En 2021, la incidencia del asma fue de 40 mil casos nuevos casos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Ser agente de seguros es una carrera de grandes oportunidades

En el marco del Día Mundial del Asma, a conmemorarse el 3 de mayo, la iniciativa global es “Cerrar brechas en la atención del asma”, AstraZeneca se suma a ello con el objetivo de sensibilizar a la población y conseguir la correcta atención y control del padecimiento. Para ello es necesario: un diagnóstico temprano y certero sobre su condición respiratoria; acceso a información, recursos y tratamiento adecuado que permitan tener un correcto manejo de su enfermedad. Sensibilizar sobre la importancia de estratificar y tratar correctamente al paciente. En 2021, la incidencia en México fue de 40 mil casos nuevos y sólo 5 de cada 10 personas diagnosticadas tienen control de su enfermedad. “El asma no tiene cura, sin embargo, es posible controlarla y que quienes viven con el padecimiento tengan una mejor calidad de vida. La OMS se ha comprometido a mejorar el diagnóstico, a fin de reducirla y avanzar hacia la cobertura sanitaria universal” señaló el doctor Carlos García Bolaños, especialista en neumología pediátrica. El asma no controlada provoca crisis frecuentes que requieran medicación y en casos graves hospitalización. El 25% de las personas con asma no tienen adherencia al tratamiento y al menos una de cada 10 no ha acudido a una revisión de la enfermedad en los últimos dos años. Además, hasta el 50% de las personas con la enfermedad no saben que la tienen. “El tratamiento inicia con un diagnóstico oportuno y posteriormente, con un correcto manejo del padecimiento para mantenerlo controlado. La educación sanitaria en asma juega un papel fundamental para el autocuidado, ya que favorece un mejor manejo de la enfermedad, reduciendo crisis, visitas médicas de urgencia y hospitalizaciones, minimizando el impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen”, señaló Elsy Navarrete, especialista en alergología, médico adscrito al Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Para AstraZeneca cada respiro cuenta, afirma el doctor Alberto Hegewisch, director médico de AstraZeneca México, “por ello se realizan acciones que permitan abordar necesidades no cubiertas en atención del asma y fomentar el intercambio de mejores prácticas para lograr un mejor manejo y control de la enfermedad”.

De acuerdo con el Inegi, en los primeros meses de 2022, 12% de trabajadores siguen siendo afectados por la pandemia del total de 21.73 millones que había en mayo de 2020. Además, existe desigualdad de género en la recuperación, pues el organismo reporta una tasa de participación económica de 44.6 % en mujeres frente a 76.2 % en hombres. Esto refleja que el sector femenino tiene menor oportunidad de empleo desde que inició la pandemia por Covid-19. El panorama en términos laborales no parece alentador, sin embargo, siempre hay alternativas para mejorar la economía familiar y la calidad de vida. En el marco del Día Mundial del Trabajador, 1 de mayo, Prudential, la aseguradora a nivel mundial, señala que ser un agente de seguros es una carrera de grandes oportunidades y satisfacciones personales y profesionales, tanto para hombres como para mujeres, por su independencia, dinamismo y gran potencial de altos ingresos .Marisol Fernández, subdirectora de Atracción Comercial, afirma que, contrario a lo que se piensa ser agente de seguros requiere de cualidades muy específicas y valiosas para ser exitoso en este sector. Indica que no basta con la actitud, aunque juega un papel fundamental, se requiere compromiso y pasión para lograr los objetivos y, con ello obtener resultados óptimos para alcanzar las metas propuestas. La experta en atracción de talento de Prudential, detalla las características vitales para esta profesión: La cualidad más importante que debe tener un agente de seguros es tener un espíritu emprendedor que lo motive a superarse cada día. Quienes poseen esta capacidad pueden superar con facilidad los obstáculos, pues diseñan constantemente nuevas estrategias. Son personas autogestionadas con metas claras que administran su tiempo, se desarrollan constantemente y no se dejan vencer por los obstáculos.

