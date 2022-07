Jenny And The Mexicats regresa a los conciertos con su ‘Fiesta Ancestral’

Después de una pausa en sus giras

Se presentarán con todo su repertorio este 5 de agosto en ‘La Maraka’

Isabel Violeta

Jenny And The Mexicats, son conocidos por su peculiar mezcla de ritmos que te hacen vibrar y disfrutar la música en diferentes ambientes. Después de tomarse una pausa casi obligada por la pandemia, ahora vuelven a deleitarnos con su “Fiesta Ancestral”, disco que sacaron antes de la cuarentena y que no tuvieron oportunidad de presentar en vivo, por lo que ahora lo harán en La Maraka de la Ciudad de México este 5 de agosto.

Anunciando su concierto y por supuesto los detalles de esta fiesta, Jenny Ball, voz y trompeta de la agrupación, platicó con los medios de comunicación y muy entusiasmada de volver a México expresó “ vengo a decirles que los Mexicats y yo seguimos vivos, y que hemos hecho mucha música, aprovechamos la pandemia para descansar de las giras y componer más cosas, pero estamos de vuelta con todo, además de que estoy sacando temas de mi proyecto como solista. Estamos muy contentos de tocar de nuevo en México”.

El concierto será una mezcla de los temas de “Fiesta Ancestral”, ya que no tuvieron oportunidad de terminar su gira y por su puesto los éxitos que los caracterizan.

Reafirmando su amistad y conexión desde que se conocieron en un show de flamenco y compartiendo su amor por México Jenny contó “Venimos de diferentes lados, pero nos acoplamos y yo siempre paso el día haciendo bromas, encontramos siempre humor en común, la diferencia de cultura nos beneficia, en lo personal conocer México me dio mucha luz, me quedé viviendo en este país por que me encantó”.

En los grandes proyectos siempre hay retos, pero para los Mexicats la única complicación es cuando parar, “para nosotros es difícil saber cuando parar y dormir, nos concentramos mucho en la música, no nos ponemos freno, por eso nos hizo bien el descanso”.

En cuanto al porqué del nombre de este disco la talentosa trompetista explicó “ no sé en realidad como pasó, pero hay una letra que habla sobre el néctar ancestral, que sería el mezcal , creo que de ahí vino, además de que se escuchan sonidos ancestrales, que crean un ambiente muy bonito”.

JENNY AVANZA COMO SOLISTA

Además de la nueva música de la agrupación, Jenny se encuentra preparando su proyecto como solista “tengo mi proyecto personal que es más psicodélico y muy bailable, es mi reto terminarlo y ya salió mi primer sencillo ‘Mama Earth’ con Ruzzo Moran, que habla de como deberíamos cuidar a la tierra y como no la estamos cuidando” expresó.

Algo importante de mencionar es que Jenny and The Mexicatas hay para mucho rato, pues este proyecto de solista de Jenny no será motivo de alguna separación “No los dejaría, ni ellos a mi, ya me tienen de por vida, en el arte solo hay que organizarse y hay tiempo para todo, Mexicats no terminará, es un estilo de vida” afirmó.

A pregunta expresa de DIARIOIMAGEN sobre los nuevos duetos, Jenny Ball, respondió que en su proyecto como solista acaba de lanzar un Feat con viedo musical que fue grabado en Teotihuacán junto a Ángel Strife, llamado “Nativos”, disponible en todas las plataformas digitales y comentó además, que con el grupo seguro tendrán algunos duetos más adelante.

Como adelanto y anécdota, contó que le sorprende como canciones pasadas del grupo siguen teniendo tanto éxito, como en el caso de la canción “Labios”, que fue realizada para la película “Amor de mis amores”, pues ahora les pidieron grabar la canción en inglés para otra película en España “algo que no entiendo es como tocan ‘Me voy a ir’ en las bodas si es una canción de desamor” dijo irónicamente.

Para terminar Jenny Ball aclaró que “El de La Maraka será un concierto solo del grupo, ya más tarde en octubre o noviembre si haré algo de mi proyecto, pero esta noche será de mucha fiesta conectando con nuestro público y compartiendo cosas nuevas”.

Después de este concierto el grupo ira a presentarse en Querétaro el 6 de agosto y posteriormente irán anunciando más fechas por la república.

Los boletos están disponibles para que los adquieras en taquillas de La Maraka y en la pagina de Ticketmaster.