La derrota consecutiva, berrinche y el litio

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El paso dado por AMLO en materia legislativa fue el envío y aprobación “fast track” de la reforma a la Ley Minera, que ya protegía el litio mexicano desde hace 80 años en la Constitución donde se estipulada que los recursos naturales del subsuelo mexicano son propiedad de la nación.

La iniciativa que modificó cuatro artículos de la Ley Minera, el 1, 5,9 y 10 y con ello se reserva el litio para la nación, estipulado en el artículo 27 de la constitución. Además la reforma establece la creación de una empresa estatal como única autorizada para explorar y extraer el mineral en México; se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, exactamente como sucede con el petróleo.

Establece que no se otorgarán nuevas concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para el litio. La exploración, explotación y el aprovechamiento de litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y las cadenas de valor económico de litio se administrarán y controlarán por el Estado a través de un próximo organismo público, exactamente como sucede con el petróleo.

La empresa del estado se creará en 90 días, luego de publicada la reforma de ley en el Diario Oficial de la Federación y dependerá de la Secretaría de Energía, como cabeza de sector, como sucede con Pemex y La CFE.

AMLO, como es su costumbre, vende la idea que está salvando el litio, cosa que no es cierto. Ya estaba estipulado en nuestras leyes, pero el discurso y la narrativa es así y ha sido durante todo el gobierno. Lo cierto es que es momento de cuidar el asunto del litio, porque es un mineral no fácil de conseguir y mucho menos de manejar. México se encuentra entre los diez países del mundo con mayores reservas de litio en el mundo.

En el mundo, 196 países han explorado reservas de litio y sólo en 23, entre ellos México, han encontrado con un potencial calculado de 1.7 millones de toneladas. La exploración de yacimientos continúa. Al momento se ha encontrado litio en los estados de Baja California, Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí y Oaxaca que se encuentran en etapa de exploración.

El litio es un mineral se utiliza principalmente para la fabricación de baterías y es muy buscado por la industria automotriz, que ha entrado a una faceta de electrificación en donde el litio es fundamental. El gobierno ha declarado que las concesiones entregadas se revisarán a fondo, luego de la nacionalización, que será todo un proceso, pero además el proceso de industrialización del litio, también es un proceso muy largo. Será el tema a seguir durante los siguientes años.

Esperemos estimado lector que la 4T entienda bien el proyecto y verdaderamente lo cuide, porque con toda seguridad ante la coyuntura el tema del litio será muy socorrido y tendrá altas y bajas.

El encargo del Presidente

Ante la derrota en la reforma eléctrica, AMLO encarga la reforma eléctrica a su relevo. Apechugó y declaró que ve como “triunfo para la democracia” el revés en electricidad en San Lázaro. AMLO descartó insistir en la aprobación de la reforma eléctrica, pero advirtió que el próximo candidato de Morena a la Presidencia debe presentar la iniciativa para asegurar los recursos naturales de la nación.

La coalición opositora reiteró su decisión de continuar vigilando a fondo las iniciativas que busquen cambiar la constitución y advirtieron que si no hay diálogo y acuerdos, las reformas constitucionales de la Guardia Nacional y Electoral, no van a pasar y tendrán el mismo destino que la iniciativa eléctrica.

Violaciones a la veda electoral

Lo anticipamos en este espacio ante el cúmulo de violaciones a la ley previo a la consulta. El PRD pide al INE anular la Revocación de Mandato; “violó el gobierno la Constitución”. Desde el Presidente, dirigentes de Morena actuaron como delincuentes electorales, afirmó el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, y tiene toda la razón, no hubo recato y se desbordó la promoción por parte de los principales funcionarios de gobierno federal, gobernadores, legisladores morenistas que promocionaron y alguno hasta de chofer para llevar gente a las urnas. Aún así resultó tal como se previa, no fue vinculante y reveló en qué posición está AMLO y su partido. Hoy tienen 15 millones de votos menos.

Pero Jesús Zambrano advirtió atinadamente y otros estudiosos de la política y leyes electorales el riesgo de sentar un precedente “peligrosísimo” para la legalidad y viabilidad de la democracia en México, en caso de que no se anule esta consulta, pues se dará “manga ancha” para que repitan las mismas ilegalidades en las elecciones próximas de junio y sobre todo en 2024.

El presidente AMLO reconoció abiertamente que “consiguió” el voto de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia para que se declarara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En su conferencia, admitió que a pesar de que se realizaron “entrevistas” al resto de los integrantes del máximo tribunal, ninguno cedió en su posición. ¿Y la ley, dónde quedó?

Y otra más, ante la resolución de la Suprema Corte (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica, senadores de oposición solicitaron que aclare la irregularidad en la votación al consignar siete y no ocho votos en la sesión en la que se negó la inconstitucionalidad de los preceptos que impugnaron. Finalmente la Corte avaló los votos y remendó el error que no debió ser en el máximo órgano de justicia de la nación. Otra ilegalidad. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com