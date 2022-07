Impunes, los “montadeudas” cometen miles de extorsiones

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Siguen haciendo de las suyas los llamados “montadeudas” que operan a través de aplicaciones mediante las cuales ofrecen préstamos de dinero para, posteriormente, hacerlos víctimas de extorsión, sin que los autores paguen por ello.

El diputado federal Luis Mendoza Acevedo, de Acción Nacional, presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Policía Cibernética y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalinas, a que prevengan e investiguen cualquier delito realizado mediante este o cualquier otro método similar.

“Hemos visto cómo ante la crisis que vivimos, los delincuentes están utilizando nuevas formas tecnológicas para aprovecharse de la necesidad de las personas, ofreciéndoles préstamos a cambio de sus datos personales para luego extorsionarlos”, explicó el legislador federal.

Dijo que ante esta situación es fundamental que la Policía Cibernética “emprenda acciones para investigar esas aplicaciones e iniciar el proceso para que sean borradas”.

Mendoza Acevedo alertó sobre el modus operandi de estos delincuentes conocidos como “monta-deudas” que utilizan información personal de las víctimas; a través de aplicaciones digitales les ofrecen créditos monetarios con pagos semanales y al aceptar las condiciones y dar autorización para el acceso a la información personal suya y de sus contactos, inicia un calvario que incluye violencia psicológica seguida de la exigencia de la liquidación de deudas impagables, como lo ha quedado documentado.

La misma Condusef ha detallado el modus operandi de los estafadores que ofrecen préstamos atractivos “y sin requisitos”; pero después para requerir el pago recurren a la intimidación o extorsión de los deudores, así como el cobro de intereses excesivos, por lo que recomiendan acudir a instituciones financieras debidamente registradas.

El diputado Mendoza dio a conocer que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX reportó que existen al menos 129 aplicaciones que operan con este esquema de extorsión y de acuerdo a información publicada en medios impresos y digitales, la oferta de estos créditos exprés va desde los 500 a los 100 mil pesos en promedio.

¿Eliminarán apoyos a Mipymes?

Las Mipymes, importantes por la generación de empleos en momentos críticos como el vivido durante la pandemia del Covid-19, ahora pende sobre sus “cabezas” la espada de Damocles: pretenden eliminar por completo los apoyos a estas empresas (micros, pequeñas y medianas) en el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023. La bancada panista en San Lázaro alertó sobre esta situación y reprobó la pretensión del gobierno federal de eliminar dichos apoyos y créditos, lo cual calificó como “increíble e irresponsable”.

El líder blanquiazul, Jorge Romero, señaló que de 2019 a 2022, el gobierno federal “se dedicó a eliminar el Fondo Nacional Emprendedor, el Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural; el Programa de Fomento para Emprendedores y Mipymes; el de Desarrollo de la Industria de Software, el de productividad y Competitividad Industrial y el de Microcréditos para el Bienestar”. A ese paso, ¿a dónde iremos a parar? Según señaló el legislador, en la Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos del próximo año se propone eliminar por completo el programa de apoyo financiero a microempresas familiares, bajo el argumento de que fue creado para mitigar los efectos de la pandemia por coronavirus aun cuando ésta no ha terminado. “Justifican la cancelación de este programa alegando que fue temporal por la pandemia, como si ya la hubiéramos dejado atrás, no tuviéramos la peor inflación en más de 20 años, crisis económica y desempleo, como si todo estuviera ya de maravilla”, indicó. Para concluir, destacó que “de 2019 a 2021 se cancelaron varios programas y coincide con que en ese periodo también cerraron más de 1.2 millones de Mipymes en México; se perdieron empleos que a la fecha no se han podido recuperar”.

Serranía, protegida por La 4-T

¿Por qué el afán de proteger a Florencia Serranía, ex directora del Metro? Una respuesta que solo la tiene la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, a quien parece no importarle las vidas que se perdieron durante el desplome de un tramo de la Línea 12 del STC. Diputados locales del PAN, criticados porque, dicen, “todo lo politiza”, ingresaron una solicitud ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que inicie una investigación penal en contra de la Ministerio Público María de la Luz Alcántar Alcantar, “por obstruir el proceso para llegar a la verdad en el desplome de la L-12”.

