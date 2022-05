Monreal pide a Marcelo y a Claudia concertar acuerdos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No hacerlos llevaría a la derrota en 2024

Abierto, sin las trabas de la sumisión al poder, Ricardo Monreal analiza la sucesión presidencial adelantada en la que participa y advierte que aun cuando hay quienes en Morena creen que tienen garantizado un triunfo a prueba de todos los errores, escollos y adversidades, los acecha la derrota en 2024.

El fracaso en las elecciones presidenciales puede sobrevenir, dice, si quienes compiten ya por la sucesión de Andrés Manuel López Obrador dentro de Morena, no logran ponerse de acuerdo.

Su análisis prospectivo le dice que la alianza PRI-PAN-PRD, al cual se le sumará Movimiento Ciudadano, tendrá candidato presidencial único.

Considera que las diferencias de proyecto e ideologías, los agravios entre unos y otros infringidos a lo largo de sus historias, impedirá que ese candidato sea un panista o un priísta.

Será, afirma el zacatecano, un candidato externo.

Y comenta que eso mismo creen y piensan panistas y priistas que han conversado con él sobre este tema.

Monreal ve entonces sólo 2 grandes bloques electorales: el de AMLO-Morena (PT y Verde) y el de la Alianza PAN, PRI, PRD y la suma de MC.

Dentro de Morena, dice:

“… yo no veo más que a tres, sin desdoro y sin tratar de hablar mal de nadie, pero veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno; a Marcelo Ebrard y a un servidor”, precisó.

Continua:

“Al final, si nosotros tres… o el propio Adán Augusto, que lo acaban de destapar, si los cuatro no nos ponemos de acuerdo, podría sobrevenir la derrota en 2024”.

Afirma:

“Si no logramos la unidad, si no hay apertura en la selección de candidatos, si hay ruptura dentro de Morena entonces se pondrá en riesgo la permanencia del proyecto de la transformación”, señaló.

Agrega:

“Si cuidamos, de aquí al 24, la unidad, ¡ganaremos!… si nos dividimos, perderemos”.

La negociación deberá incluir, dice, capacidad de apertura en su selección de candidatos.

Pero sobre todo, indica, se deberá dejar de “satanizar y perseguir a quienes pensamos diferente”.

El líder de mayoría de Morena en el Senado dice que hoy todo indica que el bloque conservador no tiene posibilidades de triunfar en las próximas elecciones presidenciales, “salvo que cometamos el error de dividirnos en Morena”, insistió.

El zacatecano insiste en que se mantendrá dentro de Morena.

“… tengo que mantenerme en Morena, porque yo soy fundador, creo en este proyecto, he acompañado al Presidente 24 años y soy militante de Morena”.

Dice creer que aun cuando el presidente López Obrador hable y acuda a símbolos, signos de preferencia hacia algunos, “aun así, yo voy a luchar, porque yo me considero de los de abajo y mi apuesta es con los de abajo, no con las cúpulas ni con la nomenclatura, que nunca he sido favorecido, protegido o promovido por ellas”.

Recordó de nuevo que su vida pública no ha sido fácil. Que la adversidad ha sido su signo. Que siempre ha enfrentado a la nomenclatura, a la cúpula económica o política del país. Y que ahora no es diferente.

“Obviamente no tendré el cobijo de la cúpula. No sueño con eso, ni estoy esperando que a mí me señalen o que digan ‘es este’. No, nunca ha sido así, perdería mi esencia, por eso yo digo, sin afán peyorativo: yo soy de los de abajo, y deseo que los de abajo me respalden y me apoyen, porque estoy muy alejado de las cúpulas”, subrayó.

Cuidar al periodismo garantiza la libertad

Por lo demás, al celebrar ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el zacatecano repudió las agresiones que pretenden inhibir o reprimir el ejercicio del periodismo.

“Tenemos mucho que hacer para lograr las mejores causas para el ejercicio del periodismo; por eso, en nuestro ámbito de acciones, nos empeñamos en que la libertad de prensa prevalezca, se afiance en el marco de la transformación de México”.

Reconoció que en el ejercicio de la libertad de prensa, se propicia que miles y miles de mujeres y hombres que practican el periodismo nos hacen llegar todos los días, por los diferentes medios y plataformas, informaciones oportunas sobre la realidad del mundo, noticias, investigaciones, entrevistas, crónicas, reportajes y desde luego opiniones a través de columnas artículos y editoriales.

El bagaje periodístico es sustancia de la democracia, porque todos estos géneros se elaboran con libertad, a partir de los hechos de interés público, precisó.

Al nutrir a las personas y a la sociedad con estos materiales informativos, dijo, las y los comunicadores aportan elementos para la conformación de criterios y, desde luego, se produce la pluralidad característica de la democracia.

“Por ello, quiero felicitar a todas, a todos los periodistas de México, por su aportación al flujo informativo, a la generación de opiniones y a la dinámica de la democracia”, indicó.

En este contexto hoy se dan, dijo, ausencias relevantes, las de los periodistas y las periodistas a las que se les ha privado de su vida, a causa del ejercicio de su profesión.

“Mi abrazo solidario para las familias, para los medios donde trabajaban y para las comunidades que nos privamos de su presencia”.

“Mi reconocimiento a todas y todos los periodistas de este país, en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, un abrazo para todas y todos”, reiteró, para significarse como el único político dentro de la 4T que hizo este reconocimiento.

