Fraudes financieros repuntan en Quintana Roo; 569 denuncias, este año

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Robo de identidad en la venta de productos o servicios fantasma

De acuerdo con autoridades estatales, los fraudes a través de plataformas de internet son cada vez más frecuentes, pues los delincuentes han encontrado en esta vía una gran oportunidad para robar a los usuarios a través de diversas artimañas, ya sea con engaños directos al venderles productos o servicios apócrifos o en su defecto por medio del robo de datos personales, los cuales después son usados con malos fines.

Recientemente, se reportó que en el estado sigue creciendo la venta de paquetes vacacionales a través de páginas de internet falsas que se hacen pasar por la de grandes agencias de viajes o incluso de los resorts con los que cuenta el estado; asimismo, se reportó una creciente ola de robo de información a personas de la tercera edad, a quienes se les engaña haciéndoles creer que son personal que tiene que ver con su pensión.

Ahora, la Policía Cibernética ha dado a conocer una nueva forma de extorsión a través de préstamos digitales, misma que cada vez se hace más presente tanto en redes sociales como en aplicaciones telefónicas, las cuales son conocidas como “montadeudas” y que es algo en lo que han caído ya muchos ciudadanos.

Nabil Armando Magaña Vázquez, encargado de la Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo, explicó que en lo que va de este año se reportaron 569 casos de este tipo de extorsión, las cuales incluyen ciberacoso, extorsión y amenazas, no sólo al usuario sino también a amigos y familiares, a quienes contactan para tratar de obtener datos bancarios, e incluso, depósitos de dinero directos.

Se hacen pasar por grupos delictivos, para causar terror

“Se presentan en forma de aplicaciones que ofrecen préstamos exprés, se distinguen porque al momento de instalar la aplicación en el teléfono te roban tu información, esa información más adelante, comienzan a utilizar tus datos y empiezan las amenazas. Aquí arranca el problema, cuando intentas liquidar alguna deuda ya no te dejan, poniendo trabas y aumentando el método de cobranza”, aseveró.

El modo en que las aplicaciones llegan a las personas es por medio de recomendaciones de otros que ya sacaron el préstamo, por publicidad engañosa en redes sociales y por mensajes de texto, donde te envían un link para la descarga.

Añadió que “Quintana Roo ocupa el primer lugar de incidencia en este tipo de delitos, seguido del fraude del comercio electrónico, les comparto cuatro financieras que recurren a este tipo de delitos, son Listo Cash, Listo Efectivo, José Cash y Credilana. Más que nada sobre José Cash, hemos recibido que se han hecho pasar como miembros de grupos delictivos, por ello preciso que es necesario contar en los teléfonos celulares con un antivirus para evitar ser víctimas de un robo de información y presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía”, concluyó.

Despojos también al alza



Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, informó que durante 2021, el Poder Judicial del estado registró un aumento en las carpetas de investigación por el delito de fraude o despojos inmobiliarios.

Iván Ferrat Mancera, presidente del CCE en esta región, destacó que en su asamblea mensual, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, explicó las medidas preventivas para evitar este tipo de delitos inmobiliarios. “El magistrado explicó que el número de despojos es más alto que en otros estados de la República, y esto se debe a que en Quintana Roo las tierras tienen un valor muy por encima de otros lugares por ser una zona altamente atractiva en inversiones y turismo”, señaló.

Agregó: “Nos dijo que el año donde más hubo casos judiciales de este tipo de despojos fue en 2021 durante plena pandemia. E inclusive hablaban del tema legal que muchas veces podemos encontrar en redes sociales, donde hay anuncios de desarrollos, de compras sin intereses”.

De acuerdo con las estadísticas que tiene el Poder Judicial, un 30 por ciento de las carpetas que existen por despojos son cometidos por gente que está organizada y se dedica a invadir terrenos o propiedades, y el otro 70 por ciento se da en el uso diario comercial entre particulares.

Ferrat Mancera destaca: “En la mayoría de los casos, las autoridades se demoran en sacar a las personas que invadieron la propiedad, por ello nos dieron una serie de recomendaciones a manera de prevención para evitar este tipo de incidentes”.

Y es que, en la ley está tipificado que ese tipo de desarrollos no pueden ir a la venta, sino tienen ya un registro en el municipio y muchas veces se saltan eso, y es un fraude, esos terrenos ni siquiera están en el Registro Público, en ese tenor el líder empresarial dijo “La gente se tiene que informar primero para no caer en el fraude, la gente por no salir durante la pandemia pues no iba a verificar la propiedad y nada más pagaba a distancia”.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en Quintana Roo durante 2020 se registraron 611 despojos, el año pasado se reportaron 813 y de enero a junio del año en curso van 359.

Inflación golpea a restaurantes

El sector restaurantero y los prestadores de servicios náuticos dieron a conocer que como una consecuencia de la inflación, se han visto en la necesidad de aumentar sus precios, con el propósito de hacer frente al alto costo de insumos y combustibles que deben cubrir.

Julio Villareal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que estos ajustes a los precios de sus menús vendrán después de verano y podría representar hasta 8%, dependiendo de cada negocio. “Tenemos incrementos a causa de la inflación y aunque se habla que 8%, la realidad es que supera más para los negocios ya que están por arriba para las verduras, cárnicos, frutas además de la energía eléctrica, por lo que ya no se puede aguantar más”, aseveró.

Dado lo anterior, reconoce que la utilidad se ve mermada y aunque hasta ahora los negocios están aguantando los incrementos, sentenció que “esto ya no se puede soportar más, de hecho, algunos empezaron con sacar platillos de sus menús para bajar costos”; por ejemplo, ante el alza insostenible de productos como el aguacate, algunos ya no venden los platillos que implican su uso como ingrediente.

De modo que, de acuerdo con la Canirac, sí vendrá un alza en los precios, pues de no ser así se vería afectado el empleo “Queremos no afectar al comensal, sin embargo, debemos entender que muchas familias dependen de estos ingresos, y es necesario mantenerse a flote”, explicó Villareal Zapata.

En el caso de los prestadores de servicios, el presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández Millán, reconoció que muchos subieron sus precios el año pasado, pero hubo socios que aguantaron y sería hasta este 2022 que estén sucumbiendo. “El alza del costo del diésel también ha provocado que las empresas realicen ajustes a los costos de actividades, que van hasta un 15%. Para nosotros el incremento al combustible nos hace subir los precios, ya que no se puede soportar, y ahora tendrán que hacerlo de nueva cuenta”, aseveró.

Se prevé un impacto al bolsillo de las familias y trabajadores, pues se presume que al menos el 30% ya no pueden adquirir los insumos de la canasta básica con su salario, es decir que entrarían a la oscura lista de la pobreza laboral.

