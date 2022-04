Unreasonable México busca proyectos para beneficio de las comunidades

MetaChallenge es el reto de innovación más importante de Aguascalientes, que premia a las mejores ideas y los proyectos en etapa temprana que estén generando un impacto social o medioambiental a través del uso de la tecnología

Unreasonable México es una aceleradora mexicana, ubicada en Aguascalientes, que apoya a emprendedores a realizar sus ideas para el beneficio de su estado y en esta ocasión el CEO de la empresa, Raúl de Anda, platicó con DIARIO IMAGEN de cómo ser parte de este movimiento.

“Elevar es el programa de aceleración para emprendedores audaces con un alto potencial de impacto. Se trata de una experiencia 100% digital, comprometida en diseñar una ruta de crecimiento y acompañamiento integral y personalizado para cada empresa donde integramos un conjunto herramientas, procesos y recursos que aumentan tus posibilidades de éxito”, explicó inicialmente.

A esto añade que “el tema del emprendimiento lo hemos visto crecer en los últimos 6 años en México, pero ya lleva 10 o 15 con mucho movimiento. La pandemia lo creció aceleradamente por dos razones, primero que una ola de gente se quedó sin trabajo y como mexicanos no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que dejamos de invertir tiempo en traslados y muchos emprendieron desde su casa. Segundo, que ahora la gente ve más los problemas sociales y ambientales, por lo que se interesan en crear modelos negocios que puedan sumar a la resolución de estos”.

Al notar este tipo de necesidades por parte de los emprendedores, Raúl de Anda afirma que “una de las cosas, es que somos obsesivos en ayudarlos siempre, con diferentes grados, desde ideas, pasando por el apoyo, hasta la incubación, el desarrollo y la conexión con otros países, como en nuestro evento Meta Challenge que es una iniciativa de innovación, la más importante del estado de Aguascalientes, que premia a las mejores ideas y los proyectos en etapa temprana que estén generando un impacto social o medioambiental a través del uso de la tecnología”.

En este caso recuerda que en la edición 2022 “como participante recibieron todos herramientas y habilidades para desarrollarse como líderes y llevar los proyecto a la siguiente etapa. Seleccionamos a 20 que pasaron a un programa de entrenamiento sobre modelos de negocios, cuáles son herramientas para crecer los proyectos, acabaron el programa y con el gobierno lanzamos una selección de 10 finalistas, 5 por cada etapa y presentaron sus proyectos tipo Shark Tank para obtener apoyos y desarrollarlos”.

En esta búsqueda, destaca que han encontrado proyectos de emprendimiento que buscan resolver problemas sociales y ambientales; por ejemplo, uno que trabaja en cómo hacer que los servicios financieros sean dignos, es decir que si vas a prestar dinero sea a tazas justas. Asimismo, destacó otro de artesanías “una de nuestras empresas es Someone Somewhere, que trabaja con 180 artesanos mexicanos, que hacen ropa de pura calidad con diseños de hombres y mujeres que ahora tienen una plataforma de comercio electrónico y que han logrado salir de la pobreza”.

También destacó el trabajo de Prisión Art, “es una empresa que apoya apersonas que están o estuvieron en la cárcel, encabezado por Jorge Cueto, que estuvo en prisión un año y se dio cuenta de la precariedad en que viven, no solo dentro, sino fuera de la cárcel, nadie les da oportunidades. El diseño es un programa de capacitación mientras están en la cárcel, para desarrollar habilidades de trabajo, dejar las adiciones y se les enseña un oficio. Enseña a tatuar, pero no en la piel del ser humano, sino en bolsas, ropa y accesorios, con ese arte de la prisión que ahora se vende en tiendas en España, Austria, Alemania, por supuesto en México y han logrado empoderar a más de 250 personas privadas de la libertad, que ahora tienen un ingreso honesto para su familia”.

Sobre el tiempo para levantar cada proyecto refiere que “no quiero darle la vuelta a la pregunta, pero depende de cada tiempo de programa, etapa de aceleración y escalamiento; que tengan ventas, que el impacto social y ambiental esté inserto en el modelo de negocio”, dijo y entre los problemas que detecta entre los emprendedores “uno es que cerca del 40% de las empresas que cierran tienen que ver con temas de la sociedad, que los socios no estuvieron de acuerdo, se pelean y se separan. No tienen habilidad para tener conversaciones difíciles. Y la segunda, es la falta de métricas, las empresas que están usando innovación y tecnología para resolver heredaron demasiadas cosas de las ONG’s y no es malo, heredaron una causa, algo que quieren transformar, pero les cuesta definir métricas”.

Finalmente, comentó que durante el Meta Fest, evento multicultural de emprendimiento y tecnología, uno de sus mentores, Tom Chi, ex jefe de experiencia de Google X y fundador de Factory X, les dijo “les voy a regalar una maestría en 10 segundos para tener un negocio y empezar son necesarios dos pasos, uno encontrar una solución a un problema significativo para una persona, y dos, encontrar la forma de que tenga flujo de efectivo positivo”.

Para los emprendedores interesados en ser apoyados por esta iniciativa o quieran integrarse a alguna otra se les invita a visitar https://www.irrazonables.org/elevar