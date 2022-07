Guelaguetza entre conflictos

Desde el portal

Ángel Soriano

Derivado de la existencia de más de 2000 comunidades dispersas en las ocho regiones de la entidad, marginada durante décadas por una complicada orografía, los conflictos sociales son de décadas y sólo podría resolverse mediante la ejecución de caminos para incorporar al mercado las actividades productivas de sus habitantes.

Sin duda que están en marcha y a corto o largo plazo deberán verse los resultados, en tanto, la marginación y la injusticia que trae en consecuencia, por los cacicazgos regionales que dominan esas zonas geográficas, los nativos salen en busca de soluciones a sus problemas que muchas veces -o siempre- no encuentran eco en las autoridades.

Hay falta de sensibilidad y de vocación social en muchos funcionarios que asumen los cargos con fines de enriquecimiento personal o familiar o de posición social que todavía se ve en nuestro estado en quienes ocupan cargos públicos, pero en su inmensa mayoría desconocen la realidad social del estado y más si es que vienen de otras entidades del país.

Así, nuestra máxima fiesta, que es de fraternidad y ayuda mutua, la Guelaguetza, se ha mercantilizado y distorsionado como consecuencia del desconocimiento de nuestro usos y costumbres. Es un gran ventanal para exponer al mundo que Oaxaca tiene una vasta riqueza, pero una gran pobreza en dirigentes sociales. Lástima que los gobernantes echen a perder nuestra fiesta.

Turbulencias

“Alito”, insostenible

Al rugir de los “Martes del jaguar” de la gobernadora Layda Sansores, Alejandro Moreno Cárdenas se rodea de nuevo equipo en el CEN del PRI, sin figuras relevantes ni carismas que hagan atractivo al tricolor. Personajes acostumbrados a los puestos burocráticos que se dude saquen de la barranca a su dirigente; y si bien un juez amparó a “Alito” para que no se divulgen más videos, es una exhibición a la ingenuidad política, abuso de poder y de plano incompetencia del dirigente nacional priista para encarar los asuntos públicos nacionales… La disputa por la autoría de la captura de “Don Neto” más bien debería ser un monumento a la incapacidad policial o gubernamental, pues nadie se explica cómo en medio siglo el sinaloense gozó de amplias libertades sin que sus captores nacionales e internacionales se dieran cuenta donde se refugiaba… No hay médicos especialistas por el abandono del sector salud durante sexenios, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que importará galenos de cualquier parte del mundo para hacer frente a la demanda de salud, al mismo tiempo que dijo que las instituciones fueron víctima del saqueo desenfrenado por parte de sucesivos gobiernos neoliberales y que no permitieron a las autoridades actuales enfrentar con eficacia la pandemia. Ahora todo se reconstruye y se garantiza el acceso gratuito a la salud… También la Secretaría de Energía estaba más dedicada al desmantelamiento del sector, con la destrucción de Pemex y de la CFE, para entregar concesiones y permisos a las trasnacionales que gozaban de preferencia para obtener colosales ganancias que salían de los recursos públicos… Por eso, señaló el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión del electorado para 2024 será: continuidad o retroceso. Se sigue en la defensa de nuestras instituciones o de nuestros recursos naturales o devuelven estos a sus saqueadores. Esa es una decisión que corresponderá a los electores y a los partidos para los comicios federales. El presidente López Obrador afirma que tiene buena imagen a nivel internacional, pese a que en lo interno sus detractores están pendientes más en si se abrocha o no el saco, en que si se sienta bien o si leyó o no el Manual de Carreño, pero ignoran lo trascendental para el país.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista