Elsa y Elmar le canta al desamor con su álbum “Ya no somos los mismos”

Promueve “Vuelve” que compuso de la mano con Leonel García

Tendrá dos fechas en el Teatro Metropólitan, 10 y 11 de junio

Isabel Violeta

Elsa y Elmar es el nombre del proyecto musical de Elsa Margarita Carvajal, cantautora colombiana, quien describe su estilo como pop espiritual, pues busca que la gente realmente se identifique espiritualmente con su música.

Estos meses se ven muy prometedores para la joven cantante, además de lanzar su nuevo álbum “Ya no somos los mismos” también estrenó uno de los videos musicales del tema “Vuelve” que compuso de la mano con Leonel García y además tiene una fecha sold out el 10 de junio en el Teatro Metropólitan y otra que espera llenar igual el 11 de junio.

Para anunciar estos pasos importantes en su carrera ofreció una conferencia en la que nos contó “me estuve preguntando estos días porque estoy nerviosa y emocionada de este disco y es porque para mí es un nuevo comienzo, hay dos palabras que creo que son importantes para el proyecto que son resignificar y perdonar, un disco que habla de una separación romántica donde quiero que se reflejen, no es un disco que trata de la otra parte si no de la propia experiencia”.

Y para aclarar un poco el por qué su disco trata del autoperdón, explicó “cada minuto vamos tomando nuevas decisiones y vamos cambiando el autoperdón, es una práctica olvidada, es muy fácil echarnos la culpa y que nos echen la culpa, para mí era un insulto que me dijeran que no era yo misma como si me dijeran que estaba mal, por eso el disco se llama ‘Ya no somos los mismos’, claro que no soy la misma y está bien perdonarnos y perdonar a los demás, creo que es un regalo no ser los mismos”.

Sobre sus próximas presentaciones en el Teatro Metropólitan el próximo 10 y 11 de junio, expresó “estas presentaciones fueron una sorpresa para mí, es un concierto que le hace honor al disco”.

En esta misma cita pudimos ver el nuevo video del tema “Vuelve”, un proyecto ambicioso que comenzó en mayo del año pasado y “tenía claro que iba haber dos universos, el universo de un cortometraje que es mi historia de forma poética, a cada pedazo lo acompaña una canción. El video se realizó en la Ciudad de México producido por la productora Pandora, es la primera vez que decidí actuar, la primera canción que hice después de esa separación esperando ver si todavía se salvaba”.

Como consejo a las chicas que siguen su música y que de alguna manera se identifican con ella, comentó: “Te crían enseñándote de que la otra te va a quitar el marido, el trabajo, que es una competencia y no, entre más nos apoyemos más camino habrá, hay lugar para todas. Esta es una carrera muy gratificante, pero muy cruel, llevo trabajando desde 2013, el concepto de famoso es muy chistoso, prefiero que digan ‘mira, ahí va la que hace música”.

Terminando la convivencia con medios de comunicación, aprovechó para contarnos un poco cómo fue que compuso “Vuelve” con Leonel García. La empecé en 2018, la terminé y algo curioso del disco es que todas las canciones las hice sola y después traje a los colaboradores a componerles y mejorarles cosas, con esta canción lo que me faltaba era Leonel García, lo contacte y muy amable aceptó, pero primero me dijo que solo hacía canciones de cero, no editaba, lo convencí, cambiamos palabras, fue una experiencia muy linda y más tener la misma frecuencia musical con Leonel.

Puedes conseguir tus boletos con tiempo en www.ticketmaster.com.mx. y en taquillas del Teatro Metropólitan.