TV Mexiquense, territorio “moreno”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

CAPACITEN A SUS CONDUCTORES-. Aclaración no solicitada es el adelanto de este contenido, pues prometí y cumpliré darle mañana el PRONTUARIO ELECTORAL 2024 a nivel nacional y estatal, pero da lástima ver y escuchar —OCASIONALMENTE— noticieros de TV MEXIQUENSE plagados de errores —de kínder— por parte de algunos conductores ESTRELLA del canal estatal.

Esto, al margen de la morenización de contenidos —informativos de preferencia— sin desconocer la poca inclusión en programas de conductores en programas locales a cambio de los “EXTRANJEROS”, chilangos que son mayoría, como venía sucediendo, hay que aclararlo.

Obvio que el dueño del balón ya tiene su propio programa EL HILO NEGRO, con invitados de nivel, pero muchos intelectuales locales no desmerecerían si fueran invitados, sólo que como don Bernardo Barranco Villafán no los conoce, pues hay que acudir al talento nacional, aceptando aquí que la ciencia y el conocimiento no tienen fronteras, pero el “extranjerismo” es evidente.

Otro programa novedoso y que se apoya en opinadores mexiquenses es el que conduce la periodista Violeta Huerta, enfocando sus contenidos analíticos e interrogatorios hacia los medios de comunicación y el comportamiento electoral.

AÍDA, AÍDA-. Sin embargo, hay una PERLA NEGRA que ensombrece los esfuerzos modernizadores o morenizadores —que para el caso es lo mismo—, ya que las FALTAS DE ORTOGRAFÍA no las escribe, pero sí las pronuncia en la conducción del NOTICIERO ESTRELLA del canal, MEXIQUENSES PRIMERO o algo así, que se transmite de 8.30 a 9.30 de la noche, empezando sólo con media hora.

A medida que pasa el tiempo, la conductora Aída Carrasco ha podido controlar un poco los nervios, pero no se ha familiarizado con nombres de algunos lugares y tampoco con nombres y apellidos de personas supuestamente muy conocidas, y más para quien tiene la responsabilidad de INFORMAR a un auditorio netamente local, no obstante el alcance nacional del medio.

Van EJEMPLOS, para que no crea que hay mala voluntad hacia la conductora, de los últimos meses en el citado noticiero.

“PERNOCH… bueno, se quedaron en Ocoyoacac”, dijo en referencia a la última peregrinación al Tepeyac, al no poder pronunciar PERNOCTARON; “jardín de niños Eva SEMÁNO”, —así con acento en la A— en lugar de Eva Sámano (esposa del ex presidente Adolfo López Mateos), y de nombres “difíciles” de municipios ni hablar, son tantos los errores casi diario que es imposible enumerarlos.

MORENIZACIÓN-. La PREDOMINANCIA de contenidos informativos de la Cuarta Transformación, especialmente de su comandante, ha relegado el propósito primigenio de TV Mexiquense, que se apoyaba en la historia estatal y de los municipios y sus valores humanos y turísticos, incluso con participación de CRONISTAS MUNICIPALES.

El noticiero PUNTO DE REFERENCIA, que se retransmite también por TV Mexiquense, literalmente SATURA. Pobre auditorio, pero diez para apologistas “morenos”.

