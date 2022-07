Empresarios de México y EU invertirán 40 mil mdd en los próximos 2 años: AMLO

Principalmente en el sector energético

Tras hacer un breve balance de su gira por Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que empresarios mexicanos y estadounidenses se comprometieron a invertir -principalmente en el sector energético- 40 mil millones de dólares hasta que termine su gobierno en 2024.

“Se llegó a un acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir de ahora hasta el 2024 alrededor de 40 mil millones de dólares fundamentalmente en el sector energético son ductos, plantas de licuefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética”, expuso.

“Se entregaron entonces 110 contratos y la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que no tenía precio el crudo, que no era negocio. Ahora que el crudo ha subido de precio es más atractivo invertir y hay campos y yacimientos petroleros que tienen mucho potencial”, añadió.

“Hay un campo, Zama, que está compartido con Pemex, que tiene capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios y los que tiene la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir, bajo las condiciones legales, como la evaluación que se hizo reportó que Pemex tiene más crudo, la operación del campo va a corresponder a Pemex, esto no significa que ellos puedan participar en la administración, que se trabaje de manera asociada”, detalló.

No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero: AMLO

En otro tema, el mandatario federal dijo que el tiempo de su retiro tras acabar su mandato lo dedicará a escribir sobre el pensamiento conservador desde la época de la invasión española, la Colonia y hasta los tiempos actuales y que se desvinculará totalmente de la política porque no hay que tenerle apego al poder.

El tabasqueño señaló que su nuevo libro lo publicará a los tres años de haber dejado la Presidencia de la República.

“Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia, el primer libro, después de que termine, pienso publicarlo a los 3 años y no van a ser cosas de lo contemporáneo. Voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista.

“Imagínense cómo era la vida pública-política en la época prehispánica y luego, cuál fue el pensamiento dominante a partir de la llegada de los invasores europeos y de cómo se fue formando el pensamiento conservador en todo el proceso”, detalló.

Al ser cuestionado sobre su futuro y posible incorporación a la política desde el Senado de la República, el mandatario federal fue tajante en su deseo por desvincularse de la vida pública y reiteró que no atenderá sus redes sociales ni actos de ninguna índole.

“Me voy a despedir de las redes sociales, no por grosería, porque si no lo hago así, costaría más trabajo. No voy a recibir a políticos, a dirigentes ni simpatizantes del movimiento, ni a mis hijos si llevan algo que tiene que ver con la política, no. Y termino, porque también no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Ya, terminó uno su ciclo, vienen nuevas generaciones”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal enfatizó que en el país hay un relevo generacional en la política por lo que hay mujeres y hombres con capacidades para detonar el renacimiento de la política.

“Hay relevo generacional, estoy contento porque hay muchas mujeres y hombres y porque los más jóvenes vienen pero muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes, los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales, tienen mucha capacidad para argumentar, es un renacimiento de la política y también del periodismo, es una revolución de las conciencias”, consideró.