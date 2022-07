Morena y PT no logran “blindar” a las “corcholatas” de AMLO

Miguel Ángel Rivera

El mal ejemplo cunde y, sobre todo, cuando se trata de agradar al jefe, líder y guía.

Esto, porque la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por confirmar las medidas cautelares del INE contra los aspirantes presidenciales de Morena, para que se abstengan de realizar de convocar y realizar eventos proselitistas como los celebrados en el Estado de México y Coahuila.

Así como su líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su momento “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, el gerente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que, a pesar de las reconvenciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no realizar más actos anticipados de campaña, advirtió que sus aspirantes “se mantendrán en las calles”.

“Que sepan que las y los integrantes de nuestro movimiento vamos a seguir en las calles, con la gente. Así nos enseñó a luchar nuestro Presidente y así lo seguiremos haciendo”, desafió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado

También, como eco de anteriores comentarios del primer mandatario, el dirigente formal de Morena, en un mensaje en redes sociales, acusó a los magistrados electorales de actuar de manera facciosa contra ese partido y aseveró que con ello les sigue el juego a algunos consejeros del INE.

“Desafortunadamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ha seguido el juego a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que están actuando de forma facciosa en contra de nuestro movimiento. Ahora resulta que nos piden abstenernos de organizarnos con militantes y simpatizantes en eventos públicos”, indicó Delgado.

Esto, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el reciente martes el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el que se ordenan medidas cautelares contra los aspirantes presidenciales de Morena, así como al dirigente nacional del partido, de abstenerse de convocar y realizar eventos proselitistas como los celebrados el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales y ser considerados como actos anticipados de campaña.

Pero, conforme al ejemplo del primer mandatario, que se saltó un amparo concedido por un juez federal a los ambientalistas que se oponen al trazo del Tramo 5 del Tren Maya, el dirigente formal de Morena desatendió los mandatos de consejeros y magistrados electorales de no continuar con su promoción de las “corcholatas” presidenciales.

Previamente, al conocer el acuerdo del INE, luego ratificado por los magistrados electorales, Delgado calificó a los consejeros electorales de “hipócritas”.

Delgado, quien desde que asumió la dirigencia se ha confrontado y descalificado persistentemente al INE, anticipó también, a través de su cuenta de Twitter, que Morena litigará las medidas cautelares al calificar de absurdo que se quiere limitar la participación de servidores públicos que pretendan aspirar a un cargo público en un futuro.

“Impugnaremos la decisión del INE porque es verdaderamente ridículo y desproporcionado lo que están planteando. Caso contrario al silencio que guardan ante las evidencias de cómo el líder del PRI tuvo financiamiento ilícito en la campaña de 2021, de eso no dicen nada”, escribió.

Las críticas a los magistrados fueron secundadas por la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, quien calificó el fallo del TEPJF de “abuso” y de “atentado a la libertad de expresión, reunión y asociación política”.

La que aparece de momento como la “corcholata” preferida del presidente López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien fundamenta su “campaña” en repetir las consignas del primer mandatario y de la dirigencia de su partido, también criticó este miércoles la resolución del TEPJF.

“Esto es importante, se limita lo que es la libertad de expresión (…) Se contradice con la libertad de expresión, no estamos de acuerdo, pero hay que acatar”, dijo durante una conferencia de prensa.

Delgado amenaza con desaparecer al INE y al TEPJF

El dirigente formal de Morena no se limitó a protestar contra las decisiones del INE y del TEPJF, sino que recordó que esas instituciones están en riesgo de desaparecer o, al menos, sean reformadas radicalmente, de aprobarse la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente López Obrador y que actualmente está a cargo de la Cámara de Diputados.

Delgado dijo que urge la reforma electoral, la cual supuestamente permitiría a los mexicanos vivir en democracia y ejercer libremente sus derechos políticos. En realidad, uno de los aspectos centrales de la iniciativa presidencial consiste en eliminar a los actuales consejeros y magistrados electorales.

La situación se complica porque algunas de las “corcholatas” ya tienen amenaza de sanciones, que pueden llegar a impedirles el registro como candidatos presidenciales, por haber realizado campaña, pese a la prohibición expresa de las autoridades electorales durante la fallida “consulta popular” para la revocación de mandato.

Al respecto, trascendió que Morena y su satélite, el PT, presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de impugnar los criterios que estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de las “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador.

Esos dos partidos de la llamada Cuarta Transformación pretenden que se cambien los criterios expuestos por los magistrados electorales, pues según la legislación electoral, los precandidatos presidenciales culpables de actos anticipados de campaña podrían ser castigados con la pérdida del registro.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Morena y PT.

“Se desechan de plano, por notoriamente improcedentes, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Mario Martín Delgado Carrillo, quien se ostenta como persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y por los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo”, señala el resolutivo del máximo tribunal.

El criterio puede ser aplicable a 15 gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues el TEPJF determinó que incurrieron en “ilícitos constitucionales” y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato tras difundir propaganda gubernamental y personalizada.

Mientras tanto, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, continúa en su esfuerzo de hacer que se olviden todas las denuncias en su contra -especialmente las acusaciones de parte del gobierno de Puebla por manejo de dinero de procedencia ilícita- mediante el recurso de hacer que se apruebe la iniciativa presidencial de reforma electoral, que como apuntamos implica la desaparición del INE y del TEPJF como actualmente los conocemos para dejar en manos del gobierno federal la conducción de todos los procesos electorales.

Con el voto mayoritario de Morena, PVEM y PT, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para celebrar el parlamento abierto sobre la reforma electoral del 26 de julio al 25 de agosto, para lo cual se autorizó un presupuesto de 20 millones de pesos.

El llamado bloque opositor, integrado por el PAN, PRI y PRD, a los que se sumó el MC, se abstuvieron en la votación, aunque el coordinador perredista Luis Cházaro informó que la coalición legislativa “Va por México” prevé organizar sus propios foros en paralelo para analizar la iniciativa presidencial.

El coordinador de Morena, el mencionado Ignacio Mier, anticipó que la Junta de Coordinación Política integrará las conclusiones de los foros y las turnará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral a más tardar el 1 de septiembre, a fin de tenerlas listas para el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, que se iniciará el 1 de septiembre.

riparcangel@hotmail.com