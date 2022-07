¿El cash de EPN? ¡Antero Rodarte!

Índice político

Francisco Rodríguez

Ahora es millonario y sólo contaba billetes

Perro, perico y…

Por lo menos una vez a la semana, a veces hasta en dos ocasiones, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se reunía en privado, muy en privado, con quien fungía como jefe de la Unidad de Apoyo a la Presidencia: José Antero Rodarte Cordero.

Y es que, a diferencia de Ernesto Zedillo, quien decía siempre no traer cash, Peña Nieto y Rodarte Cordero dedicaban esos espacios juntos a contar billetes.

Muchos billetes.

Mucho cash o dinero en efectivo.

También hacían sumas y restas sobre las cuentas bancarias en el país y en el extranjero.

Y claro, lo mismo veían los rendimientos de las inversiones del toluquita.

¿Cuánto le habían dado al abogado Juan Ramón Collado para que “moviera” en Panamá o en Andorra o en las Islas Vírgenes o en cualquiera de los paraísos fiscales?

También veían los avances en la construcción del par de residencias en Ixtapan de la Sal, una de las cuales sería para alojar la egoteca del chaparrito personaje que durante más de 18 años se dedicó a acumular riquezas en los puestos públicos donde la grilla lo colocara. Para esto sí invitaban a Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del gabinete de EPN, pues él era el encargado directo de supervisar las obras que, para no variar, tenía encargadas Grupo Higa, del tristemente célebre Juan Armando Hinojosa Cantú.

Y Antero Rodarte sólo veía de lejos esas riquezas.

Porque, de acuerdo con la declaración testimonial de Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, durante una cena en Los Pinos, “encontrándose Antero Rodarte en estado de ebriedad”, le dijo a Lozoya, según el ex director general de Pemex ahora en prisión, que “estaba hasta la madre de lo poco que le pagaban, en comparación de las maletas llenas de fajos de billetes que él tenía que resguardar en la bodega” de la casa-museo de Peña Nieto.

¡Fajos de billetes!

¡Mucho cash!

Del que, aparentemente, no tienen noticia ni la UIF ni Pablo Gómez que dicen investigar la enorme y escandalosa fortuna de Peña Nieto, ahora autoexiliado en España.

Al final le hizo justicia la Revolución

De acuerdo con una investigación publicada el 29 de julio de 2021 por el colega Luis García, reportero en la capital del Estado de México, la Fiscalía General de la República inició pesquisas en torno a “uno de los operadores más importantes e influyentes de Enrique Peña Nieto: José Antero Rodarte Cordero, ex titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia o en otras palabras, quien se dedicaba a que el ex mandatario de México tuviera todas las comodidades tanto en su vida privada como en negocios ocultos.

Señala que desde hace años Rodarte Cordero tuvo un perfil bajo. Era una sombra con poder y de gran confianza que sabía hacer su trabajo, donde hasta la fecha continúa manejando con prestanombres algunas empresas, moviendo millones de pesos, que fueron creadas durante la administración del mandatario priista.

Se sabe que portaba en efectivo el dinero del Presidente de México y resguardaba maletas llenas de fajos de billetes que se encontraban en la famosa bodega ubicada en el Estado de México conocido como «El Museo del Presidente».

“En nuestras investigaciones la bodega lujosa posiblemente se localice en la capital mexiquense, donde se tiene guardado regalos, reconocimientos, historial político de Peña Nieto y un Ferrari que perteneció al ex presidente Adolfo López Mateos y que habría sido un regalo a EPN por parte del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte”, escribió García.

El periodista ubicó en ese entonces a Antero Rodarte no en las goteras de Madrid, sino en Toluca, concretamente en una oficina localizada en la calle de Felipe Villanueva casi esquina con el Paseo Tollocan.

Al final, pues, parece que a este personaje sí le hizo justicia la Revolución a través de la tolucopachucracia, pues ahora es empresario, millonario, que al igual que EPN, también se da sus lujos.

Muy caros lujos, además.

Indicios

A peso están los mandarriazos entre la clase -sin clase- política poblana de Morena. Asesinatos, corrupción, cientos de millones de pesos, lavado de dinero, filtraciones, acusaciones de unos contra otros… ¡Uf! De lo más divertido para los opositores que, sin dejar de reír, ven cómo se desmorona el Movimiento de AMLO en esa entidad… como en muchas otras. El coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara Baja, Ignacio Nachito Mier, con todo y el apoyo de Manuel Bartlett, no tiene posibilidades de ganar frente al gobernador Miguel Ángel Barbosa y de su propio primo, el senador Alejandro Armenta Mier, quien le disputa la candidatura a la gubernatura de la entidad. * * * También rijoso el dirigente formal morenista Mario Delgado. Por enésima ocasión se lanza en contra del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por su divergencia y abierta oposición al método de encuestas para seleccionar al candidato presidencial. Para Delgado, la palabra de AMLO es divina y no se puede ir en contra de ella. Muy democráticos, ¿o no? * * * Enorme es la protección que Claudia Sheinbaum brinda a la comadre de AMLO, Florencia Serranía, quien fingiera -no fungiera- «sólo ser directora general del Metro” de CDMX cuando el incendio de un enorme transformador y, más grave aún, cuando el desplome de los vagones en la Línea 12 del STC. No la presentarán ante el MP “para no afectar sus derechos humanos”. Otra razón por la cual desconfiar de la “regenta” capitalina, en el cada vez más remoto e improbable caso de que llegara a la Presidencia de la República. * * * Aun padeciendo Covid, el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, hizo bien la chamba de la recepción a AMLO, acarreando migrantes hasta el pie de la ventana de la habitación que en un hotel cercano a la Casa Blanca ocupó por dos noches el mandatario mexicano. Los demás huéspedes, felices, felices, felices por el escándalo callejero -mariachis incluidos- que perturbó sus horas de descanso. * * * Gracias por leer hasta aquí. Le deseo, como siempre, que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

