La ruina de México

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El Estado mexicano en sus 3 niveles no sirve, no hay gobierno, las instituciones no dan una y las mafias criminales se enseñorean en la nación azteca. ¿Habrá algún poder humano que salve a México de la ruina?

En las macabras desapariciones de mujeres, hombres y niños en Nuevo León y gran parte de la República Mexicana, han sido los ciudadanos, que de manera organizada buscan por su cuenta y riesgo a sus seres queridos, demostrando que las instituciones que procuran justicia y la carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo… no sirven para nada, mientras el Presidente de la República se dedica desde Palacio Nacional a sembrar odios y todo porque sus opositores políticos le botaron al carajo su regresiva reforma eléctrica.

Sobre esta barbarie que hace prohibitivo a México para cualquier turista extranjero, el Presidente, gobernadores y demás politicastros sólo se dedican a ofrecer condolencias a familiares de las víctimas. Vergüenza deberían de tener y ante su manifiesta incapacidad, deberían hacer mutis de la escena nacional para que mejor se pongan a trabajar en cualquier otro oficio o profesión y no sigan agarrados de la ubre presupuestal.

AMLO sabía que, si no había acuerdos ni consensos con la oposición su iniciativa estaba muerta, pero perversamente la sometió a votación para exhibir a los legisladores del bloque opositor PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano como “traidores a la patria”, se trata de una infame estrategia propagandística con fines electoreros que ya está usando su partido Morena para que la gente odie y conjure a quienes no piensan como el presidente. Ojalá y no llegue la sangre al río.

Hoy, cobra vigencia el informe dado a conocer hace dos semanas por la ONU en el que concluía que los gobiernos en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, están coludidos con las mafias criminales y reina la impunidad total. No es poca cosa, es un tema digno de estudio y análisis serio y profundo.

Tanto el informe de la ONU como la imparable criminalidad que campea en México en la que el Estado mexicano se ve incapaz de poner orden y aplicar el estado de derecho a quienes están empujando a México a la ruina, nos dice que el Presidente y los gobernantes emanados de su partido y de otras fuerzas políticas no pueden con el paquete, mientras la nación se desangra y AMLO la divide y enfrenta.

La ponzoñosa partidocracia fue rebasada y las mafias criminales aprovechan a plenitud la división y encono que empuja desde Palacio Nacional AMLO, quien usa todo el poder del Estado a través de la mañanera como un instrumento de venganza política en contra de sus opositores, periodistas, empresarios y todo aquél individuo que no piense igual que él.

Ya se anuncia que antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso, enviará a la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley, una para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la otra para su tan cacareada reforma electoral, las cuales se antojan francamente imposibles de que salgan a flote, mientras el presidente y su partido sigan privilegiando la incivilidad política. ¿Sabrán AMLO y Morena el significado de incivilidad?

