Al rescate de la UABJO

Desde el portal

Ángel Soriano

La transición pacífica del cambio de rector en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca no debe ser sólo un relevo de funcionario apegado a lo que establece la Ley Orgánica de la institución, sino debe ser acompañado de un plan académico y financiero que implique recobrar el prestigio de la máxima casa de estudios, ahora en el abandono y la negligencia.

Lamentable que miles de turistas -nacionales y extranjeros-, lugareños y los propios alumnos y ex alumnos, contemplen el deterioro del edificio principal ubicado en avenida Independencia y Alcalá, al inicio del llamado Andador Turístico y se contemplen sólo ruinas que albergaron en sus aulas a brillantes universitarios de origen oaxaqueño.

No sólo es la belleza arquitectónica del inmueble en el conjunto del Centro Histórico considerado patrimonio de la humanidad, sino por ser ícono de la cultura del pensamiento libre, de la academia y de su aporte a la historia nacional y que debe rescatarse para prestigio de la misma sociedad y de la humanidad en su conjunto.

Si hay diálogo y compromiso entre autoridades universitarias y autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con universitarios y la sociedad misma, el destino del inmueble para fines académicos sería un gran aporte a la nación y al resto de la cultura mundial, pero para ello hace falta decisión y visión, no sólo trámites burocráticos de cambios de estafeta.

Turbulencias

Samuel García, gobernador de TikTok

El enredo del supuesto crimen de la joven Debanhi Escobar en el municipio de Escobedo, NL, ha exhibido la falta de control o ausencia de autoridad en la entidad y que confirman que Samuel García es gobernador de TikTok. O confirma el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido por una decisión “de abajo”, de agentes antinarcóticos sin que estuviesen enterados “los de arriba”. Es decir, hay pleno descontrol de lo que hacen mandos policiacos o sus subordinados. Samuel García confesó también que aún siendo gobernador no tenía acceso “a la méndiga” carpeta de investigación. Ha cesado ya a dos fiscales por ese caso y parece ser que, lejos de esclarecerse, se complica más. La presión de la opinión pública hará que el asunto se esclarezca y que salga a la luz pública la verdad con fines de justicia y no de morbo. En Oaxaca, también hay descontrol en la seguridad y la impartición de justicia. La ejecución del chef Arcadio Alcázar, hijo de Juan Alcázar, que fuera director del Museo de Pintores Oaxaqueños (Mupo), causó irritación y exigencia del esclarecimiento del crimen y que éste no quede en la impunidad e indiferencia como muchos casos. A esta demanda se sumaron trabajadores de la Fiscalía General del Estado que tomaron oficinas de la dependencia -un organismo burocrático que sólo sirve para sangrar el presupuesto-, que acusan a funcionarios de acoso sexual y corrupción u demandan la destitución del titular, Arturo Peimbert, por omisión, indiferencia y ausencia en sus actividades al frente de la FGR que deja en manos de empleados menores… El reportero Álvaro Morales, de Encuentro Radio, fue detenido por la policía estatal e intentaron despojarlo de su motocicleta cuando se dirigía a la Agencia Municipal de Dolores, con el pretexto de que tenía reporte de robo. Al acreditar la propiedad del vehículo y pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, los uniformados escaparon. Esto ocurre con frecuencia en los Valles centrales donde los automovilistas son obligados a presentar sus documentos, los cuales no tienen porque en la Secretaría de Movilidad carecen de papel oficial para la impresión de tarjetas de circulación y calcomanías. Se trata de un círculo vicioso en donde los conductores son afectados y los que extorsionan son los policías por esa deficiencia.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista