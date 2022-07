Unidos sacaremos a Naucalpan de crisis política y económica: Islas Neri

Se pone orden en la casa, dice el ex regidor

Naucalpan, Estado de México.— Propios y extraños reconocemos que, desafortunadamente, la administración municipal que cabeza Angélica Moya recibió un municipio en quiebra en todos los sentidos, sin embargo, apostamos a que saldrá adelante, siempre y cuando, sus colaboradores, sigan en una sola línea.

Afirmó lo anterior el luchador social Carlos Islas Neri, luego de abundar que, «es cierto, se está poniendo en orden la casa, sin embargo, es importante no descuidar temas de seguridad y servicios que tanto demandan y requieren los naucalpenses, quienes le apostaron a la alianza que hoy encabeza Moya Marín», dijo.

El también ex presidente del Comité Municipal del PRI y ex regidor, recordó que, en la administración de Patricia Durán, no existió rumbo ni proyecto de gobierno y para evitar esta situación, «es sumamente necesario checar con lupa el actuar de todos y cada uno de sus colaboradores», dijo.

Islas Neri, también dirigente de la asociación civil «Compromiso Integral por Naucalpan (CIN), recordó que la administración 2018-2021 de Morena dejó en el abandono, sumido en la inseguridad, sin servicios, con más aviadores que el AIFA y más aún, con las arcas municipales vacías, dejando moribunda la hacienda municipal a quienes les prometió mucho y no cumplió, ello, no lo volveremos a permitir», reiteró.

Islas Neri fue reiterativo en el sentido de qué «esperemos que este animal de muchas cabezas, camine hacia un solo lado, que es el de Naucalpan, en beneficio del municipio, donde vivimos, con un crecimiento estable para la sociedad, con unas calles ordenadas, en buen estado, seguras, con una policía al servicio de los ciudadanos, y con servicios básicos de calidad. y sin duda, ello, se logrará».