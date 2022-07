Raúl Miranda, estudiante de UAEMéx, realiza estancia de investigación en la Universidad de Harvard

Sobre nuevos tratamientos con dispositivos para mejorar la salud de pacientes que padecen enfermedades como autismo, eventos cerebrovasculares y comorbilidades

Toluca, Estado de México.— Raúl Alejandro Miranda Ojeda, estudiante del décimo semestre de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), realiza una estancia de investigación en la Universidad de Harvard, tras ser invitado por académicos de la institución de educación superior norteamericana.

Miranda Ojeda compartió que su pasión por la investigación desde que inició sus estudios como médico cirujano y su participación en el Verano de Investigación Científica y Tecnológica que impulsa la UAEMéx en convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) le permitieron reconocer su interés por la ciencia, difundirla y generar conocimiento, así como tener contacto con investigadores mexicanos y extranjeros, como los académicos de Harvard que lo invitaron a realizar dicha estancia.

“Ya antes había trabajado con médicos que habían estado en Harvard y ellos fueron quienes me recomendaron para ser parte de la estancia, fueron como un enlace para decir: mira aplica aquí, están buscando a personas que tienen tu perfil. Entonces, no se me dificultó, ya que desde que estoy en la carrera estuve involucrado en trabajos de investigación”, dijo.

El universitario, quien inició su estancia a finales de mayo y concluirá el próximo mes de noviembre la actividad que realiza en el Spaulding Neuromodulation Center, hospital afiliado a la Universidad de Harvard, ubicado en Boston, Massachusetts, compartió que algunas de las características que le permitieron ser considerado fue la pasión por la investigación y la ciencia, la perseverancia respecto a los resultados que va generando en lo científico, así como su participación en concursos de investigación, principalmente.

Durante su estancia, Miranda Ojeda realiza investigación sobre nuevos tratamientos con dispositivos para mejorar la salud de los pacientes que padecen enfermedades como autismo, eventos cerebro vasculares y comorbilidades.

El universitario espera que tras su actividad académica en la Universidad de Harvard pueda impulsar en la UAEMéx la difusión de la ciencia y lograr que más jóvenes colaboren y participen en la generación de conocimiento.

“Ojalá que mi participación sirva de inspiración a mis compañeros universitarios, que no les dé miedo involucrarse en la investigación, ya que solo se necesita ser perseverante, tener pasión para hacer lo que haces”, expresó.

El estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano agradeció el apoyo y las facilidades que la UAEMéx le ha otorgado para que siga mejorando su formación académica.