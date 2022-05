“Estamos preparados”, responde Biden a amenaza nuclear de Putin

Reitera EU que continuará el apoyo a Ucrania

El presidente Zelenski acusa a Rusia de querer destruir Donbás, como Mariúpol

El Presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos está listo para cualquier cosa, tras las amenazas de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el uso de su arsenal nuclear.

Cuestionado por periodistas en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense habló del apoyo que recibirá Ucrania para seguir la defensa de su territorio contra las tropas rusas. Vladimir Putin mantiene las amenazas de “usar su arsenal nuclear” contra cualquier país que interfiera en la guerra de Rusia en Ucrania.

Nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de que sea necesario usarlas”, comentó el presidente en la conferencia de prensa.

Putin amenazó con responder a cualquier ataque que ponga en peligro la “existencia de Rusia”, además de detallar que las consecuencias de una guerra mundial serían catastróficas para todos. Putin detalló también que cuenta con “las armas necesarias” para defenderse y responder a los ataques de países aliados de la OTAN, haciendo clara referencia a Estados Unidos.

Estados Unidos y sus aliados europeos han congelado 30,000 millones de dólares en activos de personas adineradas vinculadas al presidente ruso Vladimir Putin, entre ellos yates, helicópteros, propiedades inmobiliarias y obras de arte, según el Gobierno de Biden.

Rusia aboga por prevenir guerra

nuclear; pide a potencias respetar acuerdo

En tanto, Rusia cree que los riesgos de una guerra nuclear deben mantenerse al mínimo y que debe evitarse cualquier conflicto armado entre potencias nucleares, dijo este sábado la agencia de noticias TASS, citando a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vladimir Yermakov, jefe de no proliferación nuclear del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que todas las potencias nucleares deben apegarse a la lógica establecida en los documentos oficiales destinados a prevenir la guerra nuclear. El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que Occidente no debe subestimar los elevados riesgos de un conflicto nuclear por Ucrania, aunque Estados Unidos afirmó posteriormente que no creía que hubiera una amenaza de que Rusia usara armas nucleares a pesar de una escalada en la retórica de Moscú.

Yermakov fue citado el sábado diciendo que las principales potencias nucleares deben adherirse a la lógica consagrada en los documentos que han creado conjuntamente.

Se refería a un comunicado conjunto publicado en enero por Rusia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, en el que los cinco países, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acordaron que la mayor proliferación de armas nucleares y una guerra nuclear deben evitarse. Los riesgos de una guerra nuclear, que nunca debe desencadenarse, deben mantenerse al mínimo, en particular mediante la prevención de cualquier conflicto armado entre potencias nucleares”, dijo Yermakov el sábado según TASS.

Canciller ruso exige a EU y a OTAN detener envío de armas

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, llamó a la OTAN y Estados Unidos a dejar de enviar armas a Kiev si realmente les interesa resolver la crisis ucraniana.

En una entrevista publicada el sábado por la agencia oficial china Xinhua, Lavrov afirmó que la ofensiva rusa en Ucrania se desarrolla “conforme los planes”.

Un flujo continuo de armas de todo tipo ingresa a Ucrania a través de Polonia y de otros países de la OTAN”, declaró Lavrov.

Si Estados Unidos y la OTAN realmente están interesados en resolver la crisis ucraniana, lo primero que deben hacer es despertar y dejar de enviar armas y municiones al régimen de Kiev”, exigió el jefe diplomático ruso. Unos 40 países se reunieron el martes en Alemania para coordinar una aceleración de los suministros de equipos militares reclamados por Kiev. Estados Unidos y Ucrania aseguran que ha habido atrasos en la ofensiva rusa en el Donbás, este, cuya conquista total se ha vuelto prioridad para Moscú, pero Lavrov sostuvo que los avances rusos marchan como estaba previsto.

La operación militar especial que inició el 24 de febrero se está desarrollando en estricta conformidad con el plan. Todos los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados a pesar de la obstrucción de nuestros adversarios”, aseguró.

Zelensky acusa a Rusia de querer deshabitar

Donbás y destruirlo, como Mariupol

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia pretende deshabitar la zona del Donbás con constantes ataques al igual que hizo con la ciudad de Mariúpol, que calificó de “campo de concentración ruso en medio de las ruinas”.

“En Donbás, los ocupantes están haciendo todo lo posible para destruir cualquier vida en esta área. Los constantes bombardeos brutales, los constantes ataques rusos a la infraestructura y las áreas residenciales muestran que Rusia quiere deshabitar esta área”, dijo en un video Zelenski. Añadió que si los invasores rusos logran realizar sus planes, al menos en parte, “todavía tendrán suficiente artillería y aviones para destruir todo el Donbás. Así como destruyeron Mariúpol”.

Esta ciudad del este del país, “que fue una de las más desarrolladas de la región, es simplemente un campo de concentración ruso en medio de las ruinas. Y el orden de los ocupantes en esa parte de Mariupol que lamentablemente aún controlan difiere muy poco de lo que hicieron los nazis en el territorio ocupado de Europa del Este”, denunció.

Zelenski agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al Congreso lo que consideró como “un análogo del famoso programa Lend-Lease, que será muy útil en la lucha contra Rusia (…) que ayudó mucho en la lucha contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial”. Se mostró seguro de que ahora ese programa ayudará a Ucrania y a todo el mundo libre “a vencer a los sucesores ideológicos de los nazis”.

Sobre las negociaciones de paz, el presidente Zelenski, dijo que había un alto riesgo de que terminen las conversaciones de paz con Moscú, mientras los legisladores estadounidenses se comprometieron a avanzar rápidamente en un plan para enviar hasta 33,000 millones de dólares para ayudar a Kiev a resistir el ataque.

Ucrania reporta hallazgo de tres cuerpos torturados en fosa cerca de Bucha

Por otro lado, la policía ucraniana informó que los cuerpos de tres hombres con las manos atadas y los ojos vendados, visiblemente torturados y baleados, fueron encontrados el viernes en una fosa cerca de la comunidad de Bucha. “Las víctimas fueron torturadas durante mucho tiempo (…). Al final, cada una recibió un disparo en la sien”, afirmó en un comunicado el jefe de la policía de Kiev, Andriy Nebytov.

El funcionario precisó que los cuerpos tenían las manos atadas y los ojos vendados y que algunos habían sido amordazados.

Los cadáveres fueron encontrados en Myrotske, un pueblo cerca de Bucha. Esa localidad a las afueras de Kiev se convirtió en símbolo de las atrocidades de la guerra en Ucrania tras el hallazgo a inicios de abril, tras el retiro de las tropas rusas, de decenas de personas vestidas de civil ejecutadas.

“Según informaciones preliminares, los ocupantes trataron de ocultar las pruebas de sus abusos, por lo que arrojaron los cuerpos a una fosa y los cubrieron con tierra”, dijo Nebytov, al referirse a los tres cuerpos hallados el viernes.