Arturo Arellano

“Renta Congelada”, la exitosa serie de comedia protagonizada por Patricia Manterola, Rodrigo Murray, Juan Diego Covarrubias, José Eduardo Derbez, Adriana Montes de Oca, Faisy y Harold Azuara, llega a su cuarta temporada, que se estrenó con éxito a través de “las estrellas”, donde se transmite todos los jueves después del noticiero de Denise Maerker.

Los personajes de “Renta Congelada” nos han enseñado el arte de pelear y luchar por lo que “según ellos les pertenece” y continuarán viviendo en el hogar que les ha creado tantos conflictos. Pero ahora nos mostrarán que la unión hace la fuerza y los veremos luchar juntos para recuperar la casa que el gobierno está a punto de demoler, para construir una vía rápida.

En este contexto, Juan Diego Covarrubias, quien da vida a Fernando nos cuenta que “muy pocos se pueden dar ese lujo de sacar tantas temporadas, acá no me sorprende porque los escritores son magníficos. Pedro Ortiz de Pinedo sabe cómo llevar esto, obviamente también tiene que ver el elenco y mis compañeros son talentosísimos, todo funciona gracias a que somos un gran equipo. Se dice fácil, pero no lo ha sido tanto y no podemos más que agradecer a la gente por su apoyo”.

Al tener que pelear por su hogar, refiere que “va a haber guerra, pero nos vamos a unir contra el gobierno porque nos quieren quitar la casa, haremos lo posible por rescatar lo que tanto nos ha costado tener. Van a haber invitados, los famosos cameos y se integran nuevos personajes, que quieren que se queden para siempre. No obstante, la tarea es cien por ciento entretener a la gente y divertirla, de mera casualidad se cuenta que el gobierno expropia la casa para hacer una vía rápida, pero no tiene nada que ver con el Tren Maya, lo digo y lo aclaro porque ya me lo han preguntado. Entonces el objetivo es entretener con cosas cotidianas, comedia de situación, aunque las exageramos para que sean más chistosas”.

Su personaje en esta temporada logra encontrar un nuevo empleo, dejando atrás su vida desorientada, pues tiene nuevas ilusiones que perseguir.

“Esta temporada nos va a hacer reír tanto o más que antes, la evolución de mi personaje es mucha, ha pasado por tantas cosas el pobre, que más bien creo está retrocediendo, se está derribando para volverse a construir, es un personaje noble, ingenuo, que tiene la oportunidad de levantarse y ahora regresa de África y se topa con más inquilinos en la casa, va a seguir peleando por su lugar. Siempre lo corren de todos lados, pero ahora será su propio jefe y estará estable entre comillas, asimismo, llegará a conocer a alguien que lo ilusiona muchísimo, le hace ojitos y ahí puede haber una muy bonita amistad o algo más no sabemos”.

Sobre la forma en que se hace comedia en la actualidad, refiere que no hay cosas buenas y malas “quién soy para decir qué se hace y qué no, entiendo que hay personas más susceptibles que otras y les gustan cosas diferentes, pero a lo que voy es que ya no se puede hacer la comedia de antes, como la de Don Jorge Ortiz, por ejemplo, el ‘Loco’ Valdés o todos esos comediantes mexicanos como Teo González. Es decir, los actuales, como los cuates de ‘La Cotorriza’ que me caen re bien, ya no pueden hacer lo que se hacía antes, porque la generación ‘mazapán’ ya no aguanta nada. Está bien y están en su derecho de no querer sentirse agredidos por un chiste, que a final de cuentas es un chiste, lo que no está bien es querer cancelar”.

Y argumenta que, en este caso, tuvieron que modificar la línea que llevaba la historia “con el mayor respeto del mundo queremos hacer reír y no es necesario burlarnos ni de una condición física o enfermedad o personalidad, estereotipo, podemos reírnos de que nos caímos, de que se nos cae un diente, tonterías que pasan y para eso están los escritores, que son unos buenazos haciendo lo que hacen, por ello hemos podido continuar. Al principio la serie era más escatológica, pero ahora ha evolucionado, antes había albures, pero se tuvieron que eliminar porque los escritores se dieron cuenta de que muchos niños veían la serie, a pesar de ser en la noche, por lo que decidieron bajarle al tono, redirigirlo sin quitarle lo gracioso”, concluyó.

“Renta Congelada” se transmite todos los jueves después del noticiero de Denise Maerker por “las estrellas”.