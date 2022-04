Justicia mediática

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La justicia en México se convirtió, súbitamente, en mediática. Si no se viraliza el hecho delictivo no merece la atención de las autoridades.

Sucesos relacionados con actos delictivos suceden con demasiada frecuencia en todo el territorio nacional, los más de ellos pasan inadvertidos, a pesar de ser de alto impacto.

Los medios de comunicación ya no los resaltan, para no incitar a mayor violencia y las autoridades aprovechan esa pausa para no entrar en la averiguación directa.

Lo hacen si comienzan a salir a las calles, protestar y si son del interés público, asoman para determinar que se deslindarán responsabilidades, lo que tampoco ocurre.

Es cada vez menos frecuente que se encuentre al o los (las) responsables de dichos ilícitos, sin importar el número de víctimas causadas y como siempre triunfa la impunidad.

La búsqueda de personas desaparecidas cuenta con varios colectivos, formados por familiares de las presuntas víctimas y poco son escuchadas y menos atendidas, a pesar de que son frecuentes el descubrimiento de fosas clandestinas que contienen gran cantidad de cuerpos.

Uno de los recientes casos que atrajo la atención de las autoridades, sea del nivel que fuere, fue la desaparición de un joven estudiante de 18 años en Nuevo León, la cual fue buscada, supuestamente, exhaustivamente. Y apareció de súbito su cuerpo en un lugar que ya había sido inspeccionado.

Fue tal la atención que pusieron los medios de comunicación en un caso que, lamentablemente, se vuelve más común cada día que las autoridades estatales, Fiscalía y policías se presentaron físicamente en el sitio de la desaparición y hasta el gobernador hizo lo propio, en un total desaseo.

Eso solamente es un ejemplo de la presión puesta por los medios de comunicación y la familia de la desaparecida, aunque de esos casos hay decenas cada mes y se multiplican y diversifican por todo el país.

Lo triste del caso es que las autoridades se muestran frías e inaccesibles cada vez que ocurre un hecho similar y donde no hay presión de los medios ni de las redes sociales.

Matanzas hay por decenas, todas achacables al crimen organizado, lo que resulta una perfecta tapadera para no investigar, ya que se trata de grupos que operan en esas regiones y si no fueron ellos, ya quedaron el estigma.

Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Guerrero y otros estados del país han ido escenarios de esos enfrentamientos y masacres de grupos, supuestamente, opuesto al que cometió esos asesinatos.

La noticia cobra interés el día de sucedido y, tal vez, al día siguiente, pero jamás nadie rinde resultados y la impunidad reina siempre.

Es cierto hay mucha rivalidad entre el crimen organizado, aunque en ocasiones otros asesinatos se vinculan a esa misma clase, aunque lejos este de ello.

Las mujeres y los periodistas se han convertido en los años recientes en el blanco perfecto, ya que poco resultados arrojan las investigaciones en ese terreno y las más de las veces los criminales gozan de total salud.

Eso sí, cuando el escándalo se propaga, entonces autoridades de los primeros niveles toman nota del asunto, hacen declaraciones, crean oficinas paralelas para investigar y al final todo sigue igual.

La búsqueda de desaparecidos se asemeja a la de la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no pasa nada y solamente cuando arrecia la crítica se dan avances que no llevan a ningún lado.

******

Como si la violencia fuese un hecho aislado, la pugna entre grupos contrarios en la Cooperativa Cruz Azul, dejó un saldo lamentable de ocho muertos. Los leales de Billy Álvarez y los que promovieron una denuncia en su contra se enfrentaron, con ese saldo. Mientras Álvarez sigue prófugo de la justicia y se nota el desinterés de las autoridades por encontrarlo… El poder Legislativo entrará en receso a partir del 30 de abril, aprovechando este receso legislativo, el senador Jaime Bonilla aplicará en la conclusión de un doctorado en Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública… Mara Lezama, candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo, se convirtió en inaccesible, la soberbia la rodea a ella y contagia a su equipo. Se sientes ganadores absolutos de la contienda del 5 de junio.

