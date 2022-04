¿Va usted al linchamiento de opositores?… “no, yo no soy así”, subraya Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de que todos dentro de Morena, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado y otros muchos reiteraron ayer su decisión de ir a una campaña de caza de diputados del PAN, PRI, PRD y MC considerados, por ellos, traidores por votar contra la reforma constitucional eléctrica, Ricardo Monreal insistió que, aunque se quede solo y aislado, él no participará en ese linchamiento.

Igual, reiteró que no se confrontará con el mandatario, pero subrayó que “el conoce mi criterio personal” porque ha luchado junto a él desde hace 25 años.

Reconoció que, sin duda, vive la marginación o aislamiento dentro de Morena por sus expresiones contrarias a los pronunciamientos de los dirigentes, pero confió que a pesar de todo eso y con el apoyo de la gente logre la candidatura presidencial, luego de que se lance la convocatoria en 2024.

“No voy a tapar el sol con un dedo, mi opinión me genera, si no aislamiento, sí reproches al interior de Morena por no seguir una indicación, pero yo no soy así.

“Yo disiento de la dirigencia de Morena, no del Presidente… aunque me quede solo ideológicamente no abandonaré mis convicciones… Creo que hay que buscar la reconciliación nacional y con la oposición.

“Esto va más allá del momento coyuntural de la disputa por la no aprobación de la reforma eléctrica.

“A ninguno nos conviene una confrontación permanente… ni al país ni a la gente, ni a los dirigentes de partidos nos conviene generar un ambiente de zozobra, de enfrentamiento permanente, porque esto termina en odio…

“Ya no es una diferencia sobre estrategia o sobre plataformas, sino que se convierte en un asunto personal… eso deteriora el ambiente social, destruye el tejido social y eso es inadmisible y no lo podemos permitir…

“Sería importante que la dirigencia de Morena reflexione y busque caminos de reencuentro y no de confrontación permanente, porque la polarización nos aleja de la gente.

“La confianza de la gente tenemos que conservarla con hechos y rescatar el apoyo que hemos perdido debido a nuestras actitudes. Creo que la polarización nos puede ir reduciendo en simpatía frente a otros sectores que no son los militantes o los más leales a Morena, porque no sólo es Morena, es la sociedad, son los intelectuales, es la sociedad, los académicos, los medios, todos participamos en este proceso y por eso, aunque aparentemente sea marginado por mi opinión, no voy a abandonarla”, indicó.

Revisión sobre el fin del periodo

En medio del choque de AMLO y de los radicales de Morena contra la oposición, luego del rechazo y anulación de la reforma eléctrica con la cual el mandatario y los suyos pretendían prácticamente estatizar a la CFE, la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país con la anulación de acuerdos y convenios y la cancelación de proyectos de producción de energías limpias, el zacatecano recibió ayer la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Un primer encuentro luego de que el funcionario fuese desconocido por la oposición como interlocutor válido debido a que el tabasqueño abandonó los límites de su encargo y apareció en Sonora y Coahuila a bordo de un avión de la Guardia Nacional haciendo campaña por la consulta de Revocación -ratificación- de Mandato en favor de que AMLO permanezca hasta 2024.

“… fue una reunión amable, una conversación amplia sobre el final del periodo legislativo y sobre algunas iniciativas que están pendientes: Dos constitucionales, dos reformas que anunció el Presidente: La reforma electoral y la reforma Guardia Nacional, pendientes de enviarse

“Algunos nombramientos que estamos viendo, que han enviado, y también algunos tratados internacionales o acuerdos de la OIT en materia laboral, que necesitamos actualizar ahora que inició la nueva estructura en materia laboral.

“Fue una reunión amable… estuvo aquí en el Senado, lo convenimos anoche… pero hoy igual me reuní con la gobernadora del Banco de México, y con el titular de Conagua.

“Hay un buen ambiente en el Senado, él lo sabe, hay un ambiente de respeto con todos los grupos parlamentarios, no hay ruptura con ninguno de ellos y hay un ambiente propicio para revisar, discutir y deliberar sobre reformas constitucionales.

“Es lo que creo que ellos están percibiendo, que la Cámara de senadores es un lugar en donde se pueden lograr acuerdos y consensos”, aclaró.

Monreal reconoció que aun cuando ha procurado con éxito mantener al Senado al margen de la confrontación entre Morena y la oposición, “no va a ser fácil… no será fácil tramitar ninguna de las dos reformas anunciadas por el Presidente de la República…”

Consideró que va a ser importante recibirlas en los siguientes días, porque así se podría ir conversando y negociando con los senadores de oposición durante el periodo de receso legislativo que va de mayo a agosto.

“Nos puede servir para hacer un análisis juicioso sobre todas las materias que se presenten, sobre todo estas dos; la política electoral y la de la Guardia Nacional”, enumeró.

—¿Para septiembre?

“Vamos a ver. Voy a hablar con los grupos parlamentarios y, una vez que las presenten, ya nos pondremos de acuerdo sobre el mecanismo de análisis y discusión de la misma”.

—¿Amenazas a senadores por este momento de polarización?

“No tengo informes de nada de eso y espero que no las haya. En el Senado se respira un ambiente distinto, aun cuando también hay excepciones y todas se respetan.

“No. No, aquí no hay condiciones de agresión a ningún senador.

“Conmino a todos los senadores a que nos respetemos y que no haya ninguna agresión, a ningún senador o senadora, porque todos somos seres humanos, independientemente de que pensemos distinto.

“La diversidad en la pluralidad es sana y el pensamiento único no existe en el Senado”, concluyó a contracorriente de lo que opinan, desde AMLO, Mario Delgado y otros incluso de su mismo grupo de senadores, como la senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien persiste en ir a la guerra contra la oposición.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa