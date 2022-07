Foro de mujeres afrodescendientes y afroindígenas creadoras mexicanas

En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina

Dentro del encuentro, se anunció el lanzamiento del Laboratorio de Historias Afro, una iniciativa que busca incentivar la creación y la visibilización de las historias y las vivencias de las mujeres

Isabel Violeta

Por tercera ocasión y esta vez en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina se llevó a cabo el Foro de Mujeres afrodescendientes y afroindígenas creadoras mexicanas; una producción de Ébano Teatro.

Mujeres Afro en Escena es un espacio para honrar y hacer visible las culturas y el talento de mujeres afrodescendientes que participan en las artes escénicas y audiovisuales en América, el Caribe y Europa.

Para este foro estuvieron presentes Alicia Olivares, directora y fundadora de Ébano teatro y actriz profesional, quien expresó “gracias por participar con nosotros, estoy contenta de crear el foro en México, estoy emocionada porque es algo que soñé, compartir con grandes actrices; y me tiene muy emocionada también que hoy celebramos el Día de la Mujer Afrolatina donde reconocemos y valoramos el valor de las actrices. Quiero decir que no por ser negras no podemos expresarnos, tenemos que cambiar estereotipos, al teatro vas a ver imágenes, historia, no a fijarte en el color de la piel del artista, necesitamos que haya más proyectos inclusivos.

Después Aleida Violeta Vázquez Cisneros, poeta y activista afromexicana comentó “soy negra y eso es un reto de la vida diaria, luchar contra el racismo es importante y sobre todo el autoreconocimiento, que somos herederas de una cultura milenaria, visibilizarnos desde ese autoreconocimiento, en nuestros pueblos, cómo y quien somos, pero debemos reconocer que vivimos en una sociedad racista”.

Es importante mencionar que este proyecto se ha vuelto una nueva familia para las mujeres afrolatinas, pues así lo expresaban a lo largo de esta conferencia donde además de ser un espacio para expresarse buscan tener un apoyo de parte la sociedad, para que todas las mujeres artistas tengan las mismas oportunidades por lo que Marisol Castillo, fundadora de Mulato Teatro, compartió “estoy muy contenta de estar aquí con tan grandes mujeres, es muy importante que nuestra voz se escuche, estoy segura que si cambiamos las historias que se cuentan en los escenarios rompemos estos estereotipos, desde los productores y directores que hacen los castings se podría cambiar esta discriminación”.

Déborah David, actriz y modelo también estuvo presente y comentó “estoy sumamente emocionada, una mexicana nace donde se le da la gana y del color que se le da la gana, me concierto mexicana, nosotras también tenemos mucho que ofrecer, nuestra cultura y nuestra raza es la primera; el arte es expresión y tenemos que venir y expresarnos sin importar el color de tu piel, creo que para eso es este foro”.

Ángeles Castro acudió en representación de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quienes apoyan este gran proyecto. “Cuando me preguntan ‘¿por qué insistes?’, respondo, si no lo hago me muero, es una necesidad, que si no se dan las cosas hay que crear los espacios, me siento con una gran responsabilidad, y pertenezco a cualquier lado donde reconozcan el arte. La primera edición fue durante la pandemia y nos permitió juntarnos virtualmente con muchas mujeres de diferentes partes del mundo, espero sigamos creciendo”.

Se lanzó la convocatoria nacional para participar con una historia inédita donde seleccionarán solo ocho historias que pasarán a clases virtuales, gratuitas y solo una historia en 2023 podrá producirse por cortometraje u obra de teatro. Es sin límite de edad.

Para mayores detalles o dudas puedes acudir a la página www.mujeresafroenescena.com o a alguna de sus redes sociales.

“Después de 500 años de opresión, se busca que esta transformación sea un hecho rápido y sobre todo que los apoyos existentes, lleguen a muchas mujeres que están creando en muchas disciplinas artísticas dentro de comunidades marginadas porque las mujeres afrodescendientes tienen muchos talentos, pero la constante es la falta de apoyos eficientes es una realidad”. Aleida Violeta Vázquez Cisneros

Poeta y activista afromexicana