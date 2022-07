Por las “ex benditas redes” sigue el pleito entre “Alito” y Layda Sansores

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La gobernadora seguirá violando la ley para tapar sus propios “trapitos”

En los duros intercambios que han venido sosteniendo el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hay que destacar que se han utilizado las “ex benditas redes”, que por cierto, la mandataria estatal supuso que podía utilizar impunemente, así como los bots de esta errada y llamada Cuarta Transformación, pero ocurrió que también están saliendo al sol no sólo de dichas redes, los “trapos sucios” que tiene en su haber la obsesionada Ejecutiva estatal y que empiezan por su propia familia, sin embargo, ella opta por bloquear a todo el que no esté de acuerdo con sus señalamientos.

Y finalmente, el líder del tricolor denunció ante la FGR a la gobernadora por incumplir una suspensión para difundir audios o videos en su programa semanal conocido como el “Martes del jaguar”, porque dicha suspensión -y eso es algo que la mandataria estatal debería saber-, que concedió el juez, surte efecto al pronunciarse y no al notificarse.

Pero por lo visto, la flamante gobernadora campechana, quiere pelea y con esa jiribilla tan aguda e hilarante que la caracteriza y con tal de seguir difundiendo sus ya famosos audios, por las “ex benditas redes” señaló hace unos días:

“La suspensión contra el #MartesDelJaguar promovida por el “brother” huele a caño. En materia penal se da cuando peligra la vida o hay tortura. Impugnaremos y presentaremos queja al Consejo de la Judicatura. Es muy sospechoso el actuar del juez Víctor Alejo Guerrero”.

Quién sabe cuánto va a durar este pleito, parece que aún será largo, sin embargo, aquí valdría la pena recordarle a la mandataria estatal algunas cosas que escapan a su memoria:

El pasado 19 de julio el juez del primer distrito de Nuevo León, Víctor Alejo Guerrero, otorgó suspensión de plano en la demanda de amparo de Alejandro Moreno para que la gobernadora de Campeche dejara de difundir audios ilegales que atribuye al quejoso con la finalidad de difamar, cosa que incumplió.

¿No sabrá la señora Sansores San Román que la suspensión es un hecho público y notorio y el acuerdo de suspensión indica que los efectos son inmediatos y no hasta la notificación?, pues, ¿con qué equipo de abogados cuenta?, porque por lo visto al fiscal estatal, Renato Sales, no le importa que la gobernadora se pase la ley por donde quiera, porque está totalmente supeditado a ella.

Como se recordará, pese a la suspensión, la gobernadora transmitió su famoso programa “Martes del jaguar”, pletórico de ingenio y sagacidad con “bombas” y rimas, y difundió audios ilegales, editados y tergiversados con la finalidad de difamar a Alejandro Moreno y con ello violando la suspensión ordenada por un juez federal.

Debido a lo anterior, el líder priista denunció penalmente a la gobernadora Sansores por los delitos de resistir a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, por el delito de desobediencia a un auto de suspensión

No debería soslayar la gobernadora campechana que las penas de acuerdo al artículo 262 de la Ley de Amparo para el servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incide de suspensión que desobedezca la sentencia son de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución del cargo e inhabilitación de 3 a 9 años.

Desde luego resulta lógico que al cobijo de esta errada y llamada Cuarta Transformación, la controvertida gobernadora seguirá actuando impunemente.

Municiones

*** “Para el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y para el secretario de Educación mexiquense: Gerardo Monroy Serrano, es prioritario fortalecer el desarrollo de proyectos que motiven a la sociedad a crear espacios de convivencia seguros y armónicos”, esto lo afirmó Israel Jeronimo López, subsecretario de educación media superior de la dependencia, quien estuvo en la presentación de resultados del programa: “Escuelas en Acción por la Igualdad”, implementado en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) y la Unión Europea, en beneficio de más de once mil estudiantes de 196 escuelas públicas de los municipios de Naucalpan y Ecatepec.

*** Anticipadas, también, han surgido las fracturas ni más ni menos que en Morena por la carrera al 2024. Por un lado, la flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace oídos sordos de los exhortos del INE y del Tribunal Electoral de del Poder Judicial de la Federación y se fue de campaña con el gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, cosa rara porque el senador con licencia es alfil o por lo menos muy cercano, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien no goza de las simpatías de la funcionaria capitalina. De cualquier manera, la señora Sheinbaum Pardo recibió gustosísima los gritos de: “¡presidenta!” e inocente y hasta ingenua, comentó que se trató de una visita de amigos. ¿A quién querrá engañar la jefa de Gobierno?

*** Total, que desde otro frente, legisladores cercanos ni más ni menos que al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se dejaron ver para anunciar que denunciarán ante Mario Martín Delgado como otros de los “corcholatas y corcholatas” que aspiran al 2024, utilizan recursos con tal de promocionarse. Específicamente la senadora Martha Lucía Micher señaló al leer el comunicado: “Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades”. A los incondicionales del canciller, nada más les faltó mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum quien, como se ha podido constatar, ha hecho de todo con tal de no bajar en las preferencias y se la pasa diciendo que el país está listo para ser gobernador por una mujer. No cabe duda que en este juego de vencidas, el ala más polarizada de los morenistas siente que ya la tiene ganada, pero están especulando. De pasada, los incondicionales del titular de la SRE, exigen que las encuestas que definirán al candidato a la presidencia de la República sean abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía. La ruptura en el partido oficial, sigue siendo inminente, ¿o no?

