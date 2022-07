Tren Maya, seguridad nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por intereses corruptos no se detendrá una obra prioritaria como es el Tren Maya, por lo que celebró el reinicio de las obras que causaba además pérdidas al erario al estar paradas las obras debido a los amparos que diversos grupos ecologistas interpusieron en contra de la mega obra.

Sin duda que es necesario preservar la naturaleza, sobre todo en una vasta región que ha permanecido inexplorada e inexplotada en el sureste del país, donde también habitan miles de compatriotas al margen de los avances de la ciencia y la tecnología, a consecuencia de las condiciones geográficas que imposibilitan la comunicación.

Y todo permaneciera igual, si es que, desde hace décadas, no se impulsara el conocimiento y disfrute de verdaderos paraísos que ofrece la naturaleza en la zona maya y para lo cual necesariamente se tuvo que abrir paso en medio de espesa selva para dar acceso a lo que ahora son miles de turistas de todo el mundo que llegan a la región.

En su época y en su oportunidad, los grupos ecologistas no existían o no les interesaba la defensa del cuantioso patrimonio cultural y turístico y, una vez que ha sido explorado y explotado y representa inmensas fortunas para los grandes corporativos, salen en su defensa. Lo importante es que haya un desarrollo equilibrado y no una oposición sistemática a lo oficial.

Turbulencias

Invasión de funciones

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, interpuso un recurso de revisión constitucional en contra de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que considera una invasión de funciones en detrimento de las alcaldías al reglamentar la publicidad exterior que debe estar a cargo de esas demarcaciones. Independientemente de la violación a la Constitución local y federal, la pugna entre ambas funcionarias va más allá de lo legal y se enmarca en una lucha partidista y electoral que esperemos se beneficie la ciudad de México y, sobre todo, se respeten los lineamientos en materia administrativa… El gobernador Alejandro Murat acudió a Palacio Nacional invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia luctuosa del presidente Benito Juárez, hecho histórico que hace que la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, que da inicio con la celebración de la fiesta del Carmen, se posponga una semana más. En la capital del estado, el alcalde morenista Francisco Martínez Neri sigue sin resolver el problema acumulado de la basura y ahora pide ayuda de los ciudadanos para hacerlo y en torno a él se suman sus partidarios que, está bien, pero se debe considerar que para eso están las autoridades: para resolver los problemas de la comunidad y para que los ciudadanos se dediquen a sus propias actividades sin tener que resolver asuntos que competen a la autoridad… En Palacio Nacional se encontraron los principales contendientes por la candidatura presidencial: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y Alejandro Murat. Seguramente el “tapado” no acudió… La DEA presume de eficacia en la detención de Rafael Caro Quintero, pero al paso que llevan, de tardar 30 años para capturarlo, no les alcanzará la vida para detener a tanto delincuente… Ya aplicó el traslado de la SEP a Puebla, uno de los compromisos del presidente López Obrador de propiciar la descentralización de la burocracia federal hacia la provincia, que resultaba prácticamente imposible. Es una vieja aspiración que parece que ahora si va en serio, aunque los titulares de las dependencias federales se duda que se marchen a los estados, su presencia es fundamental en la ciudad de México.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista