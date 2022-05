Hasta ahora, nadie es responsable de la tragedia en la Línea 12 del Metro

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Tres de mayo no se olvida…tres de mayo no se olvida”, repitieron dirigentes y legisladores del PAN, que se alinearon ayer frente a Palacio Nacional, para dejar constancia de la inconformidad existente porque no se han cumplido las promesas oficiales de hacer justicia ante ese desastre que costó la vida de 26 (¿27?) personas y lesiones a más de 90.

De acuerdo con la larga manta que desplegaron los panistas frente a los balcones de la residencia presidencial, fueron “98 lesionados, 27 muertos, 0 sancionados”.

La protesta alcanzó también a la sede del gobierno capitalino, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante el cual los inconformes colocaron arreglos florales luctuosos en memoria de las víctimas, sobre los cuales se colocaron bandas con la leyenda: #Fue Morena/La tragedia de la Línea 12”.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, han destacado que la mayor parte de los lesionados y las familias de los fallecidos han aceptado las indemnizaciones pagadas por las empresas, principalmente Carso, del empresario Carlos Slim, los partidos de oposición y una parte de las víctimas o sus deudos se quejan de que no hay castigo para los presuntos responsables. Para empezar, ni siquiera empieza un juicio, pues aunque la Fiscalía General de la Ciudad de México ha señalado a varios ex funcionarios, todavía no se puede realizar ni siquiera la primera audiencia ante el juez responsable del caso. Todavía el lunes 2 se concedió un nuevo aplazamiento, debido a que no se presentó uno de los imputados, con pretexto de haber sido contagiado de Covid.

Pero la verdad es que nada se puede tomar como definitivo, pues lo único relativamente firme es el peritaje de la Fiscalía capitalina, pues las autoridades impugnaron el estudio realizado por una afamada empresa sueca, DNV, contratada a un precio millonario.

Cabe destacar que no existe al menos acuerdo acerca del número de afectados, como se confirmó ayer, pues como mencioné antes, la manta de protesta de los panistas hace referencia a 98 heridos y 27 muertos, la jefa de Gobierno respondió de inmediato que los panistas ni siquiera tienen bien las cifras, pues de acuerdo con los registros oficiales fueron 26 los fallecidos.

La confusión puede deberse a que no todas las víctimas murieron al mismo tiempo, sino que en días posteriores se sumaron otras que en principio eran reportadas como heridas graves. De hecho, la televisora del gobierno metropolitano, Capital 21, en algún momento dio la cifra de 27 muertos, pero esa nota ya no aparece en Internet.

La principal queja es por la impunidad

Al margen de cuáles sean las cifras definitivas, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich denunció que el gobierno esperaba un peritaje causa-raíz de DNV “a su favor”, sobre las causas del colapso de la Línea 12 del Metro.

Sin mencionarlo, el legislador puso énfasis en el punto central del por qué la lentitud en la acción de las autoridades judiciales: Las dos principales figuras implicadas son altos funcionarios y precandidatos a la nominación presidencial del partido del gobierno, Morena. Si se define que fue error de construcción, la responsabilidad recae en el equipo del actual secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y alcanza a quien fue su secretario de Finanzas, el ahora presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Pero si se concluye que faltó mantenimiento, las culpas van sobre la administración de Sheinbaum y, en particular, de la ex directora del Metro, Florencia Serranía, quien hasta ahora ha sido mantenida a salvo, al parecer con protección directa desde Palacio Nacional.

Entre las administraciones de Ebrard y Sheinbaum queda prensado el también ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, pero hasta ahora no ha podido ser tocado, pues durante su administración se conocieron los reportes de irregularidades en la Línea 12, la cual paralizó durante casi un año, para someterla a reparaciones.

Así, resuena el grito de “tres de mayo no se olvida”, pero como en el precedente del 2 de octubre, no aparece ningún culpable.

Dedicar un día a un sector de la población es discriminatorio

Como lo he escrito muchas veces, me parece que dedicar un día a un sector de la población, a las madres, a los padres, a las mujeres, a los ingenieros o a los agentes de tránsito, es reconocer que ese grupo o gremio sufre una forma de discriminación o maltrato el resto del año.

En este apartado incluyo a los días dedicados a los periodistas y a la libertad de expresión, como el inventado para el 3 de mayo que, además, desplaza a un gremio que sufre mucho para darnos casa, el de los albañiles (extensivo a ingenieros y arquitectos).

Pero a pesar de estos recelos, no puedo dejar de citar un texto que me encontré firmado por Gay Talese, un periodista que escribió una de las mejores historias del que tal vez es el diario más influyente del mundo, The New York Times, obra que tituló “El reino y el poder”.

El fragmento que voy a reproducir es parte del artículo titulado El periodismo, según Gay Talese, aparecido en octubre de 2015 en el diario El Espectador y recogido en el portal del Heraldo de Madrid.

“Es posible hacer periodismo independiente si se es muy fuerte. Hasta el punto de estar dispuesto a ser encarcelado. Dos de las personas que deben ser celebradas, y que no lo son, son Julian Assange, que está en la Embajada de Ecuador, y Edward Snowden, que está en Rusia y develó todos los secretos de las políticas exteriores de Estados Unidos. Snowden es un exiliado. Ellos dos han hecho periodismo valiente. ¿Qué es el periodismo? Buscar la verdad. No la verdad de Hillary Clinton. No la verdad de Barack Obama. No la verdad de Netanyahu. Netanyahu es un mentiroso mayor y la prensa nunca lo criticó por miedo a ofender a los judíos que viven en Estados Unidos, porque tienen mucho dinero y publicidad.

“Y los estadounidenses profesamos el humanitarismo y señalamos a Putin o al gobierno de Pekín de tener políticas antihumanas y censura, a pesar de que nosotros cometemos peores errores. Snowden y Assange están siendo censurados. También tenemos censura en los Estados Unidos. Es curioso que los Estados Unidos señalen a todo el mundo, como si fueran un ejemplo de virtud. Son poderosos, y por lo tanto escriben la historia. Los periodistas están llamados a escribir una historia diferente. Pero la mayoría son empleados del gobierno.

“Soy muy crítico del gobierno estadounidense porque son muy hipócritas y controlan los medios. Los medios en Estados Unidos no hacen nada, sobre todo en Washington. Son taquígrafos.

“Cuando era más joven y estábamos en la guerra de Vietnam, teníamos algunos periodistas que reportaban para el Times, estaban en oposición a la guerra e iban en contra de la voluntad del presidente Lyndon Johnson. Los estadounidenses se oponían a su entrada en la guerra. Cuando invadimos Irak, en cambio, no hubo ninguna protesta sobre esta guerra basada en una mentira: los periodistas oían una y otra vez que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nadie se preguntó más. Desde entonces, el periodismo estadounidense ha decaído.

“Tener orgullo de la verdad: de eso se trata”.

Digo yo. ¿Verdad que resulta muy actual y hasta parece indirecta para algunos personajes muy cercanos a nosotros?

Aquí, en México, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, felicitó a todos los periodistas de México por su aportación al flujo informativo, a la generación de opiniones y a la dinámica de la democracia.

En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Monreal destacó que las noticias, entrevistas, crónicas, reportajes, y desde luego opiniones, artículos y editoriales, son el bagaje periodístico sustancia de la democracia por la elaboración con libertad a partir de los hechos de interés público.

Al recordar a los periodistas violentados y asesinados o por su trabajo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, expresó que “esas agresiones que pretenden inhibir o reprimir el ejercicio de periodismo son siempre condenables y deben ser evitadas, erradicadas y, en su caso, todos ellos castigados”, dijo al manifestar su abrazo solidario para las familias, para los medios donde trabajaban y las comunidades a las que privaron de su presencia.

