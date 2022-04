Sander cautiva a chicos y grandes con sus “Canciones para niños del futuro”

Con influencias del electropop

El disco está disponible en Spotify y otras plataformas

Arturo Arellano

Alejandro Nápoles, mejor conocido como “Sander Infantil” es originario de la Ciudad de México, y desde muy pequeño tenía claro que su destino era dedicarse al mundo del entretenimiento infantil, pues a muy temprana edad se dedicó a animar fiestas infantiles y siempre tuvo gusto por los niños y por contarles historias divertidas.

A lo largo de 23 años realizando shows de tiempo completo, Sander reconoce que ha tenido algunos tropiezos, pero su misión es clara y su corazón sigue latiendo al ritmo de las canciones que lleva a los hogares de los niños, como lo son en este caso las ocho que componen su más reciente disco “Canciones para niños del futuro”, del que nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “No me veo haciendo otra cosa, hacer música para los niños es mi pasión, todo lo que implique estar cerca al público y los escenarios. Me encanta la adrenalina, es algo que no cambiaría por nada y con eso me motivo para seguir todos los días”.

Del más reciente disco dice “es uno que me llevó un buen tiempo, cada canción tiene su razón de ser y su significado especial para mí, no podría elegir una como favorita, porque todas me gustan. Están en una temática futurista, los temas tienen que ver con el espacio, con la tecnología, esas cosas que asombran a los niños hoy en día. Y es que los niños ya nacen con un chip, ya nacen sabiendo utilizar un celular, una tableta, entonces hay que darles contenido de acuerdo a sus necesidades”.

Reconoce que “no creo que le hubiera gustado del todo esta música a mi niño del pasado, a Sander chiquito, porque eran otros tiempos, seguramente si le hubieran llamado la atención, pero escuchaba lo que escuchaban los niños en aquella época, esto es muy diferente, es vanguardista, con sonidos del electropop”.

En ese último sentido agrega que incluso, ha reversionado un tema de Alaska y Dinarama para este disco. “En cuanto al sonido, las canciones tienen mucho de las influencias que me marcaron desde mi infancia, mi adolescencia y hasta la actualidad, por ejemplo, Alaska y Dinarama, que es un grupo que me encanta y que en 1984 sacó un tema que se llama ‘Abracadabra (La Bola de Cristal)’, que por cierto estoy incluyendo en este disco en una versión fresca, renovada, para hacer llegar este tipo de canciones a los niños”, asimismo, se dijo influenciado por grupos como Miranda.

Sabedor de que el público infantil es muy complicado, refiere que, “le tengo mucha fe, cariño y respeto. Tengo toda mi vida viviendo de trabajar para los niños y sus familias, conmigo siempre han sido muy nobles y me han aceptado con los brazos abiertos, me he mantenido vigente y no me comparo con nadie, por ejemplo, está Tatiana, que es la reina de reinas de los niños y también es una gran influencia para mí, de hecho tuve la fortuna de abrir uno de sus conciertos, pero como ella nadie”.

“Canciones para niños del futuro” fue grabado en la Ciudad de Monterrey, producido por Elias González Careaga, Le Blond y Hover Martínez, productores especialistas en el público infantil.

El nuevo material discográfico se encuentra conformado por 8 temas, en los cuales se encuentran canciones que hablan de tecnología y aventuras fantásticas en el espacio con un sonido electro pop futurista, tales como “Objetivo Neptuno”, “Baile olímpico”, “Alfabet Z 22”, “Baila Laika”, “Alibombo” y “Tesuoro Do Pirata”, que ya están disponibles en Spotify y otras plataformas de música.