Huelga en Telmex ¿una farsa?

Índice político

Francisco Rodríguez

Robotización Vs. trabajadores

Adiós a las noticias serias

¿Le cree usted a un líder charro como Francisco Hernández Juárez? ¿Qué tanta confianza le merece el tycoon Carlos Slim Helú, el patrón de los telefonistas y de varias decenas de miles más en las diferentes empresas que controla?

Las escasas horas que duró la huelga en Teléfonos de México dieron material para reflexionar.

¿Fue de verdad el punto climático de un movimiento reivindicatorio de los derechos de los trabajadores?

¿Acaso un montaje para deshacerse de quienes, a juicio del duro director de la telefónica, Héctor Slim Domit, ya no son necesarios para la empresa que cada vez se automatiza más?

¿Contó para ello con la complicidad de Hernández Juárez, enquistado en la “lucha” sindical durante casi medio siglo —46 años—, merced a que es cómodo para los intereses de los principales accionistas del Grupo Carso?

Que no se hayan interrumpido los servicios de telefonía y tampoco los de internet muestran como un buen número de quienes están en la nómina de Telmex ya salen sobrando.

Son los riesgos del rápido avance tecnológico que, según cálculos de la OCDE —el club de países ricos al que inexplicablemente pertenece nuestro país— dejarán sin empleo al 57% por ciento de quienes hoy lo tienen durante las siguientes dos décadas.

Se apunta que en ese lapso se automatizarán aquellas actividades que no aporten valor para dar énfasis a aquellas donde las personas puedan desplegar su creatividad. Así que hay que estudiar cada vez más.

No obstante, la dinámica en la industria 4.0 evidencia la elevada capacidad de los algoritmos para aprender a aprender e interactuar en actividades de servicio y transporte, entre otros.

Y esto, por supuesto, alterará el orden tradicional del mercado de trabajo.

Aunque si bien son pocas las profesiones que puedan ser automatizadas en su totalidad, el 60% de ellas tienen al menos un 30% de labores automatizables.

Lo cual, entre otras, plantea una amenazadora interrogante más: ¿Pagarán impuestos las máquinas que desplacen a los trabajadores que sí contribuyen al erario?

El fin de la telefonía fija

El futuro de la telefonía fija, servicio que presta Telmex, es su muerte por abandono de los usuarios.

En Francia, por ejemplo, desde el 15 de noviembre de 2018 ya no se instalan líneas telefónicas fijas en ningún lugar.

Y se calcula que para 2023, el próximo año, la telefónica Orange —adquiriente de la paraestatal France Telecom— dejará de prestar servicios, debido al hartazgo de sus clientes quienes sólo usan el teléfono fijo cuando reciben llamadas con fines comerciales.

La verdad es que todos nos hemos convertido en adictos al teléfono celular y a las comunicaciones de voz, incluso de video, a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Signal, Zoom, Teams y varias más.

Aquí los Slim arguyen pérdidas en esa empresa de su vasto conglomerado.

Y apuntan que el costo laboral es ya muy alto.

Por eso el férreo Héctor Slim -con la venia de su tio Carlos, but of course– tomó la decisión unilateral de no pagar el 100 por ciento de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso.

Además, ha dejado de ocupar un par de miles de vacantes… en puestos que a juicio de la parte patronal ya no son necesarios por la robotización.

Amén de que, de acuerdo con voceros de la organización gremial, Slim Domit —el del férreo carácter en la familia de ascendencia libanesa— impuso “medidas coercitivas como retención de salarios, y otras prestaciones, y ha realizado agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el apagar elevadores en las oficinas centrales”.

¿Fue una farsa la huelga de unas horas en Telmex?

¿Culminará este movimiento en el despido de más sindicalizados?

Así hasta el fin de Telmex… que sólo prestará el muy rentable servicio de internet -carísimo para sus usuarios-, a través de algún aparato que sustituya al teléfono.

Y ya no tarda, por cierto.

