Los Ekis se encuentran de manteles largos presentando su nuevo sencillo “Sé que volverás” el cual viene acompañado de un atrevido y divertido video musical que ha sido muy bien aceptado por el público.

Es por lo anterior que Ricardo Nieto, mejor conocido como Richard Ekis, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN. “El tema se lanzó con su video y afortunadamente está siendo bien recibido, se grabó en Cuernavaca, se contrató a un elenco de chicas para hacer una rutina y como fue en tiempo de pandemia ellas ensayaban por su lado y nosotros por otro, pero el director nos mandó el guion para armarlo cuando nos viéramos, todo salió perfecto”.

Afirma que la gente ha respondido bien “aunque la cumbia no es nuestro género natural, nuestro público la canta, de hecho, ya en varias canciones habíamos mezclado este ritmo con algo de salsa y rock, entonces realmente no es nuevo, aunque este tema si es completamente cumbia; y fue así porque la canción así lo exigía, le metíamos otros ritmos, pero no cuajaba, hasta que decidimos que fuera cien por ciento cumbia”.

Adelantó que ya están trabajando en un nuevo álbum “va a ser parte del nuevo disco de Los Ekis, que será el cuarto en nuestra carrera, pero antes lanzaremos cuatro sencillos, esta canción describe algo de lo que viene porque se integran por fin los metales, trompetas, saxofón y trombón. En nivel lirico los temas van en línea de situaciones amorosas”.

Sobre los conciertos adelantó “nos acabamos de presentar con rotundo éxito el pasado 24 de abril en Tampico, le abrimos a la Sonora Santanera con la Maldita Vecindad; posteriormente estaremos en Teotihuacán el 29 de mayo con Los Daniels y probablemente, también en mayo vamos a Centroamérica, pero eso esta por confirmarse, ir a Guatemala, El Salvador, queremos abrir puertas y llegar a Argentina”.

Refiere que su distintivo siempre ha sido sus letras irreverentes “es una forma de decir la verdad, a veces un poco cruda, pero siempre verdad, al menos para nosotros. De hecho, nos pasó en la pandemia, hicimos muchas canciones y a nivel profesional nos dejó la enseñanza de que nunca hay que parar, porque este tiempo es para producir, componer, agarrar el lápiz y mejorar cosas, replantear pues nos dimos cuenta todos de que somos vulnerables”.

El siguiente sencillo ya está casi terminado, pero dijo que “le falta mezcla, se llama ‘Te he confundido’ y habla de una relación que no funcionó, es decir ‘te he confundido con el amor de mi vida’. La mayoría de las canciones las compongo yo, pero ya entrando en el estudio con el grupo las enriquecemos, le cambiamos cosas”.

Finalmente, adelantó que “tenemos una fusión por ahí con la Sonora Maracaibo, nos grabó ‘Las piernas de la morena’ suena bastante bien. También tenemos apalabrado una colaboración con Big Javy, es un tema de ska que habíamos realizado y esperamos concretarlo pronto” concluyó.