Al estilo de Rick & Morty Famasloop se pone “Canibal”

Presentan su nuevo sencillo

El concepto crea un universo en cada canción

Famasloop sorprende a propios y extraños con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Caníbal” que se suma a su concepto de “huevos”, es decir, aquellos que están incubando para transformar en nuevos universos, que describen como al mas puro estilo de Rick & Morty, lleno de colores, sonidos, tonos y texturas, que sin duda te volverán loco.

Alain Gómez, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, sobre esta locura musical “Canibal es el cuarto sencillo, lo mas seguro es que quien sabe como vamos a terminar todo esto, cada canción está representada con un huevo distinto, lo que nos imaginamos es un concepto medio Rick & Morty entonces no hay un genero definido, ni un sonido, más bien nos planteamos la pregunta ¿como sería si Famasloop fuera una banda de rock, de pop, de punk y vamos explorando posibilidades en dimensiones paralelas”.

En este caso, Canibal es la cuarta dimensión que visitan “el primer huevo fue ‘Gira’, que trata de algo que solo podías ver con los ojos cerrados, luego ‘Balcón’, el tercero fue ‘Goxila’ una canción bien loca. Y ahora ‘Caníbal’, que tiene un video que narra lo que pasa en redes sociales con el algoritmo. Aún faltan 5 huevos, pero todo esto es parte del primer disco de una trilogía, antes fue la trilogía de las casas, ahora es la trilogía de las cenizas, que es el final o el comienzo, como el ave fénix, renacer, por eso comienza con huevos”.

Sobre los shows en vivo señala “México es nuestra casa y donde mas vamos a tocar, a partir de septiembre vamos a tener shows y no pararemos en dos años, la gente se puede esperar muchas cosas, pueden ver un adelanto en redes sociales”. Por ello, dicen que cien por ciento, este concepto va a migrar a lo visual, “nuestros conciertos son así, la música es la autopista y por ahí transitan muchas disciplinas, hacemos videoclips, animaciones, no nos limitamos”.

En materia creativa comenta “Nosotros vemos los géneros como una prisión y creemos que el éxito es libertad, por eso mismo, llamamos a nuestro genero ‘Cucu pop’, que está demasiado loco, entonces básicamente es una excusa para hacer lo que se nos de la gana, si una banda de heavy necesita expresar algo que solo se puede en bolero, tiene que no ser sincero y no expresar lo que siente, nosotros no queremos pasar por eso, tenemos libertad”.

Recuerda también, que uno de los momentos más importantes de su carrera fue “cuando hicimos ‘Gira’ sin duda alguna, lo escribimos en el 2017, cuando nos mudamos a la Ciudad de México, montamos un estudio con nuestros ahorros y perdimos todo en el terremoto, en ese momento queríamos que la gente se miraran a si mismos, vivimos ese momento de reflexión muy grande para salir adelante. Te das cuenta de que las cosas que crees importantes no lo son tanto como otras que crees más básicas. Al bajar las escaleras con pedazos de techo cayendo sobre nosotros, no pensábamos en la fama, pensábamos en la familia, en la gente que amas y en darles un beso una vez mas, volver a respirar”.

De tal manera que ahora Flamasloop quiere llevar con su música pura buena vibra, fantasía, colores y energía para seguir vivos.