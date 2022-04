SSPC: marzo ha sido el mes más violento de este año

Concentran 6 entidades el 50% de asesinatos

Marzo ha sido el mes más violento en lo que va de este año, con 2 mil 657 víctimas de homicidio, de acuerdo con las estadísticas presentadas este miércoles por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en el informe mensual de incidencia delictiva.

“En marzo, los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores. Sin embargo, es el mes de marzo más bajo de los últimos cincos años”, destacó la funcionaria federal. Reiteró que seis estados concentran el 50% de la incidencia de homicidio doloso en el país, en el primer trimestre del año Guanajuato suma 766; Michoacán, 756; Estado de México, 629; Baja California, 593; Jalisco, 468; Sonora, 448.

La funcionario federal indicó que, en conjunto, el Estado de México, Sonora, Guanajuato, Baja California y Michoacán, registraron un incremento de 262 homicidios entre febrero y marzo, mientras que en Jalisco disminuyó sólo en 8 víctimas, “por lo que continuaremos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en las seis entidades con más homicidios dolosos”, comentó.

Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada, añadió Rodríguez.

En el caso de la estrategia de atención a los 50 municipios más violentos del país, la funcionaria aseguró que las víctimas de homicidio doloso disminuyeron en 17.5% en el periodo enero-marzo de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. Precisó que 34 alcaldías presentaron una baja de 29.8% en promedio, entre ellas Tijuana, Ciudad Juárez, León, Cajeme y Guadalajara, mientras que 14 presentaron un aumento de 26.7%, destacando el puerto de Acapulco, Zamora, Morelia y Celaya.

Al referirse a los feminicidios, la titular de la SSPC informó que en marzo este delito bajó 34.8 por ciento respecto al máximo histórico de 2021.

Mientras que en el caso del secuestro, enfatizó que hubo una reducción de 74 por ciento con relación a enero de 2019 al pasar de 185 a 48 víctimas.

“Es el mes con menos víctimas de secuestro desde que inició el registro en 2014”, resaltó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la estrategia de seguridad que aplica su gobierno es buena y muestra de ello son los resultados hoy presentados en Palacio Nacional.

Comentó que desde que inició en 2018 su administración se ha trabajado para hacer frente a la violencia y la inseguridad en el país y así garantizar la paz.

“La seguridad es fundamental, el que podamos vivir en paz, con tranquilidad, sin eso no es posible nada, se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz y tranquilidad, no tiene sentido la vida.

¬¬¬



Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Sonora, concentran el 50% de los homicidios dolosos en lo que va del año.