Echeverría y la historia

Desde el portal

Ángel Soriano

A la creación de instituciones y de leyes, al ex presidente Luis Echeverría se le atribuyen los asesinatos en 1968, del 10 de junio y la “guerra sucia” que cobró miles de muertos, perseguidos y desaparecidos y sumió en el dolor a familias de distinguidos mexicanos que cayeron en su lucha por la libertad y la democracia.

Fuertes tiempos de férreo control político de un partido que finalmente fue derrotado, para inaugurar otra etapa, que si bien no ha superado la persecución a los opositores, se ha abierto más a la pluralidad y a la competencia política dentro de los cauces legales sancionados por organismos en proceso de perfeccionamiento.

La lucha no ha concluido, quedan rescoldos, polvos de aquéllos tiempos en que los disidentes, en marchas, manifestaciones o paros, eran combatidos a sangre y fuego, desaparecidos o perseguidos por organismos paramilitares o fuerzas policiacas creadas para ello, con calabozos y lugares clandestinos donde eran torturados u obligados a abandonar la lucha.

Si bien los ex partidarios del ex presidente Echeverría reconocen sus aportes al desarrollo nacional y la creación de leyes e instituciones en beneficio de sectores marginados, las matanzas de compatriotas no son perdonadas y quedan como ejemplo para que esto no vuelva a repetirse y el país se encamine hacia la civilización y lucha democrática.

Turbulencias

Construye el Ejército obras sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a su vez la labor que realizan hoy las fuerzas armadas, además de cumplir con lo que establece la Constitución, a realizar obras de gran envergadura y a contribuir a la paz social y a la reconciliación. Las fuerzas armadas están al frente de megaobras de largo plazo, utilizando sus conocimientos y disciplina, lejos de la guerra sucia para lo que fueron utilizadas en el pasado; cumplieron órdenes emanadas de gobiernos civiles, señaló el presidente en Ocosingo, Chiapas, escenario del levantamiento zapatista en demanda del rescate de los grupos indígenas olvidados… Los límites territoriales en las fronteras norte y sur de nuestro país están vigentes. Hacia el norte, es oportuno recordar que Texas pertenecía a México y que su actual gobernador, Greg Abbott, no debe asumir actitudes de rechazo y de violencia contra nuestros connacionales; por el sur Guatemala y Belice -que también fueron parte de nuestro territorio-, en su momento lo fueron de Inglaterra. La convivencia pacífica y libre determinación de los pueblos hace que en la actualidad las comunidades puedan vivir en paz, pero también se debe recordar que el pasado está todavía vigente… El alcalde de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, acordó con el cabildo de la ciudad otorgar permisos especiales para la venta de antojitos oaxaqueños en esta temporada que está en pleno auge en la capital de la entidad, a efecto de que propios y extraños disfruten de la riqueza gastronómica y no se acabe una de las mayores tradiciones que atrae a los visitantes… La UABJO, por su parte, pese a la buena disposición del rector Eder Carreño y buen manejo político, sigue enfrentando conflictos derivados de los intereses creados de grupos de catedráticos, familiares y porros que han hecho de la institución un gran negocio y la mantienen en el retraso académico; se espera que se superen esos problemas para que la Universidad recobre el esplendor de que gozó en el pasado…Nuestras condolencias a la familia don Carlos Ravelo Galindo, destacado periodista de la vieja guardia que murió a los 93 años de edad, con una brillante trayectoria periodística… Sufre las consecuencias de no estar en el poder y de ser víctima de éste el campechano Alejandro Moreno Cárdenas (a) “Alito”, aunque insiste en mantenerse en el candelero.

