T-MEC y la soberanía nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

Los propósitos de hacer de América Latina un bloque autosuficiente en producción y consumo de productos básicos, tecnológicos e industriales podría ser mera utopía si es que las condiciones en los tratados comerciales imponen sus condiciones en países desiguales y esto hace que el mercado no sea atractivo y rentable como se espera.

Esto se refleja en la relación comercial México-Estados Unidos, luego que empresas energéticas pretenden mantener condiciones privilegiadas por encima de los intereses nacionales, lo cual les resultó ampliamente ventajoso con gobiernos anteriores, pero no en éste, que tiene reglas diferentes.

Si las concesiones en materia energética les resultaba altamente favorable porque disponían de la vasta infraestructura del Estado mexicano en territorio nacional, ahora no, porque se ha visto que los contratos son leoninos. Y el pese a que el presidente López Obrador negoció con 17 de 19 empresas nuevas condiciones, todavía hay conflictos.

De esa manera el T-MEC está resultando un instrumento de presión comercial y política de las empresas gringas en contra de nuestro país. Y es el primero, el promotor de la unidad latinoamericana frente al poderío chino. Habrá que ver si los empresarios estadounidenses se ajustan a lo que marca la Constitución mexicana en el respeto a su soberanía.

Turbulencias

La máxima empresa del país, Telmex, en huelga

Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato telefonista del mayor monopolio en la materia en el país, informó que la huelga en Telmex se tenía prevista ya desde hace tiempo por incumplimiento del contrato laboral, pero se había pospuesto a petición de la Secretaría del Trabajo, que ofreció su intervención pero -como siempre-, no pasó nada, por lo que se colocaron las banderas rojinegras. Y esto ocurre con el mayor empresario de nuestro país, Carlos Slim, uno de los más acaudalados del mundo; habrá que ver qué ocurre con otras empresas y otros corporativos igualmente poderosos… El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, César Yáñez Centeno Cabrera, en representación de Adán Augusto López, inauguró este miércoles el conjunto muralístico “El Regreso de los Dioses”, del prestigioso artista Ariosto Otero, en la explanada Leona Vicario de la Secretaría de Gobernación, acompañado del subsecretario Alejandro Encinas y de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero… La Guelaguetza, vista como redituable negocio y no como la conservación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, se ha convertido en codiciado botín del que desean obtener ganancias desde funcionarios públicos hasta organizaciones sociales. El resultado es que se afecta al turismo que llega de buena fe a presenciar un magno espectáculo y a los habitantes que sufren del estrangulamiento vial y de acumulación de basura por la maraña de intereses que rodean la actividad turística en el estado… Y las recomendaciones del Congreso local para pedir la intervención del Gobierno federal en la solución de los problemas, chocan también con la división de poderes y de facultades. La basura es problema municipal y la organización de la Guelaguetza es estatal porque incluye las ocho regiones del estado, aunque se realiza en la capital del estado que es territorio del municipio… No sólo por la pandemia que va en aumento, sino por elemental higiene, ADO debe contar con agua y jabón suficiente en sus sanitarios, cuando no falta el jabón falta el agua o se satura el servicio en los autobuses que van hasta el tope de pasajeros y sin contar con tan elemental servicio. La secretaría de Salud o la de Comunicaciones y Transportes, o ambas, deben ser más exigentes, pues la salud de los pasajeros y de sus familiares está en riesgo si es que se considera que trasladan de un lugar a otro a infinidad de pasajeros con todos los riesgos que esto implica.

