“Alito” reconoce a diputados del PRI que votaron contra ocurrencias de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cierra Cámara de Diputados, show a cargo de Fernández Noroña

Una mezcla de emociones encontradas se vivió en la Cámara de Diputados cuando se clausuró el último periodo ordinario de sesiones y con ello, la 65 Legislatura, pero también se volvió una arena política, a un mes de que se lleven a cabo las elecciones más trascendentales de la historia del país.

Luego de que los diputados de Morena, que coordina Ignacio Mier, estuvieron en Palacio Nacional, eso sí, haciendo cola para ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por un arco detector y siendo revisados rigurosamente, en un encuentro en los que no estuvieron exentos los regaños, incluso aquellos legisladores del oficialismo que buscan la reelección, llenaron su mirada de nostalgia y tristeza.

Y bueno, para hacer show, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, se “pinta solo” y llegó al colmo de la ridiculez cuando dijo que extrañaría su curul, a la que ya no va a regresar y parecía que con los brazos extendidos sobre ésta, se aferraba, rechazaba irse del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Sería acaso porque supone que en caso de que su candidata, Claudia Sheinbaum obtenga el triunfo en los comicios presidenciales de plano ya no le va a hacer caso? Todo es posible en esta errada y llamada Cuarta Transformación y su continuidad.

En todo caso se tendrá que ir el petista y lo recomendable es que su curul sea sometida a una minuciosa esterilización.

Hubo otros diputados morenistas que se vieron muy, pero muy tristes, porque en su momento, afanosos, buscaron la reelección, pero cuando tuvieron que pedir permiso a la cúpula del partido guinda, recibieron por respuesta un palmo de narices. Hay que poner atención en este detalle porque ha propiciado que exista una latente división en las filas de Morena que quién sabe qué la pueda subsanar.

Ahora bien, en lo que respecta a la oposición, el diputado y presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por sus redes, hizo extensivo un reconocimiento a las y los legisladores del tricolor porque, en todo momento, mantuvieron una posición coherente y votaron en contra de las diversas ocurrencias que en forma de iniciativa envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda, el papel que jugaron en alianza con el PAN y el PRD no solo en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República fue estratégico.

Municiones

*** No son pocos los que opinan que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, en estos días se va a meter “a la boca del lobo” porque está de gira por Guerrero y Michoacán, tierras gobernadas por Evelyn Salgado y Alfredo Ramírez Bedolla, respectivamente, y que en materia de seguridad, entre otras cuestiones, las tienen hechas un verdadero desastre, por lo que resulta difícil que la abanderada morenista pueda defender a su líder máximo, sobre todo en momentos en que no se ha aclarado el caso del Obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, que fue secuestrado, al parecer, con el crimen organizado, con quien había intentado tender un puente para que cesara, o por lo menos se redujera, la violencia en Guerrero; en ese punto no tendría nada que decir Sheinbaum. De cualquier manera, la candidata del oficialismo medio se “amarró el dedo” porque no estuvo mucho tiempo por aquellos lares. El que se apersonó en primera fila para recibirla fue ni más ni menos que Félix Salgado Macedonio, que hasta con porra llegó y se encuentra en campaña para reelegirse en su escaño. En Michoacán, el otro punto al que llegará la señora Sheinbaum de Tarriba, el cobro de piso y la violencia están a la orden del día ante la impávida actitud del gobernador Ramírez Bedolla y muy probablemente, la abanderada de “Sigamos Haciendo Historia”, no dirá nada en cuanto al clima de inseguridad que se vive en tierras michoacanas. Eso sí, se desquitará cuando llegue a Guanajuato, donde estará en la capital y en Celaya, donde recientemente fue asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal, Gisela Gaytán. Entonces, Sheinbaum se dará a la tarea de repartir culpas, principalmente al gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez.

*** Resulta que ayer, Pablo Moreno, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Iztacalco, declinó en favor de Daniel Ordóñez, candidato a dicha demarcación por la coalición “Va por la CDMX”, en un evento en el que estuvo presente el abanderado de esta coalición al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Con esto, en Iztacalco se amplían las posibilidades de que Ordoñez obtenga la victoria electoral. Y el candidato presidencial “patiño”, Jorge Álvarez Máynez, presumiendo que el partido naranja puede solito contender en las elecciones del 2 de junio y ganar espacios. No, pues sí.

*** En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se declaró la validez y definitividad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, con la tranquilidad de que el diseño constitucional y legal permite que los partidos políticos vigilen su integración y depuración de manera permanente, por conducto de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. En su mensaje, la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que toda la ciudadanía que ejercerá su derecho al sufragio, prácticamente a un mes del próximo 2 de junio, el INE garantiza que contará con un Padrón Electoral confiable, transparente y seguro que, por más de 30 años, ha sido la columna vertebral del sistema democrático. Taddei hizo un repaso de la evolución histórica del Padrón Electoral, la Lista Nominal y la Credencial para Votar con Fotografía y, paralelamente, resaltó la confiabilidad de estos instrumentos en el proceso electoral que se desarrolla en México, tras dejar en claro que la ciencia y la tecnología se aplican en beneficio de la democracia electoral.

*** Así, iremos a los próximos comicios con un padrón de 98 millones 329 mil 591 registros de ciudadanos y los especialistas esperan una participación de poco más del 60 por ciento y que se incremente —aunque no sensiblemente— la asistencia de los votantes a las urnas, así como que el voto de los jóvenes se manifieste más activamente. Por cierto, eso que dijo Claudia Sheinbaum de que obtendrá más de los 30 millones de votos que en el 2018 fueron para López Obrador es, en todo caso, una trampa, porque como el padrón electoral ha crecido si se compara con el de 2018, que era de 90.7 millones de mexicanas y mexicanos, es probable que si la morenista gana, rebasara, aunque no mucho esos 30 millones de votos. ¿Será?, porque todo puede pasar.

morcora@gmail.com