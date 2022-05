¿En verdad, Sheinbaum puede ver a los ojos a víctimas de la Línea 12?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿De verdad estará convencida la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de que puede ver con la frente en alto y a los ojos a los 103 heridos y familiares de las 26 víctimas mortales por la tragedia ocurrida hace un año en la Línea 12 del Metro? En el colmo, la funcionaria capitalina, sin empacho alguno defendió a la ex directora del Metro, Florencia Serranía, que dijo aquella famosa declaración que reflejó toda su incapacidad: “Yo solamente soy la directora del Metro”. A la fecha, nadie sabe nada de ella.

El primer aniversario de este lamentable colapso, sacó a flote toda la frustración de la señora Sheinbaum Pardo, que no pudo más con la presión y tronó para señalar a los panistas y en sí, a todo aquel o aquella, que se atreva a poner en jaque lo hecho en su administración.

Muy temprano por la mañana, se dejaron a las afueras de la oficinas donde despacha la jefa de gobierno capitalino, coronas de flores con la leyenda de que Morena es el culpable de lo ocurrido en la Línea 12 del Metro hace un año; antes, por diferentes medios se difundió la promesa que hiciera en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros hace igualmente 365 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que a más tardar en un año, la otrora famosa “Línea Dorada”, estaría funcionando. Cualquiera puede transitar por la llamada “zona cero” para comprobar que los avances han sido nulos.

Ahora, esta errada y llamada Cuarta Transformación, con esa incapacidad que les caracteriza, informaron que será en junio próximo cuando se iniciarán los trabajos de reconstrucción.

El caso es que Claudia Sheinbaum tronó y señaló específicamente: “les va a ir muy mal porque es ruin realmente lo que han estado haciendo, es yo diría, poco ético, inmoral, el utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente, a la gente no le gusta eso, pero muestran lo que son”.

Dicha tragedia también mostró lo mal que le fue a la funcionaria capitalina, políticamente hablando, por cierto, unas semanas después, en las elecciones del año pasado cuando perdió la mitad de la capital de la República y eso le dolió muchísimo a ella, al igual que al presidente López Obrador, por eso, a un año de distancia, en su visita a la refinería de Dos Bocas, aseguró que Morena va a ganar en las elecciones que se celebrarán este año, “por paliza”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum, que ya traía “la espada desenvainada”, cuestionó los intereses de los abogados de los afectados y dijo que sólo trabajan para ver, “algunos abogados” qué sacan, en base de sus intereses particulares.

Y esos “algunos abogados” le respondieron a la funcionaria capitalina, argumentando que se trata de sospechas sin fundamento, ya que desde hace un año, tanto los afectados como sus familiares, han venido sosteniendo que lo que buscan es justicia y esos “algunos abogados” no pueden presionar a las víctimas para que firmen el acuerdo reparatorio, ya que estos deben estar apegados a Derecho.

Habría entonces que preguntar: ¿Por qué tanto interés por parte de las autoridades para que se firme un acuerdo reparatorio?; más aún cuando las víctimas piden que antes de que se llegue a ese punto, debe haber transparencia y que en este caso, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que se les cumpla con lo que se les prometió.

Pero lo que ha habido en estos trágicos sucesos, es negligencia por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Ahí está como prueba que el Presidente se limitó a enviar, “un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas”, como si con ese fraternal gesto se resolviera siquiera algo mínimo.

También, al igual que hace 365 días, López Obrador defendió a quien se dice que es su candidata preferida al señalar que desde el principio, es decir, desde el 3 de mayo del 2021, la jefa de Gobierno ha mostrado ser “una mujer sensible y está haciendo su trabajo” que ha estado en contacto con los familiares de las víctimas.

Y entonces, ¿por qué el gobierno de la mujer tan sensible se ha dedicado a presionar a las víctimas y familiares para que se firme de una vez por todas el acuerdo reparatorio y acabe con esto, que representa un gran obstáculo en su carrera por el 2024)

Lo cierto es que a estos 26 casos de víctimas mortales, las autoridades capitalinas no le han dado el seguimiento correspondiente; los peritajes han sido inexactos y les ofrecen una cantidad mínima por la cuantificación del daño. Además, en la atención a los 103 heridos, se registró escasez de medicamentos y de atención hospitalaria e incluso se denunciaron amenazas por parte del gobierno de la CDMX de que les quitarían cualquier beneficio recibido si no firmaban. Pues con razón tanto coraje de la señora Sheinbaum.

Municiones

*** Si bien el no esclarecimiento de casos como el de Debanhi Escobar y la desaparición de Yolanda Martínez, cada día se complican más y más, está visto que esta errada y llamada Cuarta Transformación no pude ni con la seguridad y la violencia que se recrudece con los adolescentes y los niños, que ha derivado en un escenario de 16 mil 400 niños y adolescentes que siguen desaparecidos y no se sabe nada de ellos. En este sentido, diversos especialistas señalan que la estrategia militarizada implementada por López Obrador no está funcionando, así como tampoco que el inquilino de Palacio Nacional evada y envíe —como se anotó en líneas anteriores— abrazos solidarios y cariñosos. Así, otro tema se le desborda al de Tepetitán.

*** Vestidos de blanco, en Guanajuato salieron a manifestarse de forma pacífica para exigir justicia en el caso del asesinato del joven Angel Yael, tema en el que esta errada y llamada Cuarta Tranformación quiere justificar al precio que sea a los elementos de la Guardia Nacional, aventando culpas a donde puede. Norma Lucía Rangel, mamá de Angel Yael, pidió a las autoridades que se garantice seguridad y protección de los jóvenes.

*** Resulta que el flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, negó que hubiera habido millones de vacunas contra el Covid-19 caducas. “Se acabó rápido la vacuna” dijo y reiteró que al final se ocuparon todas las vacunas y no hubo desperdicio alguno. El doctor López-Gatell no es precisamente el funcionario con más credibilidad y el problema es que esta errada y llamada Cuarta Transformación, nunca ha tenido a bien informar a detalle sobre estas vacunas; simplemente las cuentas no salen, tan es así que informaron que 13 millones 300 mil vacunas se habían aplicado y luego dijeron que no, que fueron menos, cuatro millones. Nadie sabe, nadie supo, el caso es que el siempre eficiente equipo informa muy mal al Presidente, pues primero le notificaron que en las últimas semanas sólo se había registrado una defunción por Covid y resulta que siempre no, que fallecieron un promedio de 28 personas diarias.

