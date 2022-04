La reforma electoral de AMLO, un enigma: oposición

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si Ricardo Monreal sigue bien informado, mañana recibirá las tan anunciadas iniciativas de reforma electoral y de la Guardia Nacional, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la de la Guardia Nacional no hay dudas: Es terminar de militarizar la seguridad pública en México.

La electoral es la que está rodeada de incertidumbre. Finalmente se sabrá si es una reforma de Estado, de sistema o cosmética, de simple adelgazamiento, sometimiento y pauperización de instituciones y organismos del sector.

Una reforma de Estado, política, sería reformar no sólo la integración y operación del Senado y Diputados, con comisiones realmente ejecutivas, con “dientes”, que puedan remover y enjuiciar al gabinete, gobernadores y sus equipos, alcaldes, ministros, magistrados, jueces, y titulares de organismos autónomos (por ejemplo, al fiscal Alejandro Gertz), sino introducir la segunda vuelta y quizá crear la figura del Primer Ministro que surja de la mayoría parlamentaria como en otros países.

Una de sistema sería una a medias, que mantuviera el predominio presidencialista como se supone es la que quiere AMLO. Y una cosmética sería sólo reducir presupuestos y cargos del INE con desaparición de Oples en los estados.

Ambas reformas, electoral y de Guardia Nacional, requieren de mayoría calificada que Morena, aliados y AMLO no tienen en el Senado ni en la Cámara de Diputados.

Si llegan, lo harán apenas a 4 días de que concluya el periodo legislativo de primavera que cierra este sábado 30 de este abril.

No sólo eso, llegarán en medio del peor y más frontal embate político y mediático emprendido por AMLO y Morena contra la oposición PAN, PRI, PRD y MC por su rechazo a la reforma eléctrica.

Optimista irredento, Monreal afirmó a fines de la semana en San Luis Potosí que “estamos preparados para iniciar una discusión amplia, abierta, plural… y vamos a actuar con inteligencia, llamando al bloque opositor a que logremos acuerdos en estas materias”.

Dirigentes y coordinadores del PAN, PRI, PRD y MC adelantaron que seguro que sí, que con todo gusto analizarán, debatirán esas iniciativas que de entrada consideran podrían terminar como la eléctrica, con su rechazo, si AMLO y sus bancadas continúan cerrados a cambios y con los puentes de diálogo dinamitados.

Inseguridad y ejecuciones, males comunes

Agobiados por la ola de inseguridad y muerte que se abate sobre el país, los alcaldes agrupados en la Asociación de Ciudades Capitales de México y liderados por Renán Barrera Concha, Norma Bustamante Martínez, Luis Donaldo Colosio Riojas y Elia Margarita Moreno, se reunieron en Querétaro para coordinar programas y acciones que ayuden a enfrentar estos delitos.

Fueron recibidos ahí por el munícipe panista Luis Nava, quien además planteó el tema de la insuficiencia en la asignación de presupuestos.

Exhibido

Así es él… Andrés Manuel López Obrador justifica así a Donald Trump, quien dijo que nunca había visto a alguien doblarse (someterse, hincarse) tan fácil como lo hizo el mandatario mexicano quien le puso sin chistar y sin costo alguno 28 mil militares mexicanos a sus órdenes para detener el entonces enorme flujo migratorio de Centroamérica hacia EU. Los hechos confirman a Trump.

Durante su campaña, en 2018, AMLO afirmó que pararía en seco y pondría en su lugar a Trump si éste lo ofendía o agredía a México. Ahora afirma de nuevo que no permitirá que ni republicanos ni demócratas usen a México como su piñata electoral. ¿Usted le cree?… yo tampoco.

Aniversario

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la AMESP, cumple 10 años de existencia, de colaborar con todos los niveles de gobierno y, dentro de sus atribuciones, contribuir en la seguridad de la población, salvaguardar sus fronteras y proteger proyectos estratégicos.

Esta organización agrupa 165 grandes empresas del país, 7 de ellas internacionales, que son responsables de cuidar y transportar el 90 por ciento del efectivo en México, la seguridad intramuros de la red de aeropuertos, seguridad perimetral en instalaciones estratégicas (públicas y privadas) y otras infraestructuras, así como sistemas electrónicos, ciberseguridad, cámaras, enrejados, blindajes, consultoría, capacitación, análisis y gestión de riesgo y otros que hoy sirven como componentes estratégicos de los planes y programas de seguridad en 20 estados de la República.

¡Felicidades!

¿Complot?

Despedir al Fiscal General de la República no es constitucionalmente para nada sencillo. Menos si es Alejandro Gertz Manero, un personaje complicado, irascible, vengativo.

Justo estos rasgos hacen ya inviable que continúe en el cargo. Pero el único que lo puede remover -y bajo reglas complicadas- es el Presidente de la República.

De ahí que hay quienes creen que la denuncia judicial de Julio Scherer en su contra, es apenas una argucia urdida junto con AMLO para obligarlo a renunciar.

Ello le estaría salvando públicamente la cara al mandatario. Lo cierto es que en este y otros casos alrededor del tabasqueño, es posible. Ya veremos el desenlace.

El país necesita reconciliación

Al hablar del caso Scherer-Gertz, Ricardo Monreal indicó que una vez interpuesta la demanda judicial no queda más que continuarla.

“… el país necesita reconciliación, no soy simpatizante de la confrontación ni de la división permanente y de la lucha interna”.

Ambos, Gertz y Scherer, dijo, provienen del mismo equipo lopezobradorista y el Presidente requiere hoy mucho respaldo, mucha unidad; no encono, no división y no diferencias internas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y candidato abierto a la sucesión del 2024, igual rechazó los supuestos fusilamientos pacíficos de Morena contra opositores.

“Yo no simpatizo con climas de linchamiento… creo que el debate debe de estar en las Cámaras, en los órganos colegiados y no en la calle… El país está pasando por una etapa de transición política y todos tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación”, subrayó.

