Miguel Ángel Rivera

Pasada la etapa de la lucha política en terrenos legislativos, ahora la atención general se traslada a los juzgados y, por desgracia para Morena, aparecen como presuntos delincuentes personajes de la llamada Cuarta Transformación.

Por un lado, está la demanda directa contra el presidente de Morena, el ex diputado Mario Delgado, como presunto involucrado en actos de financiamiento ilícito a uno de sus candidatos a gobernador, el tamaulipeco Américo Villarreal, con el agravante de que se sospecha de que el dinero ilegal procede de organizaciones de la denominada “delincuencia organizada”.

El otro grave litigio involucra al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusado de utilizar ese organismo supuestamente autónomo para tratar de imponerse en juicios donde van involucrados intereses personales.

Para que esta denuncia tenga más impacto en medios políticos —además de las instancias judiciales directamente involucradas— su denunciante es otro abogado que hasta muy recientemente jugaba en las “grandes ligas” con sede en Palacio Nacional. Se trata del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador del prestigioso semanario Proceso.

Scherer Ibarra presentó una denuncia penal por el presunto delito de tráfico de influencias en contra de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR).

Para que todo quede en casa, la querella se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia FGR, de la cual es titular la abogada María de la Luz Mijangos, muy allegada al primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos hasta antes de que su esposo, el también jurista Jaime Cárdenas Gracia, renunciara a la titularidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) al descubrir actos internos de corrupción.

Todavía más, como co-acusados en la demanda contra Gertz Manero van cuatro de sus principales colaboradores en la Fiscalía. Para empezar subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, Juan Ramos López, considerado “mano derecha” del titular de la FGR, y a tres fiscales que buscaron imputar los delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a cuatro abogados que han laborado en los mismos despachos que el ex consejero jurídico de la Presidencia: la fiscal de Asuntos Internos de la FGR, Adriana Campos López; el fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz, y la ministerio público María Eugenia Castañón Osorio.

Los presuntos delitos de esos funcionarios, según Scherer Ibarra, consisten en asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia

“Son culpables de lo mismo que acusan”

La denuncia del ex asesor jurídico de la Presidencia resulta una respuesta a una investigación que previamente abrió la FGR en su contra, por supuesta complicidad en actos de extorsión cometidos por despachos jurídicos con los cuales está involucrado Scherer Ibarra.

El ex consejero Jurídico de la Presidencia de la República, declarado “hermano” por el presidente López Obrador fue denunciado ante la FGR por haber obtenido presuntamente beneficios indebidos durante su gestión como tal y esa institución confirmó que indaga a integrantes de al menos nueve despachos jurídicos que podrían estar vinculados a una red delictiva. Para que la cuña apriete, el encargado de esas averiguaciones es el subprocurador Juan Ramos.

El ex consejero contraatacó, primero, mediante una denuncia en medios, pero ahora se decidió a llevar la acusación ante los tribunales.

En su réplica, Scherer Ibarra recurrió al mismo delito que le imputa la FGR: tráfico de influencias.

El denunciante expone el supuesto modus operandi y otras presuntas conductas delictivas del fiscal y de sus colaboradores, como coalición de servidores públicos y asociación delictuosa, así como las maniobras de Gertz para litigar casos personales y obtener beneficios.

Es probable que ninguna de las dos denuncias llegue hasta la sentencia en contra de alguno de los dos abogados de la llamada Cuarta Transformación (aunque se supone que la FGR es autónoma).

Scherer Ibarra, al parecer, ha dejado de pertenecer al primer círculo del presidente López Obrador, aunque éste, al despedirlo de su cargo, lo presentó como su hermano. En cuanto a Gertz Manero, hay versiones de que podría perder su posición, pero el único que puede removerlo, el jefe del Ejecutivo, ha expresado públicamente su confianza en él.

En cuanto al pleito de los dos abogados -esto además de que en su denuncia periodística involucró también a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero- el primer mandatario se ha mantenido a distancia a pesar del daño contra el prestigio de su administración.

En una de sus conferencias mañaneras, el pasado mes de marzo, López Obrador reiteró que no se va a involucrar en el caso de los señalamientos de su ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, quien denunció una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.

“Nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas. Si acaso, si lo amerita la circunstancia, es cosa de las agencias del ministerio público y de juzgados, no me voy a meter en eso”, expresó.

Financiamiento irregular ensombrece elecciones en Tamaulipas

En el otro asunto de juzgados que involucra a Morena y la llamada Cuarta Transformación, los coordinadores generales jurídicos del PAN, Raymundo Bolaños; del PRI, Israel Chaparro; y del PRD, Ángel Ávila, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por el financiamiento irregular a la campaña de su candidato al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“Necesitamos y exigimos piso parejo, necesitamos y exigimos que las elecciones en Tamaulipas y en los otros cinco estados que hoy tenemos proceso electoral se realicen con apego a la legalidad. Mario Delgado se ha convertido en un delincuente electoral cínico, que además presume los actos delictivos en redes sociales y presume los actos delictivos en medios de comunicación”, declaró el abogado del PAN.

El priista Israel Chaparro declaró: “No vamos a permitir que Morena y sus huestes sigan utilizando esta forma para presionar y comprar conciencias. Es un atentado fuerte contra la democracia”.

El perredista Ángel Ávila dijo que el objetivo de esta acción conjunta es evitar que los procesos electorales que están en marcha se conviertan en narcoelecciones.

