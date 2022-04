Fondo Minero desaparece con todo y dinero

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Mineras aportan, pero lo toma la 4T

Sin cuentas claras, cientos de millones

Pueblos enteros, abandonados

Miles de millones no mejorar a pobres

Calica se rindió ante AMLO

El Tren Maya, atrás del cambio

Función Pública, Bitácora Electrónica

RSC: Avon

Lo último corrompido ¿no es el principio de lo engendrado?

Giordano Bruno (1548-1600), filósofo, astrónomo y matemático italiano.

El Fondo Minero no desapareció. Algunos legisladores no tienen idea de lo que ocurre, con el fin de no “molestar” al gobierno federal y lo dejaron evidente en la discusión de la reforma a la Ley Minera.

Bajo el pretexto que había mal uso de estos recursos en gobiernos anteriores, la pasada legislatura, de la Cámara de Diputados, por instrucciones del presidente López Obrador, se apoderaron de la mayoría de los fideicomisos. Su urgencia era apoderarse del dinero y usarlo para fines electorales y perpetuar la actual clase política en el poder.

Prometieron la creación de lineamientos administrativos para dar seguimiento, control y rendición de cuentas sobre los recursos correspondientes a planes de infraestructura física para las zonas mineras.

Juraron y se comprometieron los legisladores de Morena para darle a los pueblos alrededor de las minas. El Fondo fue creado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2014, para redirigir recursos provenientes de la explotación minera a las comunidades afectadas por esas actividades.

Con jalones y estirones, lograron entregar recursos para escuelas, calles e incluso iglesias de esas poblaciones, generalmente muy pobres. Les mejoró su vida.

Hoy la realidad es otra.

Hasta 2020, el Fondo Minero recaudó un total de 21.6 mil millones de pesos, de los cuales, 10.4 mil millones, que representan 48% del total, se asignaron a dos mil 553 proyectos para el mejoramiento y desarrollo social de las comunidades afectadas; es decir, menos del 12%.

La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por dos mil 65 millones de pesos, equivalente a 15 por ciento de los recursos que fueron auditados al Fondo Minero. Esto ocurrió con Morena en el poder federal y se detectaron daños al erario por 113 millones de pesos, de acuerdo a la dependencia que encabeza David Colmenares.

Lo que resulta un pretexto estúpido, terminaron con el Fondo Minero, por posibles daños de a penas el 0.05% del total. Pero, no hay nadie en la cárcel por las “observaciones”. O sea, nada.

Los políticos de Morena, en San Lázaro, prometieron que el Fondo Minero estaría dirigido a los programas de la Escuela es Nuestra, a programas educativos para apoyar a las zonas más pobres y marginadas, muchas de ellas de las zonas mineras, para mejorar la infraestructura educativa”.

Pero, esto no ha ocurrido. Se ha quedado en manos de programas “sociales” de Morena y la 4T, en tanto que la corrupción es escandalosa.

Si hablan de traición a la patria de legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica y la Ley Minera, lo que queda claro es que la verdadera traición es de los legisladores de Morena, quienes protegen sólo los intereses del gobierno y los suyos propios.

¡Traidores!

PODEROSOS CABALLEROS

CALICA SE RINDIÓ ANTE AMLO: Bajo acusaciones de depredación ecológica, AMLO le echó todo el gabinete de la 4T a Calica, propiedad de gigante constructor estadounidense, Vulcan Materials, que preside Thomas Hill. Accedió vender la mina pétrea a cielo abierto para convertirla en parque natural y turístico que tendrá una estación del Tren Maya, en Punta Venado, cerca de Playa del Carmen. También aceptó convertir el puerto que tienen en Cozumel en turístico. Calica la fundó ICA, de Bernardo Quintana, en alianza con Vulcan desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Atrás están los materiales para la construcción del Tren Maya. Para cancelar una demanda de 1,500 millones de pesos, le dan 2 años de gracia. Militares intervendrán la empresa para los materiales de la obra sexenal.

FUNCIÓN PÚBLICA: Al inicio de operaciones de la Bitácora Electrónica de Seguimiento a Adquisiciones, la Secretaría de la Función Pública dijo que con ella se tenía como uno de sus objetivos transparentar y reducir los riesgos de corrupción e ineficiencias en las adquisiciones públicas, además de comprometerse a auditar en tiempo real el 80% del monto de los contratos de compras públicas en toda la administración pública federal y estatal. A la fecha, ese sistema plataforma mil 470 contratos por 166 mil 461.7 millones de pesos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AVON: Bajo el liderazgo de Magdalena Ferreira, AVON abre la convocatoria 2022 a proyectos del tercer sector para continuar sumando esfuerzos a favor de erradicar la violencia hacia mujeres y niñas en México, a través de su iniciativa “Promesa para poner fin a la violencia hacia las mujeres”. Las propuestas de la sociedad civil serán pre-registradas entre el 18 de abril y el 31 de mayo. Este año se donaron más de 13 millones de pesos en 7 países diferentes; se inscribieron 124 proyectos en México y 28 en Centroamérica y República Dominicana.

