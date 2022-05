Con propuestas de oposición, reforma electoral podría tener un camino distinto al de la eléctrica

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Todo indicaría que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al Senado de la República, tendrá un trato muy diferente al que tuvo la controvertida reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y, no está de más señalar, nació muerta, pero eso sí, no saldrá como lo quería el inquilino de Palacio Nacional, “sin cambiarle ni una coma”.

Y es que en la Cámara alta, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal Avila, saludó que el bloque opositor de la alianza “Va por México”, haya presentado su propia iniciativa en materia electoral y más allá, se espera que en el Senado sí haya una verdadera discusión y de alguna manera así lo adelantó el legislador zacatecano al indicar que ambas propuestas, la presidencial y la de la oposición, bien podrían combinarse luego de tomar los aspectos positivos de cada una de ellas.

Lo anterior, contraviene el discurso presidencial lleno de soberbia, por cierto, porque luego de que, -como se recordará-, la reforma eléctrica de López Obrador fue echada abajo, el de Tepetitán empezó a respirar por la herida y se dedicó, junto con sus más radicales seguidores como el líder morenista, Mario Martín Delgado, y su secretaria general, la siempre refinada Citlalli Hernández, a descalificar e insultar a los 223 diputados de la oposición que votaron en contra de dicha reforma y eso que con toda anticipación, los opositores anunciaron que así lo harían. Ahora, ¿cómo quiere el Presidente que a quienes insultó y llamó “traidores a la Patria”, le aprueben esta nueva ocurrencia llamada la reforma electoral?, y menos, sin cambiarle nada.

Con toda la situación anterior, quedan demostradas un par de cuestiones. De entrada que el también coordinador de la bancada morenista en el Senado, supera en mucho en cuanto a oficio político a su homólogo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, el inventor del “fusilamiento pacífico” a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.

A diferencia de lo que ha sido la política que surge desde Palacio Nacional, Monreal ha demostrado apertura, inclinándose siempre por los acuerdos y no por dividir. Unas clasesitas le debería dar el senador Monreal a quien se conoce también como Nachito Mier.

En otro tema, ayer también se hizo muy evidente que los integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación, están muy, pero muy preocupados por la galopante inflación que ataca a nuestro país.

Cómo estaría la cosa que hasta un inadvertido secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, se apersonó en el gustadísimo “stand-up” mañanero para anunciar el plan lopezobradorista para intentar resolver este grave problema. Por su parte, en ese mismo foro, el presidente “descubrió el hilo negro” al señalar: “Debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados porque la inflación afecta mucho a la economía, especialmente a la gente de escasos recursos… debemos evitar que haya carestía. No se trata de control de precios”, aseguró que era su plan presentado, no obstante, a los ojos de los especialistas económicos, se trata de una lista de medidas, varias de ellas recicladas como el precio de la gasolina y el diésel, que esta errada y llamada Cuarta Transformación viene subsidiando al costo que sea.

Otro anuncio que pasó sin pena ni gloria es que su tan “laureado” programa “Sembrando vida”, que no convence a nadie ni aquí ni en el exterior, va a continuar.

Quizás la parte más interesante es que lo planteado en cuanto a los precios de garantía, pero esta política sirve cuando dichos precios van a la baja y no a la alza, como es el caso.

López Obrador propuso también implementar una estrategia de seguridad en carreteras así como eficientar aduanas y puertos, pero quizás el mandatario mexicano no repara en que este tipo de medidas deberían ser permanentes y no de emergencia. Otro punto interesante, es la propuesta que hizo el tabasqueño para quitar aranceles a las importaciones. Esto es algo muy común, -recuerdan los especialistas-, prácticamente en todo el mundo porque es una forma de tener protegido al sector agropecuario. El “quid” del asunto es que habrá aranceles cero a 21 de los 24 productos de su canasta básica, pero y aquí otra omisión del Presidente, esa medida no incide en la inflación.

Para infortunio, estas medidas no operarán tan rápidamente como lo esperaría esta errada y llamada Cuarta Transformación y esto complica mucho la aplicación de dicha medida.

Ahora bien, hay productos agropecuarios que tienen aranceles importantes como por ejemplo, la papa, de un 75%; el limón, 20% y el frijol del 45% y si dichos aranceles se llevan a cero, de seguro habrá las lógicas reacciones por parte del sector agropecuario por lo que la pregunta es cómo le van a hacer estos eficientes funcionarios lopezobradoristas: ¿el arancel cero durará solamente seis meses y luego al ponerlo de nuevo se impactarán los precios, afectando al consumidor? Lo bueno es que si no hay aranceles, se incrementa la competencia, pero en esta errada y llamada Cuarta Transformación, quién sabe qué es lo que pueda pasar. Finalmente, lo más grave es que no hay compromiso salarial en este programa planteado por López Obrador y en comparación con los pactos del pasado, se trata, coinciden los analistas, “de un pactito”.

Municiones

*** ¡Qué mala suerte tiene el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard! Justo un día después de haberse reunido en Washington, con Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, el funcionario norteamericano dio positivo a Covid-19, por lo que el canciller mexicano se tuvo de inmediato que aplicarse la prueba PCR.

*** Más problemas para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su eterno dolor de cabeza tiene nombre: La tragedia de la Línea 12 del Metro. Ahora resulta que en ese afán de buscar culpables y estarse “aventando la bolita” unos a otros y nadie se quiere “quemar con ella”, la eficiente funcionaria capitalina informó que el tercer informe que presentó la empresa DNV sobre dicha tragedia, tiene problemas técnicos; es tendencioso y falso y acusó de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción metió la mano y supuestamente politizó el tema, por lo que activó la rescisión de contrato y más allá, una demanda civil contra DNV. Esta empresa extranjera respondió y conformó que ya entregó el tercer informe causa-raíz elaborado por expertos, a tiempo y completo y no hubo participación de nadie que pudiera tener un conflicto de interés. ¿Se va a poner Sheinbaum con “Sansón a las patadas”?

