Daniel Gutiérrez es conocido por ser el líder de la banda La Gusana Ciega y en esta ocasión retomando sus orígenes se presentó con su concierto “Storyteller”, un show en el que contó las historias de algunas de sus canciones. Esto en un nuevo recinto que abre paso a la música en vivo llamado “La Piedad”.

Empezando en grande esta apertura del nuevo foro, Daniel Gutiérrez aprovechó para convivir con sus fanáticos y hacer de esa noche algo muy íntimo pues, antes de empezar a tocar ofreció una pequeña convivencia con fotos y autógrafos a quienes compraron su pase meet and greet.

Después de la espera y con el foro lleno, el compositor y productor tomó su guitarra y comenzó contando por qué escribió su canción “Soledad”. “Desde pequeño entendí mi soledad que había que abrazarla porque al mundo venimos solos y nos vamos solos, pero sí abrazamos nuestra soledad y estamos bien con nosotros mismos va a ser más fácil nuestro paso por la vida” expresó Daniel, para después interpretarla, llenando de emoción a su público desde el primer instante y es que para la segunda historia de la canción las lágrimas de algunos asistentes comenzaron a salir mientras coreaban “Tú volverás”.

Entre las conmovedoras historias de las canciones no podía faltar el humor de Daniel, fue cuando después cantó “Princesa y el dragón”, seguido de “1987”, contando que desde pequeño se paseaba con su guitarra por toda su casa, sin apagar sus sueños a pesar de que en ocasiones le cerraran las puertas en varias ocasiones, hasta que en 1994 se formó la banda La Gusana Ciega” y empezó a sonar en la radio. De lo más conmovedor y motivador fue cuando contó cómo se cumplió su seño de conocer a Gustavo Cerati, en un concierto de Soda Stéreo “Lo que me hizo sentir fue tan especial, una conexión mágica él entendía y decía lo que yo sentía justo como lo quería decir fue cuando decidí a qué me quería dedicar el resto de mi vida, llegar a los corazones de los desconocidos a través de música”

Llegando hasta a la parte donde se separó la banda en 2002 y el cantante escribió su disco ‘Cosmonova’ “es un disco, que creo está plagado de energía y amor y la sensación de que todo mi sueño de ser una estrella solo lo había imaginado”, así continuó la velada llena de muchas emociones, canciones y recuerdos.

“La piedad” el nuevo foro, y bar se encuentra ubicado en la colonia Nápoles, #585 Av. Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, puedes buscarlo en sus redes sociales de Instagram y Facebook (@lapiedadforo) para conocer sus próximos conciertos y horarios. Y para la compra de boletos puedes visitar la página www.wegow.com

“Me parece genial tener buenos lugares donde las bandas se puedan presentar, con buen equipo, que están puestos con cariño y ganas de que la gente que vaya pueda tener un buen show, lo festejo muchísimo, que sea un nuevo foro para la música” Daniel Gutiérrez