Monreal sí sabe qué quiere hacer

Extrañamente, Marcelo Ebrard no ha hecho ningún pronunciamiento sobre cómo sería y qué perseguiría su gobierno en caso dado de ser el candidato del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Imposible saber qué piensa Claudia Sheinbaum, qué ideas tiene, cuáles sus planes… porque sólo se ha dedicado a repetir y a repetir lo que dice AMLO… y a violentar las leyes electorales en una precampaña que, lamentablemente para ella, no logra posicionarla en el favor popular. Es una incógnita. O quizá no quiere revelarse como la izquierdista que ella sí es.

Ricardo Monreal, líder de la mayoría senatorial, en cambio, ha estado trabajando un Proyecto de Nación que presentará cuando los tiempos legales lo permitan, pero ha dado algunas probaditas que hay que rescatar. El viernes habló del campo y de la política social, puntos que se sumaron a la propuesta de política fiscal, que también explicó 24 horas antes.

La centrada en el aspecto fiscal buscaría reducir el Impuesto Sobre la Renta, lo mismo que el IVA, agilizar los trámites de inscripción al registro de contribuyentes y, entre otros puntos, la autosuficiencia de las finanzas de las entidades de la Federación a través de la recaudación de tributos locales.

La segunda, que para abatir la pobreza cruda que asuela a amplias regiones del país, tanto urbanas como rurales debe profundizarse en el otorgamiento de programas sociales e invertir en el campo.

Monreal explicó que urge articular programas de rescate, de recuperación social, y reconstrucción económica que haga posible el crecimiento económico, justo y equitativo que en gran parte se perdió por la pandemia que sufrió México y el Mundo.

Como experiencia, dice Monreal, debemos apostar por alcanzar la autosuficiencia alimentaria, lo que aseguraría que en nuestro país nadie se quedaría sin un plato de comida que llevarse a la boca.

Para ello, para acabar con la pobreza y el hambre en México, “es necesario incrementar sustancialmente la inversión en el campo”, brindando acompañamiento técnico, intentar alcanzar la innovación tecnológica, incrementar los salarios de las y los campesinos que nos dan de comer, facilitarles el acceso a los créditos y a los mercados locales, nacionales, globales. Porque, dice, el desarrollo del campo en el país no debe estar bajo una visión nacionalista ignorando las oportunidades que ofrece el mundo”.

Implementar y extender un programa progresivo del sistema de bienestar social incluyente que tenga que ver con atención a personas en vulnerabilidad, con educación, violencia, salario y salud.

En México, en el campo y en ciudades, el 43 por ciento “de nuestra gente” sigue viviendo en situación de pobreza, y Monreal dice estar enfocando todas sus energías para abatir este índice.

Indicios

No sólo los teléfonos fijos están desapareciendo. Lamentablemente, también los periódicos diarios y los noticieros por televisión. Mi colega y amigo Guillermo Farber me ha enviado apenas la síntesis de un inquietante reporte que le comparto, en traducción propia del inglés al castellano: “Como parte de su encuesta anual de las 16 mayores instituciones (de los Estados Unidos), Gallup ha seguido la constante caída en la confianza que merecen los periódicos desde 1973 y la televisión desde 1993… En la encuesta de 2022, levantada entre el primero y el 20 de junio, sólo el 16% de los estadounidenses tienen ‘mucha / bastante confianza en los periódicos, y 11% tienen el mismo grado de confianza en los noticieros de televisión… Esto deja al 46 por ciento de los estadounidenses con ‘muy poca o ninguna’ confianza en los periódicos y un asombroso 53 por ciento, la mayoría, con el mismo grado de confianza en las noticias de la televisión”. En México, lamentablemente, las cifras deben ser peores. ¿Benditas redes sociales? ¿De verdad? ¿La información en manos de improvisados, en el mejor de los casos, y de manipuladores, en el peor de ellos? * * * Por hoy es todo. Le agradezco que me haya acompañado hasta el punto final de este texto. Y le deseo, como siempre, que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

