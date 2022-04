Ucrania recibió aviones para reforzar fuerza aérea: EU

El portavoz del Pentágono, John Kirby Ucrania, anunció que Ucrania recibió aviones de combate y piezas de repuesto para reforzar su aviación, sin especificar cuántos, qué tipo de aparatos y el origen. Hoy tienen más aviones de combate a su disposición que hace dos semanas”.

Sin entrar en detalles sobre lo que otros países suministran, yo diría que han recibido aparatos adicionales y repuestos para aumentar su flota”, agregó.

No precisó el tipo de avión suministrado al ejército ucraniano, que pide aviones de guerra desde hace semanas, pero dio a entender que son de fabricación rusa. Otras naciones que tienen experiencia con este tipo de aviones han podido ayudarlos a tener más aparatos en servicio”, dijo. Precisó que Estados Unidos, que no quiere parecer un país beligerante en esta guerra, ha facilitado el envío de repuestos a territorio ucraniano, pero no aviones. Kiev pedía a sus aliados occidentales los Mig-29 que sus soldados saben pilotar, y que un puñado de países de Europa del Este poseen.

A principios de marzo se debatió el posible traslado de estos aviones rusos desde Polonia, pero Estados Unidos se opuso por miedo de que Rusia pudiera considerarlo una participación demasiado directa de la OTAN en la contienda bélica.

Países Bajos enviará material militar pesado

Entre tanto, el gobierno de Países Bajos enviará material militar pesado a Ucrania para asistir al país en su defensa ante la invasión de Rusia, según informó este martes el primer ministro, Mark Rutte.

Tras una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rutte indicó que entre este material figuran vehículos blindados y destacó que, en coordinación con los países aliados, evalúan el suministro de material pesado adicional.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, Rutte señaló también que, junto al Ministerio de Defensa neerlandés, han expresado a Zelenski su apoyo, en el marco de la “ofensiva renovada” que Rusia ha iniciado contra Ucrania.