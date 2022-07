AMLO sigue dañando la investidura presidencial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Sigue defendiendo a Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE

Si alguien daña la investidura presidencial, es el propio Andrés Manuel López Obrador. Según él, tanto que la cuida y sale con cada cosa que pone a México en una posición muy vergonzosa, dado el discurso simplón y hasta vulgar del que hace gala el tabasqueño.

Y ayer fue el caso, cuando los gobiernos primero, de Estados Unidos y luego se sumó el de Canadá, solicitaron consultas sobre la política energética del tabasqueño, esa que también es retrógrada y que sólo pretende beneficiar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad y la consecuencia de esta obsesión es que las empresas estadunidenses enfrentan un trato injusto.

Se dijo extrañado de que en la reunión que sostuvo con el Presidente Joe Biden, no le adelantara que recurrirían a estos mecanismos. “No va a pasar nada”, dijo despreocupado. Se nota que el Ejecutivo no conoce las consecuencias que sus obsesiones pueden acarrear; del problemón que ha causado y que si se llega a un panel de discusión, un mecanismo de controversia y eso le saldrá carísimo a esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Pemex sigue operando con pérdidas millonarias porque su director general, Octavio Romero Oropeza, nunca ha podido con el paquete, desde que fue nombrado así como a la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de quien es uno de los mayores protegidos del inquilino de Palacio Nacional, Manuel Bartlett Díaz.

Recuérdese aquella ocasión, en junio del año pasado, en la que el de Tepetitán, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, de manera vehemente defendió al ex gobernador poblano, afirmando que el pobrecito, se enfrentaba a grupos de intereses creados así como al descrédito.

Esa vez le preguntaron a López Obrador su opinión sobre una investigación que hace poco más de un año, había publicado un conocido semanario, en la que se consignó que en el caso de viajar a Estados Unidos, Manuel Bartlett podría ser detenido para ser interrogado por el caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

El tiempo pasó, Rafael Caro Quintero fue recientemente aprehendido y a Bartlett, ni de lejos se la ha ocurrido viajar al vecino país del norte.

López Obrador estimó que se trataba de una campaña de descrétido, pero no solo para afectar al ex priista, sino también, para afectar, “a nuestro proyecto, es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente”. Es más, el tabasqueño llegó al extremo de desafiar a la voz de “lo que quieran con él (Bartlett), es conmigo”.

Y a propósito de que el fundador del Cártel de Guadalajara fue capturado, y en lo que se decide si podrá o no ser extraditado a Estados Unidos, sin duda algo por lo menos tendrá que decir de Manuel Bartlett.

Como puede observarse, vertientes diferentes se cruzan, pero retomando el tema inicial, el gobierno de Biden argumentó que la política energética lopezobradorista, viola artículos del T-MEC y se impide la utilización de energías limpias. “¿Uuuyy, qué miedo?”

Municiones

*** Muy grave y una abierta violación a las leyes de transparencia lo que -para variar-, ha hecho esta errada y llamada Cuarta Transformación. Resulta que el viernes pasado, se cayó, así sin más, el sistema de Compranet, y estamos a punto de cumplir una semana y no hay para cuando se resuelva este grave problema ni explicación alguna se da por parte de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcido, del por qué ocurrió eso. Las versiones que corren son dos: Una, que es producto de la probada incompetencia de los integrantes del gabinete lopezobradorista, sin embargo, esto es poco creíble (claro, habría que acotar, lo de la incompetencia está probadísimo) y tendría mayor consistencia que esta llamada “caída del sistema” y sobre el tema, que le pregunten al flamante Manuel Bartlett, se deba a que lo que se intenta es justificar lo que desde que inició esta errada y llamada Cuarta Transformación: No concursar para poder entregar a los cuates por asignación directa la correspondiente licitación. ¿No que ya no había corrupción en “Amlolandia”? En el colmo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Rogelio Ramírez de la O, autorizó a todas las dependencias federales desahogar sus procedimientos de contratación de manera presencial, así, como en la década de los setenta, como tanto le gusta al inquilino de Palacio Nacional.

*** El senador Higinio Martínez, dijo que la carrera por conseguir la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, “va por Texcoco”, ya que él y la flamante secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quedaron, dijéramos ganadores de los siempre cuestionables métodos del partido oficial. Se supone que luego, en la final quedarán tres hombres y tres mujeres, pero el resultado ya se sabe, la decisión está tomada, no obstante el senador texcocano manifestó sus esperanzas de que en el Estado de México sea hombre el que quede porque eso lo beneficiaría a él, pero que ni ilusiones se haga. Sobre si este proceso generará molestias y enojos, el senador morenista señaló que, “siempre habrá un riesgo de que alguna persona no pueda estar a gusto con algún resultado, pero lo veo difícil… yo no creo que haya mayor dificultad en la aceptación de los resultados porque todos nos comprometimos a acatar el resultado”.

*** Al gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, no le quedó de otra más que eliminar las transmisiones en redes sociales de este mes en las que exhibía más audios de Alejandro Moreno, Alito, luego que el líder del PRI obtuviera un amparo que la administración de la flamante mandataria estatal, se negó a recibir. Ahora, que se dedique a seguir haciendo “bombas”, pero de sus parientes incómodos, ¿no?

*** Luego de que esta errada y llamada Cuarta Transformación declarara al Tren Maya como una obra de seguridad nacional para evitar que el proyecto sea frenado mediante amparos, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, aseguró que el futuro de México, los cuerpos de agua y los ecosistemas de la Península de Yucatán sí son de seguridad nacional, no así los caprichos del presidente López Obrador. Durante la sesión de la Comisión Permanente, el legislador por Chiapas dijo que el Poder Legislativo no debe permitir que el Ejecutivo distorsione y utilice los conceptos de seguridad nacional y de utilidad pública como un régimen de excepción para realizar sus caprichos atropellando el Estado de Derecho. “La declaratoria del Tren Maya como una obra de seguridad nacional es un acto desesperado y de cerrazón del gobierno para continuar con una obra que en algunos tramos representa un impacto irremediable contra el medio ambiente, la riqueza cultural y la sostenibilidad de nuestras generaciones futuras.

