

Agregó que a la CDMX le hacen falta campañas informativas más fuertes y más amplias para que la ciudadanía conozca los riesgos de una nueva ola de contagios.

Dijo que aún tiene conocidos que se han estado contagiando en los últimos meses, por lo que reprobó las declaraciones del director general de Servicios de Salud Pública de la SSA, Jorge Alfredo Ochoa Moreno.

“No es posible que escondan cifras, que no quieran informar la verdad y, además, minimicen lo que a todas luces es un riesgo latente para las familias”.

