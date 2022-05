“Mi Tío” se mantiene con éxito en Amazon

Tras su estreno en la plataforma

La serie es protagonizada por Santiago Beltrán, Ariadne Díaz y José Eduardo Derbez

“Estamos muy contentos de seguir en el número uno”: Mara López

Arturo Arellano

A más de un mes de que se estrenó la nueva serie de Prime Video, “Mi tío”, protagonizada por José Eduardo Derbez, Santiago Beltrán y Ariadne Díaz, aún se mantiene con muy buenos números en la plataforma, pues el “de boca en boca” ha permitido que la historia llegue a muchas más personas que se han identificado con uno o más de los personajes en esta comedia.

La serie producida por Javier Colinas está basada en “Uncle” de la BBC y fue escrita por Oliver Refson y Lilah Vandenburg, por lo que Santiago Beltrán, su protagonista más pequeño en edad, pero no así en capacidades actorales, nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN que está feliz de encarnar a “Tadeo”, “soy sobrino de un músico frustrado que se va a suicidar, pero que una llamada de su hermana lo salva, pidiendo que me cuide, ya que no puede recogerme en la escuela ese día. Desde ese momento empiezan a pasar cosas muy divertidas” señaló.

Asimismo, reconoce que se lleva muy bien con José Eduardo Derbez, “nos caímos muy bien, pude estar con él mucho tiempo y creo que hicimos un buen equipo, me sentí muy contento”, y recordó que no es su primer trabajo en la actuación “hice una película en 2015, después una novela, una serie en Netflix y varias películas, ahora me toca estar en ‘Mi Tío’ y ha sido muy divertido”.

Al tocar temas como el suicidio, el pequeño actor refiere que “Si se sienten tristes o algo por el estilo, pidan ayuda a sus familiares y amigos, porque siempre va a haber alguien que quiera escucharte, fue difícil para mí hacer un personaje que ayuda a alguien más grande de edad, pero el director me ayudó a hacer la construcción y a la gente le ha gustado mucho”.

Por otro lado, también en entrevista para DIARIO IMAGEN, la talentosa Mara López que da vida a una tierna maestra de primaria y uno de los amores de José Eduardo Derbez, nos contó “estamos muy contentos de seguir en el número 1 en la plataforma de Amazon Prime; llegué a través de un casting que hice durante la pandemia, todo vía online, me dio mucho gusto quedarme en el proyecto y ahora está teniendo muy buena respuesta, estamos muy felices al no dejar de recibir comentarios tan buenos desde su estreno”.

De su personaje refiere que “lo construí con Javier Colinas, estábamos intentando justificar cómo una chava así (tierna, inteligente, trabajadora) se fijaría en alguien como Andy (José Eduardo Derbez), por ello ponemos que es nueva en esta ciudad y no tiene amigos, se la pasa rodeada de niños, por eso aparece Andy que tiene ese aire locochón que la puede sacar de su rutina y ahora hasta fuma mota”.

Dice que no fue tan difícil el papel, sin embargo, reconoce que “lo que sí me pasa es que tengo una imagen muy dulce, pero en carácter soy más directa, entonces sentía que esa maestra para tratar con niños tenía que ser más dulce en actitud, lo que me costó mucho trabajo, porque no me disgustan los niños, pero tampoco me encantan. Entonces cuando le hablaba a Tadeo en el casting (Santiago Beltrán) sonaba muy dura, tuve que suavizar mi tono de voz”.

La química con José Eduardo Derbez y sus demás compañeros, afirma que “fue maravillosa, fue divertido, por ejemplo, las mujeres, siendo entre comillas rivales en la ficción, la verdad es que nos llevamos súper bien en la vida real”.

Finalmente, recomienda esta serie por encima de otras propuestas en streaming porque “es muy fácil verla, es entretenida, ligera, solo son seis capítulos, se ve súper rápido, en una tarde la ves completa, además te muestra otra visión sobre la familia, todos nos sentimos identificados, es como muy cercana a la actualidad”.

Aunque no descartó que pudiera haber una segunda temporada, sí refirió que eso va a depender del público, pues “el de boca en boca, ha permitido que la historia llegue a más gente, entonces si ya la viste recomiéndasela a otra persona para que se abra la posibilidad de que haya mas episodios” concluyó.

La serie mexicana “Mi Tío” es una producción de Pantaya en Estados Unidos y de Amazon Prime Video en Latinoamérica. Es una adaptación de la producción inglesa “Uncle” que se estrenó en 2012, para el director Javier Colinas el mayor reto fue adaptar la historia. La serie habla de los diferentes tipos de familias que existen, pero desde un lugar sin juicios.