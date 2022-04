Uno de cada 8 niños menores de 5 años presentan talla baja

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hemangioma Infantil, el tumor benigno más frecuente en la infancia

La estatura representa uno de los elementos más importantes para conocer si un niño está creciendo adecuadamente. En México, 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años presentan talla baja (moderada o severa) para su edad. Esta condición se encuentra presente entre el 10 y 14% de la población. En el marco del Día del Niño con la intención de promover la detección oportuna y la atención adecuada de la talla baja, Gulliver, clínica de crecimiento y Six Flags México, suman esfuerzos en beneficio de la niñez y se unen en una campaña de comunicación para generar conciencia sobre la importancia del crecimiento infantil. La talla baja es una condición que se presenta en la mayoría de los casos por un déficit en la hormona de crecimiento y puede tener gran impacto no sólo en la estatura, si no en la salud a nivel metabólico y cardiovascular en un mediano y largo plazo. “La alteración del crecimiento puede ser consecuencia de múltiples factores, ya que el proceso de desarrollo de los niños implica la interacción de factores endógenos (genéticos, hormonales, metabólicos, entre otros) y factores exógenos (nutricionales, afectivos, psicosociales, entre otros), que se inician desde la vida intrauterina hasta la pubertad, mismos que determinarán su ritmo de maduración y desarrollo”, explica la doctora Angélica Martínez Ramos, especialista en endocrinología pediátrica de la Clínica Gulliver. Junto con la estatura, los papás deben prestar atención a la velocidad en el crecimiento que tienen sus hijos, pues este parámetro permite detectar fácilmente si hay cambios importantes que puedan indicar un foco de atención, revisión constante y adecuada que deben tener los niños por parte de médicos pediatras en cada consulta. Para promover la detección oportuna de la talla baja, los padres de familia deben cerciorase que, en cada visita con el pediatra, se realice una somatometría, la cual consiste en pesar, medir y graficar el crecimiento de los niños y verificar que crezcan sobre su nivel. La gráfica de crecimiento es una herramienta sencilla que pueden usar los médicos de primer contacto para confirmar en qué condiciones de peso y talla se encuentra cada niño. Si estas gráficas no se llevan de forma adecuada, no se puede detectar oportunamente si el menor tiene talla baja y, en consecuencia, no podrá ser evaluado por un especialista en endocrinología pediátrica que determinará si es candidato o no para recibir tratamiento con hormona de crecimiento .”Además de una deficiencia de hormona del crecimiento, la talla baja puede manifestarse también como consecuencia de una enfermedad crónica, hábitos de alimentación inapropiados, vida sedentaria y restricción de horas de sueño”. Es importante fomentar hábitos saludables en los niños adecuando horarios de sueño de por lo menos 8 horas diarias, una dieta balanceada y una rutina de ejercicio continua que promueva el óptimo desarrollo de acuerdo con la edad de cada niño. “En Six Flags México nos esforzamos por hacer que los sueños de los niños se cumplan, por ello, juntamos esfuerzos para que durante un mes, a partir del 18 de abril y hasta el 18 de mayo, los niños que visiten Six Flags México detecten si su estatura es la adecuada para la edad que tienen, gracias a medidores de altura que se ubicarán en los juegos infantiles y con los cuales sus papás podrán encontrar información que indique si su proceso de crecimiento es el adecuado de acuerdo a su edad”, afirma Erika Berumen, Gerente de Relaciones Públicas de Six Flags México. El doctor Horacio del Olmo, gerente médico de la Unidad de Endocrinología de Merck en México, expuso que la compañía de origen alemán líder en ciencia y tecnología, realiza grandes esfuerzos para ofrecer innovación en dispositivos de vanguardia para la aplicación de hormona de crecimiento, enfocados en mejorar el desarrollo de los niños.

Hemangioma Infantil (HI), el tumor benigno más frecuente en la infancia, ocurre por la proliferación y crecimiento de células que recubren el interior de los vasos sanguíneos y son más frecuentes en los niños prematuros, aparecen en las primeras semanas de la vida, crecen poco a poco en los primeros cuatro meses, luego se estabilizan y posteriormente disminuyen de tamaño, a partir del año de edad, hasta desaparecer. La mayor parte son inocuos, sin embargo, 12% de ellos pueden ser voluminosos o estar cerca de estructuras sensibles, como los ojos, los oídos, la boca o el área genital. En casos más complicados, pueden causar cicatrización y desfiguración permanente, problemas hepáticos o de las vías respiratorias, deterioro de otros órganos, ulceración (que puede causar dolor o cicatrización) o formar parte de enfermedades más complejas. Anteriormente, los tratamientos para el HI eran de moderada efectividad. En 2008, se observó que el propranolol era útil para acelerar la involución de los HI. Es el primer y único fármaco oral aprobado por las autoridades de salud para combatir las formas graves de HI y ya se encuentra disponible en México.

