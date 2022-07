“Alitas” y “Alitos”

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La morbosa política azteca está llena de “Alitas” y “Alitos” que retratan fielmente a un decadente sistema político mexicano convertido en un vulgar y corriente circo de muchas pistas en las que se usan los recursos públicos del Estado para fusilar morbosamente a los enemigos y críticos de los gobernantes en turno. No hay seriedad en el quehacer político, todo es chunga, todos actúan como vulgares payasos y el que diga mayor número de ridículas payasadas ese o esos, hombres o mujeres serán electos para que se disputen nuestros dineros públicos en unas elecciones dizque democráticas.

Aquí entre nos: ¿Usted ve alguna seriedad en la sesuda respuesta del presidente AMLO a la amenaza de Estados Unidos y Canadá de demandar a México por violaciones discriminatorias al Tratado de Libre Comercio, cuando el Presidente sale con que “uy que miedo” y hasta le pone el jacarandoso ruido con Chico Che?

Claro que no hay ninguna seriedad, cuando el asunto no es de chunga, porque si se llegasen a concretar demandas en los paneles internaciones, México tendría que pagar miles de millones de dólares que tendrían que salir de nuestros de nuestros bolsillos, no de los de AMLO. Tampoco es seria aquella mafufada de que a los cárteles criminales hay que enfrentarlos con “abrazos, no balazos” y de que “a los criminales se les debe proteger porque también son seres humanos” o del “me canso ganso”, que a mí no me da el coronavirus, porque tengo mis amuletos que consisten en dos dólares y un trébol de 4 hojas y pácatelas que le da de hasta en dos ocasiones porque sus amuletos y la carabina de Ambrosio resultaron para lo mismo.

¿También hay seriedad en un politicastro payasito tricolor Alejandro Moreno “Alito”, que sugiere que a los periodistas de México no hay que matarlos a balazos, sino de hambre o el de Gobernación que reta al INE a que lo mande a la rechintola advirtiéndole que al fin que el INE será desaparecido por el Congreso?

En Campeche nos encontramos con una “Alita” que se debate todos los martes en el estiércol de “Alito” y usa los recursos del Estado, es decir un programa televisivo que titula “Martes del Jaguar” en los que le acompaña un falderito fiscal de justicia del estado, Renato Sales Heredia, exhibiendo nauseabundas conversaciones telefónicas de “Alito”, que ya recurrió a la justicia y mediante un amparo la “Alita” Layda Sansores, cuyo padre era de un extraordinario talento político y seriedad, ya le paró a su circo porque si llegase a ignorar la prohibición de un juez para que no siga denigrando a “Alito” y a otros “Alitos”, se tendrá que ir a calentar cemento de su propio costal en algún reclusorio.

¿Esa democracia del morbo protagonizada por “Alitas y Alitos” se siente en nuestras mesas, nuestras panzas, nuestros bolsillos, pero sobre todo en una paz social que garantice nuestras vidas y nuestros bienes dentro y fuera de nuestros hogares?

Hoy, por ejemplo, más del 90% de los zacatecanos sienten terror porque Zacatecas se convirtió en un morboso estado que lo distinguen las decapitaciones, los colgados, los descuartizamientos y los desplazamientos de habitantes que tiene que dejar sus tierras o pertenencias porque un “Alito” llamado David Monreal salió como las malas parteras, echándole la culpa a todos los gobernantes del pasado, pero ni siquiera da la cara porque le lloverían mentadas como al otro “Alito” de Nuevo León que está bombardeando con un avioncito las nubes para que llueva y lo único que le llueven son mentadas por inepto.

Sonora, Baja California Sur, Colima, Zacatecas y Michoacán son las 5 entidades más macabras de México curiosamente desgobernandas por Morena, que quieren más votos para perpetuar a otro “Alito o Alita” en la silla presidencial para 2024.

¿Usted qué opina de los “Alitos y Alitas” que nos mal gobiernan en México?

info@agenciamn.com